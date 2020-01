Samsung présente le Galaxy S10 Lite et le Note10 Lite

Avec ces deux lancements, encore plus d’utilisateurs pourront profiter de toutes les fonctionnalités Galaxy : caméra haut de gamme, S Pen et bien d’autres possibilités. Des appareils qui renforcent la productivité et facilitent l’expression

Samsung annonce le lancement du Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite. Caméra de dernière génération, S Pen emblématique, écran impressionnant et grande autonomie de batterie : ces smartphones s’inscrivent clairement dans la lignée des Galaxy S et des Note. Encore plus d’utilisateurs pourront découvrir les remarquables fonctionnalités Galaxy

« Cela fait 10 ans que les Galaxy S et Galaxy Note rencontrent un succès planétaire, déclare Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Benelux. Depuis une décennie, nous animons le marché grâce aux innovations marquantes qui caractérisent ces smartphones. Performances, puissance, services intelligents, équipement : les Galaxy S et Note incarnent notre volonté de garder toujours une longueur d’avance. Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite mettent toutes ces innovations à la portée de chacun. »

Galaxy S10 Lite : Des photos et des vidéos parfaites avec l’ultime Pro-Grade Camera

Les caméras des appareils Galaxy Lite s’appuient sur les meilleures technologies du marché. Le Galaxy S10 Lite comporte une caméra principale ainsi que des caméras Ultra Wide et Macro, en combinaison avec le nouveau stabilisateur Super Steady OIS. Le mode Super Steady veille à la stabilité de l’image dans toutes les conditions, y compris les activités les plus spectaculaires.

La caméra Ultra Wide possède un objectif dont l’angle atteint 123 degrés, une valeur comparable à celle de la vision humaine. À l’avant comme à l’arrière, la haute résolution des caméras immortalise aisément les moindres détails.

Galaxy Note10 Lite : Productivité omniprésente

Le S Pen emblématique améliore directement votre productivité. Un simple clic du S Pen et vous naviguez dans une présentation, vous gérez vos contenus vidéo, ou vous prenez de superbes photos. Air Command donne un accès direct aux fonctions du S Pen que vous utilisez le plus, tandis que Text Export convertit vos notes manuelles en texte prêt à être édité et partagé. Avec Samsung Notes, la prise de notes en déplacement n’a jamais été aussi facile et rapide. Ajoutons à cela le Bluetooth Low-Energy (BLE), et tout va plus vite et tout est plus efficace.

Avantages des Galaxy

Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite ouvrent à de nouveaux utilisateurs l’accès aux Galaxy-essentials :

Écran continu : Le Galaxy S10 Lite dispose d’un écran Super AMOLED Plus. L’écran du Galaxy Note10 Lite est du type Super AMOLED Infinity-O edge-to-edge. La dimension généreuse de l’écran (6,7 pouces) se prête particulièrement au multimédia.

Le Galaxy S10 Lite dispose d’un écran Super AMOLED Plus. L’écran du Galaxy Note10 Lite est du type Super AMOLED Infinity-O edge-to-edge. La dimension généreuse de l’écran (6,7 pouces) se prête particulièrement au multimédia. Autonomie de la batterie : Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite sont équipés d’une puissante batterie de 4.500 mAh qui se distingue par sa longévité. La recharge est ultrarapide.

Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite sont équipés d’une puissante batterie de 4.500 mAh qui se distingue par sa longévité. La recharge est ultrarapide. Intelligence et services standard : Le Galaxy S10 Lite et le Galaxy Note10 Lite sont livrés avec l’écosystème Samsung d’applications et de services intelligents, notamment Bixby (Vision, Lens Mode, Routines) et Samsung Health. Le Galaxy S10 Lite et le Note10 Lite sont protégés par la plateforme de sécurité Samsung Knox.

Le Galaxy S10 Lite sera disponible durant la semaine du 27 janvier 2020 à un prix de vente recommandé à partir de 649,- € dans les couleurs Prism White, Prism Black et Prism Blue.

Le Galaxy Note10 Lite sera disponible durant la semaine du 27 janvier 2020 à un prix de vente recommandé à partir de 599,- € dans les couleurs Aura Glow, Aura Black et Aura Red. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.com.