OPPO Find N2 et Find N2 Flip : OPPO dévoile ses smartphones pliants

OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, dévoile aujourd’hui sa nouvelle génération de smartphones pliants : l’OPPO Find N2, successeur du premier fleuron présenté l’année passée ; et l’OPPO Find N2 Flip, premier smartphone pliant à clapet du constructeur.

Finesse, légèreté, pli d’écran quasi invisible et niveau de performance à la pointe de l’industrie, les nouveaux fleurons de la série Find N sont conçus pour redéfinir l’expérience utilisateur sur ce format. Les deux modèles seront lancés en Chine, seul l’OPPO Find N2 Flip sera annoncé sur le marché européen.

Billy Zhang, Président des ventes d’OPPO, a déclaré : « Les smartphones pliants font partie de nos produits les plus stratégiques. Avec les Find N2 et Find N2 Flip – notre premier modèle à clapet – OPPO s’insère en toute confiance au cœur d’un marché qui évolue sans cesse. Nous continuerons à investir dans les appareils pliants et nous sommes impatients de les proposer à davantage d’utilisateurs dans le monde. »

OPPO Find N2 Flip, la meilleure expérience à clapet

Les smartphones à clapet sont indéniablement les appareils les plus populaires sur le marché du pliant. Premier smartphone du genre chez OPPO, le Find N2 Flip est le résultat de trois années de développement et résout de nombreux défauts aperçus sur les appareils de cette catégorie :

Le plus grand écran de couverture sur smartphone à clapet qui décuple l’expérience utilisateur (affichage portrait plus fonctionnel, effectuer des tâches quotidiennes essentielles comme visualiser jusqu’à six notifications à la fois et prévisualiser plus facilement les photos etc).

Une autonomie d’une journée entière grâce à sa batterie de 4300 mAh et sa puce MediaTek Dimensity 9000+ pour une consommation d’énergie inférieure. La charnière flexible de 2ème génération qui confère à l’écran interne un pli quasiment invisible.

Une expérience photographique de haut vol qui permet à l’utilisateur de profiter de tous les avantages de ce format pour capturer les moments du quotidien. Après un lancement initial en Chine, OPPO annoncera officiellement le Find N2 Flip sur les marchés mondiaux – y compris la plupart des pays européens – au premier trimestre 2023. Plus de détails sur ce nouveau smartphone seront alors partagés.

OPPO Find N2, le smartphone pliant le plus léger du marché

L’OPPO Find N2 succède au Find N, le premier smartphone pliant du constructeur annoncé l’année passée. Avec un poids de seulement 233 g, la version noire en cuir vegan est le plus léger du marché des smartphones pliants au format portefeuille – plus léger même que certains smartphones traditionnels.

L’OPPO Find N2 dispose également d’une finesse remarquable, avec une épaisseur d’à peine 14,6 mm une fois fermé. Combinant l’affichage paysage de l’écran interne avec celui de l’écran externe hérité du Find N original, l’OPPO Find N2 offre une expérience plus pratique et plus confortable que jamais – dans tous les scénarios du quotidien.

Charnière flexible de 2ème génération

Ce design extrêmement fin et léger est avant tout une prouesse d’ingénierie. Sur la base de la première génération de charnières flexibles, OPPO a conçu pour le Find N2 un système plus petit, plus fin et encore plus robuste. La nouvelle génération adopte des matériaux de pointe – fibre de carbone, alliage à haute résistance – qui sont utilisés dans l’industrie aéronautique et comprend pas moins de 100 composants, soit 36 de moins que la génération précédente. Mais ce n’est pas tout : grâce à l’optimisation de l’écran et de la structure interne, le poids du Find N2 a été réduit de 42 g par rapport à la première génération et ce, sans aucun compromis sur la qualité.

La structure de la charnière de deuxième génération fait aussi en sorte de dissimuler le pli, bien moins visible par rapport au Find N qui redéfinissait déjà le standard dans l’industrie. Le pli au centre de l’écran intérieur du Find N2 est 67 % plus étroit, pour une expérience de travail et de divertissement plus immersive. Cette nouvelle charnière permet également au Find N2 de se refermer de manière parfaitement linéaire.

Écrans

La fibre de carbone a également été incorporée dans l’écran interne de l’OPPO Find N2, réduisant encore son poids tout en décuplant sa résistance. Conçu pour durer, les laboratoires TÜV ont mis à l’épreuve le Find N2 permettant de garantir jusqu’à 400 000 ouvertures et fermetures du smartphone.

Les écrans externe et interne du Find N2 présentent un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les capteurs de température de couleur des deux écrans garantissent que l’image s’ajuste pour refléter l’environnement ambiant avec nuance et précision.

L’écran de 7,1 pouces atteint une luminosité maximale de 1550 nits et présente un film anti-reflet qui améliore la visibilité en extérieur. L’écran externe de 5,54 pouces atteint quant à lui une luminosité maximale de 1 350 nits et présente un cadre réduit de 47 % par rapport au Find N.

Performances de haute volée et photographie à l’honneur

Boosté par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, la puissance de la 5G, une batterie de 4520 mAh et la recharge ultra rapide SUPERVOOC 67W, le Find N2 est l’un des smartphones pliants les plus puissants et les plus rapides à recharger.

Il est aussi doté d’un système photographique à triple capteur co-développé avec Hasselblad et de la puce d’imagerie MariSilicon X développée par OPPO. Grâce au mode FlexForm, la prise de vue est plus polyvalente et les selfies d’une qualité plus naturelle et précise.

Le système photographique est composé d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 48MP – pouvant être utilisé en mode macro – et d’un capteur téléobjectif RGBW de 32MP permettant de zoomer sans compromis sur la qualité.

ColorOS : des fonctionnalités sur-mesure

L’OPPO Find N2 dispose d’un système d’exploitation conçu spécialement pour les smartphones pliants. Basé sur ColorOS 13, celui-ci intègre le meilleur d’Android 13 – optimisé pour son écran panoramique.

D’autre part, OPPO a encore amélioré l’expérience du double écran. Il inclut de nouveaux gestes pour rendre le multitâche plus intuitif – y compris le geste addictif introduit sur le Find N l’année dernière qui permet de diviser l’écran. Un glissement de deux doigts vers le milieu de l’écran intérieur active rapidement et facilement une vue partagée qui tire pleinement parti de la taille de l’affichage.

En mode « écran partagé », il est possible de facilement faire une capture d’écran d’une application ou bien des deux. Un simple glissement de trois doigts vers le bas sur le côté gauche ou droit permet d’effectuer une capture d’écran de cette application, tandis qu’un glissement de trois doigts vers le milieu permet de capturer tout l’écran.

Pour exploiter le potentiel du mode FlexForm, OPPO a également créé un espace FlexForm pour le Find N2. Pour l’activer, il suffit de plier l’appareil pendant une seconde afin de voir les applications, films et musiques récemment consultés. Celui-ci se transforme alors en un mini-ordinateur portable qui permet de regarder un film sur l’écran supérieur tout en utilisant l’écran inférieur comme trackpad.