Comment expliquer la popularité grandissante du CBD en Belgique ?

Depuis quelques années, le cannabidiol, plus connu sous le nom de CBD, connaît une croissance fulgurante en Belgique… Issu du chanvre, ce composé a séduit un public varié, aussi bien pour se détendre que pour des alternatives naturelles pour le bien-être au quotidien.

Contrairement au cannabis qui contient du tétrahydrocannabinol (THC) et demeure illégal dans le pays, le CBD est autorisé à condition de ne pas dépasser 0,2% de THC. Cette distinction a ouvert la voie à un marché florissant, où se côtoient aussi bien des boutiques physiques que des plateformes de vente en ligne.

CBD en Belgique : un marché en pleine expansion ?

Si la législation belge a permis d’encadrer strictement la commercialisation des produits à base de chanvre, cette réglementation claire permet aux consommateurs de se tourner sereinement vers de nombreux produits. Qu’il s’agisse d’huiles, de résines ou de fleurs de CBD, on observe une véritable diversité dans les produits disponibles.

Par ailleurs, il est désormais possible d’acheter les meilleurs produits CBD en Belgique sans difficulté, en se rendant sur un site e-commerce spécialisé. Les consommateurs apprécient notamment :

La diversité des gammes disponibles, où on retrouve même des gélules et des produits cosmétiques, en plus des fleurs de CBD

La livraison rapide et discrète, souvent offerte à partir d’un certain montant d’achat

La garantie que les produits à base de CBD sont testés en laboratoire, ce qui reste un gage de conformité et de sécurité

Quelles sont les raisons de cet engouement ?

Au delà des nombreux efforts de la part des revendeurs de CBD sur tout le territoire belge et de l’intérêt pour tous les produits de bien-être, ce succès s’explique par certains facteurs…

Une alternative perçue comme naturelle

En premier lieu, le CBD est présenté comme une molécule issue du chanvre, extraite sans ajout de solvants chimiques lorsqu’il s’agit de produits de qualité. Cela signifie que sa composition, exempte d’effets psychotropes, attire les consommateurs qui cherchent des options naturelles et non-addictives. Contrairement au cannabis, il ne provoque pas d’état d’euphorie, ce qui facilite son intégration dans la vie quotidienne.

Une consommation facile

En Belgique, se procurer du CBD est simple grâce aux nombreuses boutiques spécialisées. Par ailleurs, la diversité des formats disponibles comme les huiles sublinguales, résines, ou encore les fleurs séchées, permet à chacun de trouver un mode de consommation adapté à ses besoins.

Une reconnaissance progressive dans la société

Si le cannabis reste considéré comme une drogue et demeure interdit, le CBD bénéficie d’une perception différente sur le territoire belge. Son encadrement légal, sa présence dans les pharmacies et l’élargissement constant des gammes proposées, y compris dans l’alimentaire avec les produits “novel food”, témoignent d’une acceptation sociale croissante.

Les consommateurs belges ne voient plus dans le CBD une substance marginale, mais un produit à part entière, en phase avec une tendance générale vers des solutions plus naturelles pour leur bien-être.

Du côté des revendeurs, ces derniers sont également de plus en plus transparents concernant la provenance des plantes et la conformité avec les normes européennes sur le CBD, ce qui n’est pas sans déplaire aux consommateurs…