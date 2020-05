HP débarque avec ses nouveaux EliteBooks, EliteOne All-in-One G6 et ZBook Firefly 14 

HP Inc. présente les nouveautés de son portefeuille Systèmes personnels, destinées à aider les utilisateurs à rester productifs, qu’ils continuent de travailler depuis chez eux ou qu’ils préparent leur retour au bureau.

Les professionnels ont, plus que jamais, besoin de technologies et d’outils qui leur permettent de rester productifs. Cinquante pour cent des télétravailleurs déclarent ne pas être suffisamment équipés pour être efficaces lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Ils déplorent également la lenteur des réseaux lorsqu’ils doivent lutter avec leur famille ou leurs colocataires pour conserver la bande passante lors de vidéoconférences interminables.6 Pour les responsables informatique, la multiplication des périphériques distants, qui échappent à la sécurité du réseau de l’entreprise, constitue également une source d’inquiétude croissante.

Des ordinateurs professionnels haut de gamme pour une productivité d’un genre nouveau

A l’heure actuelle, les professionnels ont besoin de technologies qui leur permettent d’être productifs quel que soit leur lieu de travail : des ordinateurs capables de réduire le bruit de fond (par exemple, un claquement de porte ou des aboiements) pour que leur voix soit forte et claire, de meilleures fonctions d’adaptation de l’intensité lumineuse et de rétro-éclairage lorsqu’ils travaillent dans différentes pièces de la maison, et des écrans lumineux qui offrent une meilleure visibilité en extérieur.

Les tout derniers EliteBooks de HP sont conçus pour offrir des capacités de connexion et de collaboration fantastiques et une résilience opérationnelle exceptionnelle. La 5G ou la 4G LTE de classe Gigabit facilite les opérations de connexion et permet de travailler efficacement. Grâce à la caméra grand angle, offrant un champ de vision de 88 degrés, combinée à un dispositif audio basé sur l’IA qui réduit le bruit de fond, les vidéoconférences sont plus nettes et plus claires. Les bords biseautés facilitent l’ouverture des ordinateurs, le clavier repensé avec des touches à dôme en caoutchouc est extrêmement silencieux. De plus, le cache-webcam intégré, qui obture physiquement la caméra, garantit une confidentialité immédiate et sans risque.

Nouveaux HP EliteBook

Les ordinateurs portables haut de gamme HP EliteBook x360 1030 G7 et le HP EliteBook x360 1040 G7 sont 6,3 % plus petits que leurs prédécesseurs et se distinguent par un ratio écran/corps de 89 %, le plus élevé parmi les ordinateurs convertibles professionnels (Ultrabooks).9 Ces portables embarquent des processeurs Intel® Core™ vPro® six cœurs de la 10e génération, offrant des performances optimales10,11 L’autonomie de la batterie du HP EliteBook x360 1040 G7 peut atteindre 29 heures..

Grâce à leurs processeurs Intel et AMD, les ordinateurs HP EliteBook 805 G7 et HP EliteBook 800 G7 sont taillés pour répondre à la demande actuelle de travail en multi-tâches et multi-lieux. Proposés avec des écrans de 13,3, 14 ou 15,6 pouces, ces ordinateurs portables sont des outils puissants, sûrs et robustes qui permettent aux utilisateurs d’être connectés et productifs dans n’importe quelle situation.

Les nouveaux points forts de la série EliteBook 800 :

Embarquant un processeur AMD Ryzen™ PRO et une carte graphique Radeon™ VEGA, les HP EliteBook 805 13 sont les portables professionnels basés sur AMD les plus fins et les plus légers. Les HP EliteBook 805 sont dotés de la batterie offrant la plus longue autonomie au monde dans des portables professionnels basés sur AMD. L'autonomie de la batterie du HP EliteBook 835 G7 peut atteindre 24 heures.

Équipés de processeurs Intel® Core™ vPro® six cœurs de la 10e génération, les ordinateurs de la série HP EliteBook 800 G7 sont une combinaison exceptionnelle de performances, de connectivité et de vitesse permettant aux utilisateurs de se connecter, de démarrer et de travailler rapidement et efficacement. L'autonomie de la batterie du HP EliteBook 830 G7 peut atteindre 23 heures et 15 minutes.

Le HP EliteBook x360 830 G7 est le premier convertible professionnel grand public équipé d'antennes LTE 4×4. Embarquant un processeur Intel® Core™ vPro®six cœurs de la 10e génération, cet ordinateur portable s'adapte parfaitement à la situation de l'utilisateur grâce à une articulation pivotant à 360°.

HP EliteOne All-in-One G6

Les ordinateurs de la dernière série EliteDesk 800 sont équipés d’un bâti plus polyvalent et plus évolutif et sont plus silencieux que leurs prédécesseurs. Ils sont également davantage pensés pour le futur grâce à des fonctionnalités de VR (réalité virtuelle).

