OnePlus Nord CE 5G : l’essentiel de l’expérience OnePlus, à moindre prix 

Une expérience rapide et fluide

Le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’une batterie de 4 500 mAh, soit près de 10 % de plus que le Nord original. Mais grâce à la technologie de charge améliorée Warp Charge 30T Plus, la batterie passe de 0 à 70 % en une demi-heure seulement, ce qui est certainement mieux que ce à quoi vous vous attendiez. Comme tous les appareils OnePlus, le Nord CE s’adapte pour réduire le temps passé à pleine charge, afin de préserver la batterie pendant une recharge de nuit.

Le Nord CE est alimenté par une plateforme mobile 5G Qualcomm® Snapdragon™ 750G, qui offre un boost de 20 % du processeur et de 10 % du processeur graphique par rapport à son prédécesseur, grâce au processeur Kryo 570 et au processeur graphique Adreno 619. Le moteur AI avancé offre également aux utilisateurs une expérience incroyablement fluide et intuitive, et améliore aussi bien les jeux vidéo que le chat vocal.

OxygenOS 11, le logiciel le plus rapide et le plus réactif de OnePlus à ce jour, est préinstallé sur le Nord CE. OxygenOS 11 apporte des améliorations significatives à des fonctionnalités appréciées telles que Dark Mode, Zen Mode et un nouvel affichage Always On Display (AOD). En outre, OOS 11 a été optimisé pour être utilisé à une main, grâce à des commandes tactiles repositionnées et à un design simple mais audacieux.

Tout ce que les utilisateurs aiment chez OnePlus

Avec une épaisseur de 7,9 mm et un poids de 170 g, le Nord CE 5G est l’appareil OnePlus le plus fin depuis le OnePlus 6T. Mais un format compact n’implique pas des performances en baisse. Des fonctionnalités supplémentaires ont même été ajoutées au Nord CE, comme la prise casque de 3,5 mm. Le Nord CE est décliné en trois couleurs : Charcoal Ink, Silver Ray et Blue Void. Cette dernière présente une finition mate qui évite les empreintes digitales et change de nuance en fonction de l’angle.

Comme tous les appareils phares de OnePlus, le Nord CE bénéficiera de mises à jour logicielles pendant deux ans et de mises à jour de sécurité pendant trois ans, pour que le téléphone reste fluide à long terme.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 5G sera disponible à la vente sur OnePlus.com, Fnac, Proximus et Vanden Borre à partir du 21 juin. Avant cela, la communauté OnePlus aura l’occasion exclusive d’obtenir un accès anticipé au OnePlus Nord CE 5G par le biais d’une vente privée sur OnePlus.com, à partir du 10 juin à 16h25 CEST jusqu’au 12 juin 2021 à minuit. Les membres de la communauté OnePlus doivent se rendre sur le lien de la page produit du OnePlus Nord CE 5G : https://www.oneplus.com/ oneplus-nord-ce-5g pour passer commande. Le OnePlus Nord CE est disponible dès à présent en précommande chez Fnac, Proximus et Vanden Borre. Les précommandes débuteront sur OnePlus.com le 12 juin à 11h CET.