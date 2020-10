Como Audio Musica : le charme à l’italienne d’une mini chaine connectée

Œuvre de Tom DeVesto (fondateur de plusieurs marques à succès), les postes de radio Como Audio ont de quoi séduire par leur style rétro, leur polyvalence et simplicité d’utilisation. Parmi la gamme proposée, la mini chaine connectée Como Audio Musica est dotée de multiples possibilités – Lecteur CD, WiFi, Bluetooth, UPnP, nomade et multiroom audio – pour profiter d’absolument toutes ses musiques avec un son harmonieux et une touche de design en plus.

Musica, une chaine classieuse qui diffuse absolument toutes vos musiques !

Como Audio Musica reprend toutes les fonctions d’une chaîne HiFi sans aucun câble audio grâce à ses deux haut-parleurs intégrés de part et d’autre de son caisson en bois. 2 tweeters à dôme souple de 19 mm et 2 grilles longues portées de 7.6 cm, avec woofers à bobines acoustiques de 4 couches et grand aimant, offrent une présence sonore large pour un appareil monobloc de cette taille avec un rendu sonore équilibré sur tous les registres : des graves, des médiums et des aigus pour un rendu des plus harmonieux.

Côté musique, Musica est dotée d’un lecteur CD et vous permet d’accéder à toutes vos sources musicales telles que les radios FM, radios Internet, Spotify Connect, Tidal, Deezer, Napster et Amazon Music. Ce lecteur tout-en-un couvre également la bande numérique au standard DAB / DAB + et se transforme aussi en enceinte sans-fil via le Bluetooth aptX. Il dispose du AAC pour une meilleure qualité sonore et du NFC pour se coupler à d’autres appareils.

Plusieurs coloris sont proposés pour répondre à toutes les envies : en bois, Noyer ou Hickory (Noyer Clair) pour les rétros, et laqué de piano noir ou blanc pour les modernes.

Une ergonomie intuitive avec un grand écran et des boutons favoris

Compacte (40 cm de largeur X 16,5 cm de profondeur), la mini-chaîne HiFi Musica trouvera facilement sa place sur un meuble du salon. Très agréable à utiliser, elle dispose d’un panneau de contrôle avec un écran TFT couleur de 3,2 pouces et des boutons des plus pratiques :

Ceux en dessous de l’écran : mise en veille de l’appareil, contrôle du volume sonore, navigation dans le menu de chaque source audio, choix de la source…

Ceux sur les deux côtés de l’écran permettent d’enregistrer en favoris n’importe quelle source audio : une radio Internet, un album favori sur Deezer ou Tidal etc… 8 boutons mémoire permettent de naviguer de manière fluide et agréable d’une source à une autre.

Musica est livrée avec une télécommande infrarouge qui permet de contrôler la Musica à distance. Toutes les touches essentielles sont présentes, et notamment l’accès immédiat à n’importe quelle source grâce aux favoris.

Une connectique très complète pour toujours plus de polyvalence !

Como Audio Musica est dotée d’une connectique complète : prise audio USB pour la lecture sur une clé USB, sortie audio casque au format mini-jack 3,5 mm et deux entrées audio analogiques pour utiliser la Como Audio Musica comme une enceinte amplifiée avec une source sonore externe : téléphone, ordinateur, TV, etc.

Une entrée optique audio numérique et une prise réseau Ethernet RJ45 pour privilégier une liaison câblée avec votre box Internet complètent le tableau.

Contrôlez Como Audio Musica depuis le smartphone !

Les appareils Como Audio peuvent être pilotés par l’application gratuite Como Control disponible sur Android et iOS. Parmi les fonctionnalités proposées :

Le multiroom audio pour diffuser toutes les sources musicales dans toute la maison

L’accès aux plateformes musicales Deezer, Spotify, Napster ou Tidal

Avec l’application, votre téléphone ou votre tablette se transforme en télécommande tactile. La navigation dans une bibliothèque de fichiers ou un service musical est très agréable. Les recherches sont grandement simplifiées avec la saisie directe sur le clavier du smartphone.

Par sa connexion réseau, en WiFi ou filaire RJ45, la mini-chaîne HiFi Como Audio peut diffuser toutes ses sources sur n’importe quel autre appareil de la gamme Como Audio.

En plus d’accéder à tout le contenu musical à partir d’un seul appareil, Musica dispose également d’un radio-réveil avec deux alarmes indépendantes et des options de programmation, ainsi que la fonction de rappel et de mise en veille. L’affichage de l’horloge analogique mettra automatiquement à jour l’heure et la date.

Como Audio Musica est disponible au prix de 699 € à 749 € selon les coloris.