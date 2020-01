Fadelite : La nouvelle montre connectée-colorée Diesel est là !

Pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année, Diesel annonce sa nouvelle montre connectée à écran tactile, la Diesel On Fadelite. Conçue pour les hommes et les femmes et dotée du système d’exploitation Wear OS by Google et de la plateforme Qualcomm Snapdragon Wear 3100, cette montre connectée vibrante et pleine d’énergie arbore un boîtier plus petit de 43 mm et des détails modernes et élégants qui la font sortir de l’ordinaire.

Le premier détail de design remarquable est le bracelet transparent. Disponible en quatre combinaisons de couleurs (rouge et noir, noir et transparent, bleu et transparent, et entièrement transparent avec un boîtier irisé), les couleurs semblent se fondre, d’où le nom de la montre (se fondre se traduit par « fade » en anglais). Les bracelets, qui arborent le logo Diesel estampillé, sont respirants et extrêmement confortables.

Un boîtier étanche en nylon endurci et transparent en forme de coquille garantit la durabilité du boîtier et du module tout en procurant une sensation de légèreté parfaite pour les personnes actives et proactives. Certains éléments stylistiques, tels que le design des entre-cornes Diesel et la grande taille du bouton, sont hérités des modèles précédents des montres connectées Diesel, mais ils ont été adaptés à la taille de la montre et simplifiés pour obtenir un look plaisant à tout le monde.

Les cadrans interactifs de Diesel continuent de sortir du lot. Le nouveau et innovant cadran « Globe » possède un globe rotatif que les utilisateurs peuvent manipuler en toute simplicité. À l’aide de ce globe mobile, vous pouvez afficher deux autres fuseaux horaires sur le cadran.

La montre connectée Fadelite affiche également des effets météorologiques et des animations interactives sur le cadran qui montrent toute une gamme de conditions météorologiques en temps réel, conditions qui sont mises à jour en fonction de votre localisation.

Diesel est également heureux de poursuivre sa collaboration avec Mad Dog Jones en 2020 et de servir de vitrine à ses illustrations. Deux cadrans exclusifs inspirés de la vision High-tech et dystopique du monde de l’artiste ont vu le jour fin 2019. En outre, une montre connectée exclusive verra le jour cette année grâce à une collaboration avec l’artiste.

La montre Fadelite rejoint la famille Diesel On, qui est également composée de la montre connectée Axial, lancée à l’automne dernier. Dotée d’un haut-parleur et de la fonctionnalité d’appels connectés, la montre connectée Axial est actuellement à la vente sur tous les marchés.

La montre connectée Diesel Fadelite sera présentée au salon CES et dans la suite du Fossil Group de l’hôtel Cosmopolitan. Le prix de vente de la montre sera de 279 € et celle-ci sera disponible dans les magasins Diesel, en ligne sur www.diesel.com et auprès des distributeurs agréés à partir de mars 2020.

