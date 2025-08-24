Dreame dévoile le nouveau H15 Mix : l’aspirateur-laveur 7-en-1

Dreame Technology, leader mondial des solutions de nettoyage intelligentes, dévoile officiellement le Dreame H15 Mix, l’aspirateur laveur 7-en-1, une station de nettoyage révolutionnaire. Ce concept 7-en-1 associe aspirateurs, accessoires et technologies de pointe pour offrir un nettoyage impeccable au quotidien, quelles que soient les surfaces ou les exigences.

Le H15 Mix s’adapte à toutes les surfaces offrant un univers complet de possibilités de nettoyage grâce à des embouts interchangeables :

Aspirateur-laveur – A.pire et lave simultanément pour un nettoyage rapide Brosse CelesTect™ – Brosse multi-surfaces avec éclairage LED et ouverture frontale ajustable pour tapis et gros débris. Nettoyeur de taches pour tapis sans fil – Avec une puissance d’aspiration de 19.000 Pa, de l’eau chaude à 60°C et un spray désodorisant, il élimine les taches tenaces et s’auto-nettoie. Mini-brosse motorisée – Parfaite pour les tissus d’ameublement, elle capture poils et poussières fines. Outil flexible (nettoyage en profondeur) – Atteint les coins et espaces étroits. Outil combiné flexible (nettoyage quotidien) – Idéal pour nettoyer facilement tous les recoins au quotidien. Tube d’extension – Permet d’aspirer délicatement les débris dispersés sur les surfaces dures comme les claviers et bureaux.

Puissance de nettoyage avancée avec une technologie de précision

Le H15 Mix redéfinit le nettoyage domestique grâce à des fonctionnalités de pointe conçues pour allier efficacité et précision. Son bras robotisé GapFree™ AI DescendReach assure un véritable nettoyage triple bord, réduisant l’espace frontal de nettoyage à 0 mm en abaissant automatiquement la tête en seulement 0,2 seconde. Cette technologie capture les débris et élimine presque toutes les traces d’eau lors des mouvements de retour.

Le TangleCut™ 2.0 Resilient Scraper garantit une performance 100 % sans enchevêtrement, même avec les poils d’animaux ou les cheveux, grâce à une grille plus dense qui offre une coupe plus fluide et une séparation plus rapide.

Propulsé par une aspiration ultra-puissante de 23 000 Pa, il s’attaque sans effort aux saletés sèches ou humides, de la fine poussière aux gros dégâts de cuisine. Son design ultra-plat s’incline à 180°, lui permettant de passer sous des espaces de seulement 14 cm tout en conservant une puissance d’aspiration maximale . La roue omnidirectionnelle assure des déplacements fluides sans rayer les surfaces, réduisant la fatigue de l’utilisateur et offrant une expérience de nettoyage haut de gamme.

Nettoyage intelligent et autonomie prolongée pour une performance continue

Le H15 Mix intègre un système Smart Ratio Cleaning qui détecte automatiquement le niveau de saleté et ajuste la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la concentration du détergent pour un nettoyage en profondeur sur mesure. Son détecteur de saleté intelligent affiche différentes couleurs sur l’écran LED pour indiquer l’intensité des salissures. En fonction de ces données, le ratio de solution de nettoyage varie de 1:200 à 1:30, offrant une concentration de détergent plus élevée pour les taches tenaces. Ce système intelligent optimise la consommation, permettant à un seul réservoir de durer jusqu’à un mois, réduisant ainsi les recharges et l’entretien.

Conçu pour de grandes surfaces et un usage ininterrompu, le H15 Mix offre jusqu’à 65 minutes d’autonomie en mode lavage et 75 minutes en mode aspiration. Grâce à sa batterie amovible, il est possible de doubler le temps de nettoyage en échangeant simplement la batterie, éliminant ainsi tout stress lié à l’autonomie. Résultat : une couverture allant jusqu’à 400 m² en une seule session, avec des modes silencieux et intelligents pour s’adapter à tous les environnements.

ThermoTub™ – Nettoyage à l’eau chaude et système d’auto-entretien



Le H15 Mix redéfinit l’hygiène avec son système ThermoTub™, un lavage immersif à l’eau chaude à 100°C, capable de dissoudre les saletés incrustées, les taches collantes et les liquides colorés. D’une simple pression, la brosse est rincée en profondeur dans sa base, immergée dans 240 ml d’eau chaude, offrant 98,3 % de débit d’eau supplémentaire par rapport à la génération précédente, pour un rafraîchissement complet de la brosse et de la tête.

