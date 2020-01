La nouvelle édition 2020 du Huawei P30 lite est arrivée !

Huawei a annoncé aujourd’hui la nouvelle édition du HUAWEI P30 lite. Il rejoint la série P30 qui a connu un grand succès et dont plus de 10 millions d’appareils ont été vendus dans les 85 jours suivant son lancement. Le successeur du Huawei P30 lite lancé l’année dernière, offre aux utilisateurs une expérience photographique et matérielle améliorée, le tout au même prix abordable.

La capacité de stockage a doublé pour atteindre 256 Go et la couleur populaire Breathing Crystal complète la palette de couleurs déjà existantes. Le P30 lite sera disponible en Belgique à partir du lundi 13 janvier au prix de vente conseillé de 349 €.

La nouvelle édition du Huawei P30 lite fonctionne sous Android 9 et EMUI 9.1 avec une prise en charge complète de Google Mobile Services. L’appareil recevra également la mise à jour EMUI 10 en 2020.

Jurgen Thysmans, porte-parole de Huawei Belgique, cite : ” Le P30 lite a connu un grand succès depuis son lancement. Cette année, nous avons mis à niveau l’appareil pour rendre la prise, l’enregistrement et la retouche des photos encore plus faciles et plus agréables. Le nouveau P30 lite est l’appareil idéal pour les personnes qui recherchent un appareil à prix abordable dotés de tous les avantages et le savoir-faire contenus dans la série P de Huawei”.

Des photos lumineuses, même en basse lumière

La nouvelle édition du Huawei P30 lite est équipée à l’avant d’un appareil photo de 32MP avec un mode Super Selfie Night qui vous permet de prendre le parfait selfie de jour comme de nuit. L’appareil photo amélioré par l’IA comprend huit reconnaissances de scènes pour une image parfaite de vous et de vos amis, vous permettant de prendre des photos incroyablement détaillées et nettes.

À l’arrière, la P30 lite est équipée d’un objectif grand angle haute définition de 48 Mpx, d’un objectif ultra grand angle de 8 Mpx et d’un objectif bokeh de 2 Mpx. Le mode Handheld Super Night de l’appareil photo utilise la stabilisation d’image AI et des expositions plus longues lors de la prise de vue dans l’obscurité afin que les photos conservent tous les détails, les couleurs et la luminosité, même dans des conditions de faible luminosité.

Le déverrouillage par reconnaissance faciale ultra-rapide

L‘écran FullView haute résolution de 6,15 pouces, presque sans bords, et à l’encoche discrète Huawei Dewdrop Notch offrent une expérience de visionnage cristalline. La fonction Face Unlocking, logée dans l’encoche de l’écran, offre aux utilisateurs l’option de déverrouillage par reconnaissance faciale en moins d’une milliseconde. Pour un déverrouillage sécurisé et encore plus rapide de votre smartphone.

Encore plus d’options de couleurs

Comme ses prédécesseurs, la nouvelle édition de la P30 Lite présente un design 3D incurvé aux lignes épurées, complété par des couleurs uniques inspirées de la nature. Les couleurs existantes, Peacock Blue et Midnight Black, sont complétées dans la nouvelle édition par la couleur Breathing Crystal, qui a déjà conquis de nombreux cœurs dans d’autres modèles de la série P.

Puissante et peu gourmande en énergie

Avec le nouveau P30 Lite, vous pouvez prendre et stocker encore plus de photos en 2020.

L’impressionnante mémoire RAM de 6 Go et la mémoire ROM de 256 Go, une batterie à longue durée de vie et l’option de charge rapide offrent une expérience utilisateur fluide et une efficacité énergétique maximale.

Prix et disponibilité

La nouvelle édition du Huawei P30 lite est disponible en Belgique à partir du 13/01 au prix de vente conseillé de 349€.