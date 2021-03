Iopool lance une nouvelle version de sa sonde connectée Eco pour l’entretien des piscines…et des spas !

Quels sont les bons gestes à faire pour entretenir un spa ou une piscine ? Souvent les propriétaires se sentent perdus, entre la multitude des produits d’entretien proposés, et les nombreux conseils trouvés en ligne. Suite à une forte demande du marché, Iopool a adapté son offre, déjà existante pour les piscines, aux spas résidentiels ! En améliorant son algorithme de recommandations, la sonde connectée Eco et son application mobile dédiée, sont en mesure d’analyser l’eau, de donner des conseils personnalisés et d’accompagner les utilisateurs sur les dosages des produits d’entretien. Il est enfin temps de profiter sereinement de votre bassin cet été !

Iopool rajoute des nouvelles fonctionnalités adaptées aux spas

Déjà connu pour son offre complète pour les piscines résidentielles, Iopool vient à l’aide maintenant des propriétaires de spas. Après un an de recherche et de développement en partenariat avec les utilisateurs, la marque a su répondre aux exigences spécifiques que demande l’entretien d’un spa, en adaptant le fonctionnement de la sonde Eco et de son application mobile.

Beaucoup plus complexe que le traitement d’une piscine, le spa, à cause de sa taille réduite et la température d’eau élevée, est plus propice au développement de micro-organismes. De plus, les remous de l’eau provoqués par les jets ont également un impact, notamment sur l’équilibre de l’eau.

Pour faire face à toutes ces contraintes, Iopool a amélioré donc son algorithme pour proposer des conseils adaptés aux spas. Plusieurs produits d’entretien ont été également validés afin de créer une gamme dédiée. L’application aussi a été mise à jour, avec des conseils simples et spécialement conçus pour l’entretien des spas.

Eco, une sonde intelligente « tout-en-un » !

Autonome et connectée, la sonde Eco devient un assistant indispensable pour l’entretien de l’eau d’un bassin. Ses trois capteurs mesurent en continu, toutes les 15 minutes : la température, la capacité de désinfection et le PH . Les données sauvegardées sont envoyées automatiquement via Bluetooth au téléphone de l’utilisateur, une fois repéré.

Grâce à son design compact et léger (150gr), Eco est le plus petit analyseur du marché (22cm) qui passe presque inaperçu dans l’eau. Avec une faible consommation énergétique et un fonctionnement sur batterie, la sonde a une durée de vie minimum de deux ans sans avoir besoin de le recharger. Après ce temps, il est recommandé de remplacer les capteurs chimiques et la batterie.

Une offre complète au service du client

Connectée avec la sonde Eco et le moteur de recommandation d’Iopool, l’application Iopool est l’interface de gestion de la piscine ou du spa. En quelques clics, l’utilisateur crée son compte, rajoute les caractéristiques nécessaires, ainsi que sa localisation, afin de recevoir des conseils personnalisés.

L’application permet de suivre l’état de l’eau à tout moment et alerte si un traitement est nécessaire. Les conseils sont toujours adaptés au bassin prédéfini et s’adaptent selon la météo de la région et l’utilisation de produits.

Iopool aide les propriétaires à gérer eux-mêmes l’entretien et propose une offre complète pour répondre à leurs besoins. Le Pack Eco Start (199€) comprend : la sonde connectée, l’application mobile, un service de conseils par chat ou téléphone et une découverte des produits d’entretien (1kg de pH+, 1 de pH-, 1kg de produit choc).

Avec l’application dédiée, chaque utilisateur sait désormais exactement quel produit faut-il utiliser (codes couleur), à quel moment et en quelle quantité (cuillère fournie). La procédure à suivre est animée sur l’écran du smartphone, étape par étape, que le client doit valider afin de créer un historique des traitements et mesures.

Prix : Á partir de 199€