Comment faire des paris sûrs ?

Croyez-le ou non, vous pouvez parier sans risquer de perdre. Ces paris sont appelés paris d’assurance. Avec eux, en théorie, vous êtes sûr de la victoire. Sonnent bien, mais comme la plupart des choses dans la vie, rien n’est gratuit.

Les paris sûrs font partie du système arbitraire, qui vient du marché financier. Vous pouvez le reconnaître dans le trading forex, qui tire parti des taux de change et vous permet de profiter du déséquilibre entre deux ou plusieurs marchés.

Mais comment ce système peut-il fonctionner avec les paris ? Lorsque vous trouvez des côtes avec un écart qui profite à différents résultats, vous avez une valeur sûre. Cela semble facile, mais trouver ces cotes nécessite des recherches très approfondies.

Expliquer le fonctionnement de ce système peut être un peu délicat. Nous voulons que notre site ait du sens aussi bien pour les débutants que pour les professionnels, nous avons donc décidé de vous donner des exemples simples.

Heureusement, le système de pari aléatoire est un peu plus facile à comprendre que son équivalent financier.

Dans les valeurs sûres

Les paris sûrs profitent de la différence de cotes sur les sites de paris. En gros, vous pariez sur des résultats divergents lorsque vous trouvez des cotes qui vous permettent de réaliser un profit quel que soit le résultat du match. Pour cette raison, il est très important de placer des paris sur des sites sécurisés comme le 22 Bet.

La plupart des sites de paris proposent des cotes similaires car ils les copient souvent du marché asiatique. Il faut donc passer beaucoup de temps et avoir de bonnes connaissances en mathématiques pour pouvoir profiter de ce système.

Cette façon de parier était autrefois l’apanage de spécialistes et de parieurs plus dévoués, mais aujourd’hui, il existe divers sites Web et logiciels qui peuvent vous aider à trouver des paris sûrs.

Types de paris sûrs

Paris sûrs, côtes sûres et paris arbitraires. Ces expressions signifient la même chose, trouver des annonces sur différents marchés pour réaliser un profit, quel que soit le résultat du jeu. Un pari sûr typique vous oblige à parier sur les deux équipes pour gagner le match. Cela dit, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs lorsque vous recherchez une valeur sûre.

Aucun site de paris européen, par exemple, n’autorise les paris sûrs. Voici un exemple de la façon dont un site de paris devrait expliquer l’interdiction du surebet dans ses termes et conditions :

“Nous déclarons un pari ou un investissement totalement ou partiellement invalide (et/ou fermeture de compte) si nous pensons que des paris sûrs ont été faits.”

Comment fonctionnent les côtes beet safe?

Pour comprendre le fonctionnement d’une valeur sûre, il faut d’abord considérer des idées qui semblent illogiques, comme parier contre soi-même. Nous expliquons :

Tous les sites de pari gagnent de l’argent en prélevant un pourcentage sur les côtes qu’ils proposent. Supposons qu’un site de paris pense qu’il y a 50 % de chances d’obtenir un résultat. Dans ce cas, le taux correct serait de 2,00, mais à but lucratif, ils offrent 1,90. Bien sûr, non ? Nous savons tous que les cotes sont ajustées en faveur des sites de paris. Nous allons continuer…

Les sites de paris essaient d’équilibrer les investissements des deux côtés d’un pari en ajustant les côtés afin qu’ils puissent gagner de l’argent quel que soit le résultat du match. Avec la valeur sûre, vous suivez la même logique.

Par exemple, utilisons un jeu qui a au moins deux résultats. Joueur de tennis A et joueur de tennis B, ainsi que site de paris 1 et site de paris 2.

Il est important de comprendre que ce n’était qu’un exemple. Trouver des sites de pari qui offrent cette différence de cotes sur un match de tennis peut être très difficile. Comme vous pouvez le constater, le profit n’est “que” de 8 ou 10 $ R sur cette valeur sûre, avec un investissement total de 190 R $. Il faudra un gros investissement ou beaucoup de valeurs sûres pour faire un gros profit. Soyez responsable s’il vous plaît!

Il faut également beaucoup de temps pour trouver ces probabilités. Pour simplifier, prenons comme exemple les sites de paris 1 et 2. De manière plus réaliste, nous aurions pu mentionner les sites de paris 14 et 29, car vous devrez vraiment essayer de trouver des opportunités comme celle-ci. Aujourd’hui, les sites de paris offrent des cotes très similaires et il n’est pas aussi facile de trouver ces opportunités que par le passé.