Sonos lance sa nouvelle barre de son Sonos Ray !

Sonos annonce aujourd’hui l’arrivée de nouvelles enceintes au sein des gammes home cinéma et enceintes nomades. La marque lance la Sonos Ray, une barre de son compacte qui offre un son impressionnant pour sa taille et annonce trois nouvelles couleurs pour le Sonos Roam, son enceinte Bluetooth tout-terrain et intelligente. Comme tous produits Sonos, ces nouvelles enceintes offrent un son incomparable pour un contenu plus riche et des émotions plus intenses, à la maison ou en déplacement. La Sonos Ray sera disponible dans le monde entier le 7 juin au prix de 299€. Les trois nouveaux coloris du Sonos Roam sont disponibles dès aujourd’hui, au prix de 199€.

«Nos maisons sont devenues des salles de cinémas, des salles de sport, des centres de jeux vidéo et bien plus encore grâce au streaming qui n’est plus réservé à la télévision, à la musique et aux films» explique Patrick Spence, CEO of Sonos. «Ray permet plus facilement que jamais d’améliorer ces expériences d’écoute, grâce à une taille réduite et un son impressionnant.»

Le son au cœur de l’action avec la Sonos Ray

La Sonos Ray place la barre encore plus haut en matière de home cinéma, avec des innovations audio qui garantissent un son équilibré, des dialogues cristallins et des basses profondes.

Un son qui remplit toute la pièce: Les guides d’ondes sonores projettent le son d’un mur à l’autre. Un traitement perfectionné positionne avec précision les différents éléments dans votre pièce pour vous placer au cœur de l’action.

Les guides d’ondes sonores projettent le son d’un mur à l’autre. Un traitement perfectionné positionne avec précision les différents éléments dans votre pièce pour vous placer au cœur de l’action. Un son parfaitement équilibré: Un nouveau système Bass-reflex délivre des basses puissantes et parfaitement équilibrées, tandis que l’acoustique de la barre de son calibrée à la perfection harmonise les médiums et hautes fréquences avec précision.

Un nouveau système Bass-reflex délivre des basses puissantes et parfaitement équilibrées, tandis que l’acoustique de la barre de son calibrée à la perfection harmonise les médiums et hautes fréquences avec précision. Calibrée à la perfection: Comme toutes les enceintes Sonos, la Sonos Ray a été calibrée sur les conseils du Sonos Soundboard, un panel regroupant plusieurs grands noms de la musique, du cinéma et plus encore. Grâce à Trueplay, il est facile de calibrer le son avec une précision incomparable afin de créer la meilleure expérience d’écoute possible, quelle que soit la pièce.

Comme toutes les enceintes Sonos, la Sonos Ray a été calibrée sur les conseils du Sonos Soundboard, un panel regroupant plusieurs grands noms de la musique, du cinéma et plus encore. Grâce à Trueplay, il est facile de calibrer le son avec une précision incomparable afin de créer la meilleure expérience d’écoute possible, quelle que soit la pièce. Une expérience d’écoute améliorée: Le mode Amélioration vocale de Sonos garantit un son limpide pour ne rater aucun dialogue, tandis que le mode Son nocturne réduit l’intensité des effets sonores pour ne déranger personne.

Le mode Amélioration vocale de Sonos garantit un son limpide pour ne rater aucun dialogue, tandis que le mode Son nocturne réduit l’intensité des effets sonores pour ne déranger personne. Un design compact: Que vous la placiez sur une étagère ou dans un meuble TV, la Sonos Ray se distingue par son design compact et discret qui s’intègre parfaitement à votre décoration.

Que vous la placiez sur une étagère ou dans un meuble TV, la Sonos Ray se distingue par son design compact et discret qui s’intègre parfaitement à votre décoration. Un son durable: La Sonos Ray possède également notre emballage le plus écologique à ce jour, avec un coffret et des housses de protection en papier 100% recyclé.

La Sonos Ray offre la simplicité et la polyvalence qui ont fait la renommée de la marque à un prix plus abordable, parfaite pour créer facilement son premier home cinéma Sonos ou faire évoluer son système en l’élargissant à d’autres pièces. Cette nouvelle barre de son est compatible avec tous vos services de streaming préférés et permet de profiter de vos films, de votre musique et bien plus encore, grâce à une installation et un contrôle extrêmement simples. Une fois l’application Sonos ouverte, quelques minutes suffisent pour commencer à diffuser vos contenus. Vous pouvez contrôler la Sonos Ray avec la télécommande de votre TV, l’application Sonos, Apple AirPlay 2 et plus encore. Ajoutez une paire de Sonos One à votre configuration home cinéma pour profiter d’un son surround, ou connectez-la à d’autres enceintes Sonos pour une écoute multiroom.

La Sonos Ray sera disponible dans le monde entier le 7 juin 2022 au prix de 299€.

Découvrez les trois nouvelles couleurs du Sonos Roam: Olive, Wave et Sunset

Le Sonos Roam, l’enceinte nomade, intelligente et compacte de Sonos, est désormais disponible dans trois nouveaux coloris: Olive, Wave et Sunset. Les nouvelles couleurs du Sonos Roam s’inspirent de la sérénité de la nature, des couchers de soleil et de la vie au grand air. Aussi polyvalentes que l’enceinte elle-même, elles s’adaptent à tous les styles, en intérieur comme en extérieur et s’accordent parfaitement avec le reste de votre système Sonos.

Olive : Une couleur qui s’inspire des paysages luxuriants, des cactus du désert aux jardins et parcs urbains naturels.

: Une couleur qui s’inspire des paysages luxuriants, des cactus du désert aux jardins et parcs urbains naturels. Wave : Une couleur qui s’inspire de la sérénité des plages et des moments de détente au bord de la piscine.

: Une couleur qui s’inspire de la sérénité des plages et des moments de détente au bord de la piscine. Sunset: Une couleur influencée par les sables colorés du désert et les couchers de soleil.

«Nous retrouvons l’envie de vivre de nouvelles expériences, et notre style vestimentaire reflète notre personnalité» déclare Maxime Bouvat-Merlin, SVP for Hardware and Operations chez Sonos. «Inspirés par les voyages et la nature, les nouveaux coloris du Sonos Roam vous permettent d’exprimer votre style personnel.»

Le Sonos Roam est une enceinte tout-terrain qui vous permet de diffuser tous vos contenus préférés en Wi-Fi et en Bluetooth. Durable, étanche et doté d’une autonomie de batterie d’une journée, il vous permet de rester connecté dans toutes vos aventures.

Les trois nouvelles couleurs seront disponibles dans le monde entier le 11 mai 2022 au prix de 199€.

