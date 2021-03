GoSense dévoile Rango : une innovation « Made in France » qui change la vie des personnes aveugles

Un boîtier électronique breveté qui rend les cannes blanches intelligentes et qui permet de percevoir les obstacles par du son 3D

Parce qu’il est encore très compliqué pour un aveugle de se déplacer en extérieur dans un environnement conçu par et pour les voyants, la startup lyonnaise GoSense a développé Rango : une solution innovante qui permet aux plus de 2 millions de non-voyants de l’Union Européenne de retrouver enfin plus d’autonomie et d’assurance au quotidien. Combiné aux écouteurs externes à l’oreille également conçus par GoSense, Rango alerte uniquement l’utilisateur quand un obstacle se présente devant lui, par un retour sonore en trois dimensions. Une innovation « Made in France » très simple d’utilisation, qui apporte aux utilisateurs plus de confiance pour s’insérer en société et accéder à l’emploi.

Rango & Noor, où comment la réalité augmentée sonore vient enfin au secours des personnes déficientes visuelles !

Pour les plus de 210 000 personnes non voyantes en France, se déplacer en milieu urbain est source d’un grand stress et parfois synonyme de chutes. Pour leur redonner de la confiance et leur faciliter l’accès à une vie sociale normale, GoSense a conçu une solution unique au monde, basée sur des capteurs 3D intelligents et une technologie de Réalité augmentée. Cette innovation brevetée est constituée de :

Rango : un petit boîtier électronique intelligent qui est connecté en Bluetooth au smartphone de l’utilisateur et à son application mobile dédiée. Rango se fixe sur tout type de cannes blanches. Doté d’un système de détection révolutionnaire par ultrason qui protège tout le corps, Rango détecte les obstacles présents sur le chemin de l’utilisateur (jusqu’à 2m50), et l’alerte uniquement s’ils constituent un danger sur le parcours, c’est-à-dire s’il y a un risque de collision.

En cas d’obstacle avéré, Rango génère un son en 3D (à gauche, au centre, ou à droite…) permettant de localiser et d’éviter l’obstacle. Résultat, les utilisateurs bénéficient de plus d’autonomie et de sécurité dans leurs déplacements au quotidien.

Noor : conçus pour concilier sécurité et confort, ces écouteurs n’obstruent pas les canaux auditifs. Positionnés devant les oreilles, ils permettent d’écouter les sons émis par Rango tout en restant pleinement alerte à son environnement.

Une nouvelle version Bluetooth des écouteurs Noor est prévue pour le second semestre 2021. Cette nouvelle version embarquera des capteurs inertiels afin d’offrir une expérience sonore 3D inédite. Grâce à cette innovation, GoSense prévoit de s’ouvrir à d’autres marchés pouvant

bénéficier de la réalité augmentée sonore, comme notamment le divertissement et la pratique sportive en extérieur.

La prouesse, une innovation d’usage adoptée rapidement et par tous !

Pour appréhender et adopter Rango, c’est facile et accessible à tout âge. Après avoir « clipsé » Rango sur la poignée de sa canne blanche et l’avoir « appairé » en Bluetooth au smartphone, il suffit d’appuyer sur le bouton de démarrage du produit et de lancer l’application dédiée (iOS & Android) pour l’utiliser. La prise en main se fait alors très rapidement, il suffit de :

Se positionner par exemple devant un poteau et avancer en balayant avec sa

Lorsque l’obstacle est loin, le son est lent et grave avec de la résonnance. Plus on s’en approche,

plus le son devient aigue, s’accélère et devient net (sans résonnance).

Grace au retour sonore 3D, l’utilisateur arrive alors à distinguer la position de l’obstacle pour le contourner facilement, le poteau n’est plus un

1 à 2 semaines suffisent pour intégrer le fonctionnement et l’adopter définitivement. En effet, contrairement aux autres cannes électroniques qui vibrent ou sonnent à chaque balayage lorsque la canne est en direction d’un obstacle, Rango est intelligent et génère une alerte

uniquement lorsqu’il y a un risque de collision. C’est cette détection intelligente, unique au monde, et l’utilisation d’un retour sonore 3D, qui rend le produit simple à utiliser et qui permet une adhésion rapide de chaque utilisateur, quel que soit son âge.

« Les utilisateurs de Rango mesurent un impact immédiat et concret dans leur quotidien, explique Hugues de Chaumont, CEO de GoSense. Nous avons des retours d’expériences extrêmement positifs, notamment concernant leur sécurité physique et le gain de confiance et d’autonomie. La facilité d’utilisation est un autre atout important de Rango, qui est facile à prendre en mains par des utilisateurs qui ont entre 15 ans et +80 ans ».

Des fonctions supplémentaires pour plus de confort

Rango dispose de fonctionnalités additionnelles qui simplifient encore plus le quotidien des non- voyants, en leur indiquant à tout moment leur localisation lors de leurs déplacements, et en leur donnant accès en temps réel à l’horaire d’un transport en commun lorsque l’utilisateur se trouve à proximité de l’arrêt.

Compatible avec toutes les cannes, Rango est ultra léger (107g) et n’a besoin d’être rechargé qu’une à deux fois par semaine. Le boitier résiste à la pluie et aux chocs du quotidien.

Caractéristiques techniques principales :

Rango :

Localisation en 3D des obstacles grâce au son

Connexion Bluetooth

Fixation universelle sur canne

LED de visibilité nocturne

Résiste aux chocs / étanche (IP64)

Compatible iOS et Android avec l’application mobile Rango

3h30 d’autonomie continue (soit 1 à 2 recharges par semaine) – Mode économie d’énergie intelligent

Chargeur inclus

Simple d’utilisation avec limitation des retours à l’utilisateur

Noor : véritable casque ouvert, de réalité augmentée sonore

Kit mains libres

Écouteurs externes compatibles avec Smartphone (tout modèle)

Micro intégré et commande Volume / Pause musique / prises d’appels

Résistant à la sueur et à la pluie

Bluetooth 5

USB C

Capteurs de mouvements intégrés pour traquer la tête et le corps

2 microphones intégrés aux niveaux des oreilles permettant de réaliser des enregistrements audio 3D (enregistrement binauraux)

Confort et maintien optimal

Prix du pack Rango + Noor : 2000 €

En 2020, Rango bénéficie d’un remboursement de 75% du prix du produit, en France par les MDPH – maisons départementales des personnes handicapées.

Déjà en vente auprès de distributeurs, Rango sera également prochainement disponible sur le nouveau site web GoSense

Disponible auprès de l’association AVH-Valentin Haüy, Optique Bourdeau et bientôt disponible sur gosense.com. Labélisée « Entreprise Sociale et Solidaire » ayant la volonté de faciliter l’accès de l’emploi à tous, GoSense a également recruté des personnes déficientes visuelles pour en faire des ambassadeurs et vendeurs du produit Rango.

