Cresus Casino : Les meilleurs jeux NetEnt attirent l’attention

Le concepteur NetEnt et le casino en ligne Cresus online casino, ont signé un partenariat solide pour fournir les meilleurs jeux. Les deux géants s’en sortent gagnants. Les joueurs chez Cresus casino, pour leur part, affectionnent particulièrement les jeux signés NetEnt. Pour les novices qui veulent tenter l’expérience, voici les meilleurs jeux NetEnt proposés sur ce casino en ligne.

Gonzo’s Quest, l’un des meilleurs jeux NetEnt actuels

Un titre toujours d’actualité

Gonzo’s Quest compte toujours parmi les meilleurs jeux NetEnt, bien que sa sortie date déjà de 2011. Le concepteur NetEnt a repris la légende du conquérant espagnol à la recherche des trésors cachés des tribus Incas. Le thème est tout à fait respecté à travers le choix des symboles, ces derniers étant représentés par des masques en pierre. Arborant un graphisme agréable, Gonzo’s Quest offre une navigation fluide ainsi qu’une bande sonore qui inspire la détente. En plus de son thème original, les gains sur cette machine à sous sont très prometteurs.

Un bon classement dans les meilleurs jeux bien mérité

Gonzo’s Quest fonctionne avec une bobine de 6 rouleaux à 7 rangées. Il dispose des jokers et des Wilds qui vous permettront de gagner jusqu’à 2500 fois votre mise. En matière de ligne de paiement, cette machine à sous dispose plutôt de fonctionnalités Megaways.

Plus précisément, vous avez 117 649 possibilités de gains. Afin que le joueur de Cresus Casino puisse obtenir des tours gratuits, il faudrait qu’il tombe souvent sur des Free Falls. Cette fonction Free Fall se déclenche lorsque vous avez formé une combinaison gagnante.

Ainsi, vous bénéficiez d’un multiplicateur 15×. A travers ces riches fonctionnalités, cette machine se classe naturellement parmi les meilleurs jeux selon les membres de Cresus Casino.

Narcos : classé meilleurs jeux NetEnt du moment

Les meilleurs jeux sont inspirés des films

Inspiré d’une série sortie au cinéma, Narcos fait revivre l’histoire des barons de la drogue. Classé parmi les meilleurs jeux NetEnt, le thème de cette machine à sous est une réplique parfaite de la version télévisée. La machine à sous se présente à travers une bobine de 5×3, vous offrant 243 lignes de paiement.

Il est possible pour chaque joueur de profiter des tours gratuits, des jokers, mais aussi du Jackpot Locked Up. Une bande sonore entraînante comme dans la série va rythmer votre aventure.

Des symboles très payants

Tous les symboles utilisés reflètent fidèlement l’univers palpitant des narco-trafiquants colombiens. Vous aurez affaire à l’avion de contrebande ou encore au flamant rose de Pablo Escobar. Ces symboles sont, bien évidemment, plus rémunérateurs que ceux des jeux de cartes ordinaires.

Pour faire fructifier au maximum les mises de départ, il est nécessaire d’obtenir des symboles particuliers sur les lignes de paiement. Mais aussi, les meilleurs jeux renferment toujours un symbole wild. Ainsi, les joueurs de Narcos s’impatientent de voir l’arrivée de la plaque de la DEA sur les rouleaux.

Guns N’Roses, parmi les meilleurs jeux de NetEnt

Une machine à sous riche en émotions

Le groupe de rock du même nom a fait couler beaucoup d’encres. NetEnt n’a pas tardé à le traduire en machine à sous. Parue en 2016, Guns N’Roses est une machine à sous inscrite dans la liste des meilleurs jeux NetEnt. Les parties se déroulent sur 5×3 rouleaux, avec 20 lignes de paiement en appui. Vous pourrez profiter de tours gratuits, de multiplicateurs, de bonus, de respins, de tours bonus spéciaux durant chaque partie.

Les meilleurs jeux possèdent les meilleurs symboles

La machine à sous Guns N’Roses recèle des fonctionnalités spécifiques. En général, les meilleurs jeux NetEnt utilisent des images expressives et révélatrices du thème en guise de symbole wild et scatter. Cette fois-ci, ce sont respectivement le logo du groupe et le disque.

En tombant sur un wild, celui-ci transforme les autres symboles standards sur le rouleau afin de former une combinaison gagnante. Pour le scatter, par contre, vous bénéficiez de tours gratuits qui, dans la même foulée, multiplient les chances de gains.

Présentation de NetEnt

Concepteur de jeux d’argent virtuel, NetEnt n’est plus un nom à présenter auprès des amateurs de casino en ligne. Ce fournisseur approvisionne de nombreux établissements de jeux de renom, dont la plupart ambitionnent une carrière à l’international.

Les jeux proposés par NetEnt se démarquent pour leurs aspects modernes. Un graphisme élégant, des bandes sonores de première qualité, mais aussi un gameplay de premier choix. Avec ces critères, la plupart des créations de NetEnt sont classées meilleurs jeux.

De plus, ses thèmes novateurs ont conquis les joueurs les plus exigeants. Sur chaque machine, les détails obéissent à la lettre à la thématique en vigueur. Le tout avec des productions à la pointe de la technologie. En outre, ce concepteur d’exception prône toujours l’originalité pour offrir une satisfaction totale à ses fans.

Les meilleurs jeux NetEnt propulsent ce fournisseur parmi les grands noms du développement des jeux. Cresus Casino a donc choisi d’étoffer sa liste de proches collaborateurs en vue d’un élargissement de sa gamme de jeu.

Dans quel but Cresus Casino effectue-t-il des changements ?

Toujours rester au top, c’est l’objectif que Cresus Casino s’est fixé. Chaque innovation effectuée, dont la plus récente a été en 2019, a permis de simplifier la navigation sur le site. Par conséquent, l’établissement de jeux permet désormais les retraits dans un délai de 24 heures. Il n’impose aucune condition de mise et propose un service client accessible à tout moment. Les offres ont été retravaillées pour rester dans la concurrence.

Quels sont les meilleurs jeux NetEnt sur Cresus Casino ?

Les créations de NetEnt ont apporté de la fraîcheur dans la ludothèque de Cresus casino, actuellement à plus de 1000 jeux. On constate en effet 46 titres de ce fournisseur dans la liste de ce casino en ligne. Ces meilleurs jeux sont majoritairement des machines à sous.

On peut par exemple citer Starburst avec un thème galactique pour 5×3 rouleaux et 10 lignes de paiement. Il y a aussi Fruitshop qui, comme son nom l’indique, est basé sur les fruits. Il s’agit d’un jeu progressif avec 5×3 rouleaux et 15 lignes de paiement. En somme, tous les meilleurs jeux NetEnt sont à découvrir sur Cresus casino.