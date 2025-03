TEST – Google TV Streamer 4K : Est-ce vraiment utile ?

Un boîtier encore utile en 2025 ?

Avec l’avalanche de téléviseurs connectés, de consoles de jeu et de box multimédias, on peut se demander si un boîtier comme le Google TV Streamer 4K a encore sa place dans nos salons. La réponse pourrait bien être un grand “oui” !

Découverte du produit

Le Chromecast de 2014 était révolutionnaire à son époque mais, soyons honnêtes, il commençait à faire son âge (et il vient d’ailleurs d’être officiellement retiré des ventes). Place donc au Google TV Streamer 4K !

Côté design, on a un petit boîtier ovoïde blanc, discret et plutôt classe, qui ne fera pas tache dans votre salon. Il se branche en HDMI (câble non fourni) et, fait assez rare, pour être souligné, il est livré avec un adaptateur secteur et un long câble d’alimentation.

Installation et connexion : la simplicité à la Google

Si vous êtes habitué à l’écosystème Google, la connexion est un jeu d’enfant, au point que même ma grand-mère pourrait le faire (et ce n’est pas une geek !).

Petit plus : j’ai pu connecter en quelques secondes la télécommande à mon ampli pour gérer le volume. Par défaut, elle contrôle le son du téléviseur, mais le réglage se fait sans effort.

Performances et fluidité

J’utilise régulièrement une Nvidia Shield car il possède un port USB et la possibilité de lire mes films téléchargés. J’ai aussi une Smart TV et le boîtier TV de mon fournisseur Internet. Pourtant, le Google TV Streamer 4K, équipé d’un processeur MediaTek MT8696 (qui date de 2021) et de 4 Go de RAM, surpasse tout ce petit monde en termes de fluidité.

Naviguer dans les menus est d’une rapidité bluffante ! Google a clairement fait un boulot d’optimisation impressionnant.

Fonctionnalités : l’indispensable ou du déjà-vu ?

Le Google TV Streamer propose peu ou prou les mêmes options qu’une Smart TV, ce qui limite son intérêt si votre téléviseur est récent. Mais il devient précieux si votre matériel date un peu.

En février 2025, Google a déployé une mise à jour de 690 Mo, preuve que l’appareil reste bien suivi. Côté stockage, on a 32 Go (un peu moins avec l’OS et les programmes installés), ce qui permet d’enregistrer du contenu pour une consultation hors-ligne.

Seule déception : pas de port USB ni de slot microSD. On peut installer VLC, mais sans extension de stockage, c’est limité à du streaming réseau.

Choisir un film devient plus simple… ou pas

On l’a tous vécu : errer pendant une éternité entre Netflix, Prime Video et Disney+ sans jamais trouver LE film à voir. Le Google TV Streamer regroupe tout au même endroit, et c’est franchement pratique.

Mieux encore, il suggère directement des films et s’occupe de trouver sur quelle plateforme ils sont disponibles. Mais tout n’est pas parfait.

Depuis que j’ai annulé Disney+ à cause de l’augmentation des prix, je me retrouve toujours avec des suggestions Disney dans mon interface, malgré la désinstallation de l’app et le nettoyage de l’historique de mon compte Google. Frustrant ! Enervant !

Et ce n’est pas tout : Google pousse des films à la location ou à l’achat via Google TV. J’aimerais pouvoir filtrer mes abonnements actifs et éviter ces suggestions mercantiles.

La télécommande : minimaliste mais efficace

Encore une télécommande de plus ? Heureusement, elle est petite, blanche et facile à repérer dans un salon envahi de gadgets foncés.

Bonne prise en main, boutons bien pensés et deux raccourcis directs vers YouTube et Netflix.

Petit plus pour les étourdis, un bouton sur la box permet de faire sonner la télécommande pour la retrouver dans les plis de son canapé.

276€ d’économie grâce à Google TV Streamer 4K

Je payais 22,99€ par mois pour la “télédistribution” (belgicisme pour les français qui nous lisent) , alors qu’en réalité, je ne regardais que quelques journaux télévisés et émissions disponibles gratuitement sur Auvio, RTLPlay ou TF1+ (grâce à un VPN français). Le reste de mon temps était passé sur YouTube et les plateformes de streaming.

Le zapping entre chaîne n’est plus aussi facile mais surtout, chaque application lance des publicités lorsqu’on lance un direct (c’est très énervant).

Bref, cet abonnement était un gouffre financier inutile. Avec ce boîtier, j’ai pris la décision radicale de le virer. Résultat : 276€ d’économie par an, l’achat du Google TV Streamer 4K est rentabilisé en 5 mois seulement !

Verdict : faut-il craquer ?

Faut-il craquer pour ce boîtier à 120€ ? La concurrence est rude, c’est vrai, mais le Google TV Streamer 4K a des arguments solides à faire valoir. Son interface fluide, sa rapidité impressionnante et son intégration parfaite avec l’écosystème Google en font un choix très séduisant pour ceux qui veulent une expérience simple et efficace.

Si vous êtes un utilisateur Apple convaincu, ce n’est peut-être pas le choix le plus judicieux pour vous. Mais si votre quotidien tourne autour des services Google, et que vous cherchez un moyen d’améliorer votre expérience multimédia sans investir dans une Smart TV dernier cri, alors ce boîtier est une option de premier choix.

En plus de centraliser toutes vos plateformes de streaming, il permet d’optimiser l’expérience de navigation et d’accéder rapidement à vos contenus préférés. L’ergonomie de la télécommande et la navigation rapide sont un vrai plus, et l’intégration des suggestions de films facilite le choix du programme du soir (même si quelques propositions hors abonnement restent agaçantes).

Son prix de 120€ peut paraître un peu élevé par rapport à certaines alternatives, mais il garantit un suivi logiciel et des mises à jour régulières sur le long terme, comme en témoigne la longévité du Chromecast classique, resté sur le marché pendant 11 ans. Si vous cherchez un boîtier fiable, intuitif et performant, alors le Google TV Streamer 4K mérite clairement sa place dans votre salon.

On aime Design minimaliste

Télécommande intuitive

Silence absolu

32 Go de stockage (même si limités)

Une chaîne TV François l’Embrouille 24/24 sur TF1+ On aime moins Suggestions de films sur des services auxquels je ne suis pas abonné

Trop de contenus payants mis en avant

Prix un peu trop élevé

Pas de port USB ou microSD

