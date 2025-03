On a testé la Huawei Watch D2 : Une montre pour hypocondriaques ?

Après les montres connectées classiques, les sportives, les ultra-sportives et les montres élégantes, voici la montre santé avec son tensiomètre intégré et son fameux “Airbag” (c’est ainsi que Huawei appelle son système de gonflage).

Mais est-ce vraiment une révolution ou juste un gadget pour ceux qui aiment surveiller leur tension toutes les cinq minutes ? On a testé pour vous !

L’année dernière, j’avais déjà eu un premier contact avec la Huawei Watch D2 lors d’une conférence de presse, et j’étais impatient de voir ce qu’elle valait vraiment, notamment pour son tensiomètre (moi qui ai toujours l’impression d’avoir un souci de ce côté-là).

Audrey a reçu la montre en premier, mais je l’ai vite récupérée parce que je voulais absolument vérifier si ma tension était normale. Spoiler : ça ne l’était pas… mais on y revient plus tard.

Unboxing et premières impressions

Comme d’habitude, Huawei soigne ses packagings. La boîte est sobre, élégante, un peu comme celles de la marque à la pomme.

La montre que nous avons reçue est le modèle avec un bracelet clair et des accents dorés, plutôt féminin. Mais bon, la santé avant tout, je l’ai portée sans complexe !

Côté design, je préfère les montres rondes, mais Audrey, elle, adore les formats carrés / rectangulaires. Question de goût. En revanche, on est tous les deux d’accord sur un point : les écrans Huawei sont toujours aussi bluffants. Ici, on a un écran AMOLED de 1,82’’ avec une résolution de 480×408 pixels et une luminosité de 1500 nits. Franchement, difficile de faire mieux.

Sur le côté, on retrouve une bague rotative estampillée Huawei et un bouton ECG. Tout le reste se gère via l’écran tactile.

Connexion et compatibilité

Contrairement aux idées reçues, les produits Huawei se connectent très facilement, que ce soit avec un iPhone ou un smartphone Android. L’appli Huawei Health est dispo sur les deux stores et fonctionne sans souci.

Bonne nouvelle : les notifications Apple et Android passent très bien sur cette montre, que ce soit pour les appels ou les messages (uniquement sur Android pour ces derniers).

Petit détail important : afin d’optimiser la prise de tension, Huawei fournit une “règle de circonférence du poignet” afin d’ajuster parfaitement le bracelet. Il est un peu plus serré que sur une montre classique à cause du système de gonflage, mais ça reste confortable.

Par contre, amis nageurs, passez votre chemin. La Watch D2 n’est pas étanche, donc pas de piscine, pas de bain. Perso, je retire toujours ma montre sous la douche, donc ça ne me pose aucun souci.

Huawei Watch D2 : votre alliée santé

Cette montre n’est pas juste un gadget : elle propose un vrai suivi santé avec la fonction “Panorama Santé” qui compile plusieurs données pour détecter d’éventuels problèmes.

Elle mesure :

Fréquence cardiaque en continu, avec des alertes en cas d’anomalie (jusque là rien de neuf sous le soleil).

en continu, avec des alertes en cas d’anomalie (jusque là rien de neuf sous le soleil). SpO2 , pour connaître votre saturation en oxygène.

, pour connaître votre saturation en oxygène. ECG , afin de repérer des arythmies.

, afin de repérer des arythmies. Température cutanée pour un aperçu global de votre état de santé.

pour un aperçu global de votre état de santé. Analyse du sommeil , pour améliorer vos nuits.

, pour améliorer vos nuits. Niveau de stress, grâce à la variabilité cardiaque.

Le “Panorama Santé” permet donc une vue d’ensemble, une détection précoce des anomalies et un suivi de vos progrès.

L’ECG et la prise de tension

Pour une fois, c’est moi qui ai testé cette montre. Mon modèle habituel (Garmin Epix Gen 2) n’a pas la fonction ECG, et je n’en ressentais pas le besoin… jusqu’à maintenant ! Contrairement à Audrey qui a rencontré quelques échecs de mesure (à cause de son corps bizarre), je n’ai eu aucun souci et la prise de résultats était toujours concluant.