Choisissez entre Standard, Deep-Clean ou Auto-Adjust via l’application Dreamehome pour adapter le nettoyage à vos besoins. La brosse, résistante à la chaleur et ultra-absorbante, supporte les hautes températures tout en réduisant les résidus et en accélérant le séchage des sols.

Après le lavage, profitez d’un séchage rapide et silencieux grâce au système dual-mode : 5 minutes à 90°C (Super-Speed) ou 30 minutes à 85°C (High-Speed), le tout à seulement 63 dBA. Combiné à une aspiration de 100 AW / 23 000 Pa, le H15 Mix garantit un nettoyage en profondeur et une hygiène irréprochable, à chaque utilisation.

Beyond Floor Washing

En plus de son système de lavage révolutionnaire, l’Aqua10 Ultra Roller Complete intègre un ensemble de technologies avancées pour un nettoyage complet et intelligent :

AirGuard™ Multi-Cone Filtration – Un air plus pur: Grâce à son système de filtration en 5 étapes — incluant un filtre à vide de précision, un pré-filtre haute densité, un cyclone multi-cônes, un filtre en maille métallique et un cyclone primaire — le H15 Mix capture 99,5 % des poussières fines et allergènes ≥ 0,3 μm. Il garantit ainsi un air intérieur plus sain, tout en maintenant une puissance d’aspiration optimale et en prolongeant la durée de vie des filtres.

Grâce à son système de filtration en 5 étapes — incluant un filtre à vide de précision, un pré-filtre haute densité, un cyclone multi-cônes, un filtre en maille métallique et un cyclone primaire — le H15 Mix capture 99,5 % des poussières fines et allergènes ≥ 0,3 μm. Il garantit ainsi un air intérieur plus sain, tout en maintenant une puissance d’aspiration optimale et en prolongeant la durée de vie des filtres. PowerAlign™ Grip – Contrôle sans effort: Avec un poids plume de 2,2 kg et une conception équilibrée (moteur et batterie placés à des extrémités opposées), le H15 Mix réduit la fatigue du poignet et offre une manœuvrabilité optimale, que ce soit pour un nettoyage en profondeur ou un simple entretien.

Avec un poids plume de 2,2 kg et une conception équilibrée (moteur et batterie placés à des extrémités opposées), le H15 Mix réduit la fatigue du poignet et offre une manœuvrabilité optimale, que ce soit pour un nettoyage en profondeur ou un simple entretien. Polyvalence sur toutes les surfaces: Sa poignée ergonomique minimise la fatigue des mains, rendant chaque séance de nettoyage plus agréable.

Sa poignée ergonomique minimise la fatigue des mains, rendant chaque séance de nettoyage plus agréable. Puissance de 19 kPa et eau chaude à 60°C: Le nettoyeur de taches pour tapis utilise de l’eau chaude à 60°C pour éliminer les taches tenaces sans avoir à retirer les tissus d’ameublement, en ne laissant que 5 % d’humidité résiduelle pour un séchage ultra-rapide. Son design sans fil et léger assure une utilisation simple et un nettoyage tout en douceur.

Le nettoyeur de taches pour tapis utilise de l’eau chaude à 60°C pour éliminer les taches tenaces sans avoir à retirer les tissus d’ameublement, en ne laissant que 5 % d’humidité résiduelle pour un séchage ultra-rapide. Son design sans fil et léger assure une utilisation simple et un nettoyage tout en douceur. Formule spécialisée pour les tâches et les odeurs: Utilisez la formule Carpet Spot Cleaner de Dreame pour éliminer les odeurs et taches, avec une douce finition florale.

Utilisez la formule Carpet Spot Cleaner de Dreame pour éliminer les odeurs et taches, avec une douce finition florale. Auto-nettoyage du tuyau en un seul geste : Fini le nettoyage manuel fastidieux des tuyaux : l’outil d’auto-nettoyage exploite une puissante aspiration pour rincer l’intérieur, éliminant saletés et mauvaises odeurs.

Disponibilité & Prix

Le Dreame H15 Mix est disponible sur le site officiel de Dreame, sur Amazon ainsi que chez les revendeurs partenaires, au prix public conseillé de 899 €.

À l’occasion des deux premières semaines de lancement, profitez d’une réduction de 200 €. Disponible chez Coolblue poour 699€