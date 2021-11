OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition : Rapide. Fluide. Et beaucoup plus amusant.

OnePlus a lancé en juillet le OnePlus Nord 2 5G – le dernier ajout à sa gamme de smartphones plus abordables – qui repousse les limites d’un excellent téléphone au quotidien. OnePlus dévoile aujourd’hui une édition spéciale du OnePlus Nord 2 réalisée en collaboration avec BANDAI NAMCO Europe S.A.S. : le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition.

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition offre une expérience entièrement personnalisée aux utilisateurs, avec des jeux amusants, des défis et un contenu PAC-MAN exclusif.

« Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition réaffirme l’engagement de OnePlus à offrir une expérience novatrice et significative à notre communauté toujours plus large », déclare Pete Lau, le fondateur de OnePlus. « Le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition bénéficie de toutes les caractéristiques incroyables du Nord 2, qui sont tant appréciées de notre communauté, avec en plus une coque personnalisée qui est une ode au jeu vidéo emblématique PAC-MAN. »

« Depuis 1980, PAC-MAN a apporté du plaisir aux joueurs du monde entier avec son gameplay très intuitif, son style unique et sa personnalité colorée », explique Aâdil Tayouga, EMEA Head of Licensing & Strategic Partnerships chez BANDAI NAMCO Europe S.A.S.. « Nous sommes ravis de voir que le OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition a adopté le caractère ludique et amusant de ce personnage de légende avec un hardware et un logiciel gamifiés. »

Yutaka Fuse, directeur de PAC-MAN et de la section Global Business de BANDAI NAMCO Entertainment, ajoute : « Nous nous félicitons de cette collaboration réussie qui a débouché sur le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition. Le design et les caractéristiques de l’univers PAC-MAN sont parfaitement intégrés au OnePlus Nord 2. »

Un design 100 % PAC-MAN

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition réinvente le design du OnePlus Nord 2 avec une coque arrière à double couche illustrant l’esthétique des deux marques. Sur la couche extérieure, le style de OnePlus, fait de simplicité et d’élégance, est associé à des éléments caractéristiques de PAC-MAN, tels que les emblématiques PAC-GOMMES du jeu et PAC-MAN lui-même. Sur la couche intérieure, l’édition spéciale arbore un design phosphorescent qui brille dans le noir et révèle un labyrinthe de néons inspiré de PAC-MAN. Des éléments de OnePlus et du Nord sont intégrés au labyrinthe.

L’Alert Slider du OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition arbore la même couleur bleu foncé que les fantômes bleus vulnérables de PAC-MAN, qui apparaissent lorsque le joueur mange une SUPER PAC-GOMME.

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition est livré avec un support de téléphone PAC-MAN à monter soi-même, agrémenté des personnages populaires de ce classique. Le design du support s’inspire des célèbres escaliers de Penrose et symbolise la boucle de jeu emblématique de PAC-MAN.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition sera disponible à partir du mardi 16 novembre à 12 heures CET au prix de 529 €. L’appareil sera proposé sur oneplus.com avec une seule configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.