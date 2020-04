ACER lance de nouveaux PC gaming : Les Predator Triton 500 et Nitro 5

Acer annonce les nouveaux ordinateurs portables gaming équipés des derniers processeurs Intel Core de 10ème génération : Le Predator Triton 500, équipé des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER et le Nitro 5.

Acer annonce aujourd’hui ses nouveaux ordinateurs portables gaming Predator Triton 500 et Acer Nitro 5. Outre les développements significatifs en matière de performances thermiques, les deux produits sont équipés des derniers processeurs Intel Core de 10ème génération et des nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX SUPER et GTX.

« En plus des derniers processeurs et GPU, nous avons fait des mises à jour généralisées impressionnantes pour le Predator Triton 500 et l’Acer Nitro 5 cette année », déclare James Lin, General Manager de la division Notebooks, IT Products Business chez Acer. « Plus important encore, nous avons appliqué une nouvelle technologie de refroidissement thermique afin que les gamers puissent profiter des améliorations de performance apportées par les dernières avancées technologiques en matière de processeurs ».

Predator Triton 500 – De hautes performances pour relever les plus hauts défis

Doté des derniers processeurs Intel® Core™ de 10ème génération conçus pour les ordinateurs portables hautes performances et pouvant intégrer jusqu’au GPU NVIDIA® GeForce RTX 2080 SUPER™ ou le GPU 2070 SUPER avec Max-Q Design, le Predator Triton 500 est capable de relever les plus haut défis. Avec une autonomie de batterie de 7h30 heures[2], il offre une productivité impressionnante même en mobilité ce qui en fait un excellent choix pour le professionnels qui veulent aussi profiter d’un moment de détente avec leur de ses jeux préférés. Sa dalle IPS 300 Hz[3], avec un temps de réponse en overdrive de 3 ms, affiche l’intégralité de l’action avec des détails vifs et fluides, couvrant 100 % de la gamme de couleurs sRGB tout en prenant en charge les vues grand angle. La technologie NVIDIA G-SYNC™ élimine le tearing et minimise la latence.

Le Predator Triton 500 possède avec un contrôleur sans fil Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i, un contrôleur ethernet E3100G et Control Center 2.0 pour améliorer la qualité de la connexion réseau et garantir ainsi que les applications à vitesse critique ont la priorité sur la bande passante. Toute cette puissance est concentrée dans un châssis entièrement métallique très fin de 17,9 mm et léger avec seulement 2,1 kg. Le contour de l’écran est réduit avec un rapport écran/ cadre de 81 %. L’ordinateur dispose d’une mémoire DDR4 de 32 Go et d’une capacité de stockage NVMe, RAID 0 SSD de 2 To maximum.

Vortex Flow : La technologie de refroidissement sur mesure

Le Predator Triton 500 est équipé de la technologie Vortex Flow d’Acer, une nouvelle conception comprenant trois ventilateurs sur mesure placés stratégiquement dans le châssis, travaillant en tandem pour augmenter le débit d’air supplémentaire tout en atténuant le bruit. Cette technologie est encore améliorée par la technologie CoolBoost™, qui augmente la vitesse des ventilateurs pour une meilleure performance. Les joueurs peuvent surveiller la température de l’appareil et ajuster la vitesse du ventilateur grâce à l’interface utilisateur PredatorSense.

Le système de refroidissement innovant comprend également un ventilateur entièrement métallique de 4ème génération AeroBlade™ 3D qui a été spécialement conçu pour maximiser le flux d’air et réduire le bruit. Les bords dentelés, les ailettes et les pales incurvées permettent d’augmenter le débit d’air jusqu’à 45 %[4]. En ajoutant cinq caloducs au système, le Predator Triton 500 version 2020 obtient au final une performance thermique 33 % supérieure à celle de son homologue de 2019[5].

Acer Nitro 5

L’Acer Nitro 5 est équipé d’un processeur Intel® Core™ i7 de 10ème génération qui obtient 5 GHz de performance et les options graphiques d’un GeForce RTX 2060 ou des derniers GPU GeForce GTX 1650Ti ou 1650. Il peut être équipé de deux disques SSD M.2 PCle et d’un disque dur 1 To HDD1 pour le stockage, et de 32 Go de RAM DD4R4 sur deux ports DIMM extensibles par l’utilisateur. Disponible avec un écran FHD IPS de 15,6 pouces, les gamers apprécieront particulièrement les visuels nettement améliorés de cette version 2020. Les modèles avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz ou 120 Hz1 et un temps de réponse de 3 ms permettent un gameplay fluide qui prend vie sur le panneau 72 % NTSC, 300 bits de l’appareil2.

L’Acer Nitro 5 est livré avec plusieurs solutions thermiques innovantes afin de maximiser l’efficacité du refroidissement, même sous de lourdes charges. Il est équipé d’un système de refroidissement à double ventilateur qui tire parti d’orifices d’admission/évacuation placés stratégiquement et de quatre dissipateurs de chaleur pour obtenir une amélioration globale de 25% des performances thermiques par rapport au modèle 2019. Cette amélioration est encore optimisée par la technologie CoolBoost™, qui permet d’augmenter la vitesse des ventilateurs de 10% et le refroidissement de l’UC/GPU de 9 %. Nouveautés du modèle de cette année, la technologie Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) et Killer Ethernet E2600 augmentent la stabilité et les performances du réseau, permettant aux gamers de profiter pleinement de ces améliorations thermiques.

Prix et disponibilité

Le Predator Triton 500 sera disponible en région Benelux en fin de mai à partir de 2299 €. L’Acer Nitro 5 sera disponible en région Benelux en fin juin/début juillet à partir de €1.149 €.