Mais le vrai atout de la Watch D2, c’est son tensiomètre. Après quelques tests (et les regards intrigués de mes collègues qui me voyait statique et silencieux sans comprendre pourquoi), j’ai comparé les mesures avec un tensiomètre brassard médical. Verdict ? Les chiffres sont très proches, ce qui est plutôt rassurant.

Attention : Huawei précise bien que la montre ne remplace pas un diagnostic médical.

Le MAPA : une révolution ?

La fonction qui m’intéressait le plus était le MAPA (Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle). Il permet un suivi sur 24h avec des relevés toutes les 15, 30 ou 60 minutes. J’ai opté pour 30 minutes… et j’ai vite réalisé que ça passe très vite ! Heureusement, j’étais chez moi, car chaque mesure impose de s’immobiliser et de ne pas parler (un vrai challenge pour moi).

La prise de tension est discrète et comme l’avait promis le démonstrateur Huawei, même en dormant avec la montre à côté de son visage, le bruit de gonflement ne m’a pas réveillé.

Les avantages du MAPA :

Un suivi plus précis de la tension artérielle.

de la tension artérielle. Une aide au diagnostic pour repérer d’éventuelles anomalies.

pour repérer d’éventuelles anomalies. Un moyen d’évaluer l’efficacité d’un traitement.

Cette fonctionnalité est gourmande en batterie, donc il faut charger la montre au maximum avant une séance de MAPA.

Une montre sportive

La Huawei Watch D2 ne se contente pas d’être une montre dédiée à la santé : elle se positionne également comme un compagnon sportif polyvalent. Avec plus de 80 modes d’exercice intégrés, elle s’adapte à une vaste gamme d’activités physiques, de la course à pied au yoga, en passant par le cyclisme et bien d’autres disciplines. En revanche, pas de mode ski, mais bien bobsleigh !

Huawei ne précise pas explicitement si la Watch D2 est double bande au niveau du GPS, donc j’en conclus que non. En terrain dégagé le tracé est très précis, cependant dans les rues étroites de Bruxelles, à l’instar de beaucoup d’autres montres, on perd quelques mètres de précisions et on court dans les maisons plutôt que sur les trottoirs.

En fin de séance, les données sportives proposées par cette montre sont un peu moins complètes que pour les autres montres « sportives » de la marque chinoise mais ça reste déjà suffisant pour les sportifs en herbe et pour une montre axée santé plutôt que sportivité.

Autonomie

Malgré toutes ces fonctions, la Watch D2 tient 10 jours en usage normal (avec ECG, tensiomètre et un peu de sport), ce qui est très correct.

Le site d’Huawei annonce des résultats inférieurs à nos mesures, pourtant toutes les fonctions santés étaient activées. C’est peut-être au niveau du sport (que nous ne faisons pas tous les jours), que nous avons pu économiser de la batterie.

Conclusion

Quand Audrey m’a demandé de tester cette montre, j’étais sceptique. Finalement, j’ai découvert un vrai outil de suivi santé. La montre m’a aidé à prendre conscience que je devais me reprendre en main. Depuis, j’ai repris le sport et je surveille mon état plus sérieusement.

Ce n’est ni un gadget ni un appareil médical à 100%, mais un bon compromis pour un suivi de santé. Pour 399€ (Actuellement en promo sur Amazon à 359€), vous avez une montre sportive avec des capacités avancées en santé. Et en prime, elle est plutôt discrète malgré son “Airbag” embarqué !

Huawei Watch D2 359 € 8.4 Design 8.0/10

















Données santé 9.0/10

















Suivi sportif 8.0/10

















Tensiomètre 8.0/10

















Autonomie 9.0/10

















On aime Un suivi santé ultra-complet : ECG, tension artérielle, SpO2, fréquence cardiaque, température cutanée, analyse du sommeil et du stress

Tensiomètre précis

Écran AMOLED de qualité

Autonomie impressionnante On aime moins Le design rectangulaire ne plaira pas à tout le monde

Non étanche

Les données sportives moins abouties que sur les autres modèles Acheter