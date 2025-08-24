Audio-Technica lance un casque audio en édition limitée Hatsune Miku Streaming Headset

Dérivé du très fiable ATH-M50xSTS-USB, un casque incontournable pour les streamers et les créateurs de contenu, ce nouveau produit allie performances audio de pointe et design impressionnant qui donne vie à l’esthétique unique de Miku.

Des éclats métalliques du Miku Green sur le tour des coques, les glissières du bandeau et les indicateurs G/D au bandeau orné de motifs inspirés par les accessoires de coiffure de Miku, chaque détail reflète sa signature graphique.

Le casque est fourni dans un emballage exclusif bénéficiant d’un tout nouveau visuel du célèbre illustrateur LAM, représentant Hatsune Miku sous un look inspiré de l’univers des jeux. L’ATH-M50xSTS-USB MIKU n’est pas seulement un outil puissant pour les créateurs, c’est aussi un objet de collection incontournable pour tous les fans de Hatsune Miku.

Design c ollaborati f original : chaque casque est doté d’une finition unique avec des éléments personnalisés inspirés de Miku.

chaque casque est doté d’une finition unique avec des éléments personnalisés inspirés de Miku. Audio de qualité studio : transducteurs de 45 mm et bobines CCAW pour un son large bande, précis et haute résolution.

transducteurs de 45 mm et bobines CCAW pour un son large bande, précis et haute résolution. Conçu pour les streamers : réunit les caractéristiques du célèbre casque ATH-M50x, espace sonore naturel et équilibré, port confortable et conception durable et les techniques microphoniques transparentes de la Série

réunit les caractéristiques du célèbre casque ATH-M50x, espace sonore naturel et équilibré, port confortable et conception durable et les techniques microphoniques transparentes de la Série Large réponse en fréquences : superbes performances audio et réponse en fréquences graves étendue et précise en faisant un outil de production idéal pour les streamers.

superbes performances audio et réponse en fréquences graves étendue et précise en faisant un outil de production idéal pour les streamers. Micro cardioïde à condensateur sur bras flexible : captation vocale haute résolution et excellente réduction du bruit ambient.

captation vocale haute résolution et excellente réduction du bruit ambient. Fonction de tonalité latérale : entendez votre propre voix en temps réel pour des conversations plus naturelles.

entendez votre propre voix en temps réel pour des conversations plus naturelles. Coussinets interchangeables : choisissez entre des coussinets en tissu pour de longues sessions de streaming (HP-M50xSTS) ou des coussinets en cuir pour une isolation sonore d’exception (HP-M50x)[1].

choisissez entre des coussinets en tissu pour de longues sessions de streaming (HP-M50xSTS) ou des coussinets en cuir pour une isolation sonore d’exception (HP-M50x)[1]. Connexion USB Plug-and-Play : livré avec un câble USB Type-A de deux mètres et un adaptateur USB-C™ pour une connexion simple aux PC et

livré avec un câble USB Type-A de deux mètres et un adaptateur USB-C™ pour une connexion simple aux PC et Convertisseur A/N haute fidélité : profitez d’un audio de qualité studio avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 24 bits/96 kHz.

profitez d’un audio de qualité studio avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 24 bits/96 kHz. Conception pliable et bras flexible relevable : idéale pour les déplacements et une fonction Mute rapide pendant les sessions live.

L’ATH-M50xSTS-USB MIKU, édition limitée signée Audio-Technica, sera disponible à partir du 22 août 2025 au prix public conseillé de 279 €. Plus d’informations sur www.audio-technica.com