Équipé d’un processeur Intel® Core™ de la 10e génération21 et d’un écran de 23,8 ou 17 pouces au profil effilé et au design sophistiqué, le HP EliteOne All-in-One G6 est l’ordinateur tout-en-un professionnel22 le plus puissant au monde. Il s’adresse tout particulièrement à ceux qui travaillent en première ligne. Avec la carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER proposée en option, il est le premier Tout-en-un professionnel compatible avec la VR.23 Doté d’une fonction antireflet et de la technologie low-blue-light (Faible lumière bleue)25, l’écran possède une micro-bordure sur trois côtés et permet d’utiliser différents types de support pour s’adapter aux conditions de travail de l’utilisateur.

Le HP Collaboration All-in-One G6 équipé de Zoom Rooms est une solution complète qui permet de disposer d’un appareil dédié pour les salles de réunion virtuelles ou le bureau de direction. Lorsque 54 % des entreprises prévoient de réduire durablement les déplacements face à la pandémie, un appareil dédié à l’application Zoom est une excellente solution. En effet, celui-ci permet de se joindre à une réunion d’un simple toucher d’écran et de passer des appels vidéo en tête à tête en se passant du casque. Fonctionnant sous Windows 10 IoT, il est équipé d’une caméra pop-up de 5 MP offrant un angle de vue de 88 degrés, de haut-parleurs et d’un micro intégré qui facilitent le travail en collaboration et les conversations vidéo.

Le HP EliteDesk 800 G6 permet à l’utilisateur d’atteindre un haut niveau de productivité et offre une fiabilité, une sécurité et une souplesse incomparables grâce aux différentes déclinaisons proposées.

Le mini-ordinateur de bureau HP EliteDesk 800 G6 Desktop Mini est le plus petit et le plus puissant ordinateur professionnel au format ultra-mini (USFF).

L'ordinateur professionnel HP EliteDesk 800 G6 Small Form Factor est le portable le plus performant et le plus évolutif dans la catégorie mini (SFF).

L'ordinateur HP EliteDesk 800 G6 Tower est l'ordinateur professionnel au format tour le plus performant et le plus évolutif.

HP a également annoncé la sortie de la série ProDesk 600 G6 et de la série HP ProDesk 400 entièrement revisitées et avec de nombreuses options pour la réduction du bruit et les économies d’énergie à l’intention des entreprises en développement.

ZBook Firefly 14

Afin de répondre à l’évolution des professionnels et à la nécessité de s’adapter au télétravail, 56 % des entreprises envisagent d’utiliser un plus grand nombre de dispositifs portables. Les derniers nés de la gamme HP ZBook sont des ordinateurs portables puissants conçus spécialement pour permettre des performances de niveau professionnel, des propriétés d’affichage exceptionnelles et de nouvelles manières de collaborer. Pouvant atteindre 17 heures d’autonomie en mode batterie,31 le ZBook Firefly G7 permet aux utilisateurs experts, aux créateurs, aux étudiants en sciences, techniques, en génie, en art et en mathématiques de rester productifs où qu’ils se trouvent grâce à une fiabilité et une durabilité conforme à la norme MIL-STD, à des fonctions de sécurité avancées et à un écran plus grand et plus lumineux.

Le ZBook Firefly 14 est la plus petite et la plus légère station de travail mobile au monde. Il est 8,8 % plus petit et 5,2 % plus léger que son prédécesseur et affiche un ratio écran/corps de 84 %. Comptant parmi les stations de travail mobiles les plus sûres, il protège instantanément contre le piratage visuel grâce à la fonction Sure View Reflect et se défend des attaques malveillantes grâce à la fonction Sure Start Gen6.

Le ZBook Firefly 15 est la plus petite et la plus légère station de travail mobile 15 pouces de HP. Il est 9,5 % plus petit et 1,8% plus léger que son prédécesseur et affiche un ratio écran/corps de 86 %.

Malgré leur conception ultra-mobile comprenant une carte graphique NVIDIA® Quadro® P520 dotée de 4 Go de RAM et un processeur Intel® Core™ six cœurs de la 10e génération, les nouveaux ZBooks sont incroyablement puissants et permettent aux utilisateurs de rester productifs et de travailler confortablement avec plusieurs applications ouvertes simultanément. L’écran UHD HDR 400 4K se caractérise par un ratio de contraste exceptionnel et une luminosité de 500 nits qui garantit une visibilité parfaite même dans les endroits les plus lumineux. Grâce aux algorithmes prédictifs Z de HP, l’utilisateur n’est plus limité par la GPU ou le CPU, car la puissance est distribuée de manière dynamique en temps réel et le curseur de puissance Z établit l’équilibre entre performances et acoustique pour chaque flux. L’option de connectivité 4G gigabit LTE (4×4) est une solution de connexion rapide et extrêmement sûre. Travaillez de manière stable à distance avec votre équipe en utilisant le clavier de collaboration HP, la suppression du bruit HP, un micro intégré, un système audio B&O, et collaborez à une résolution de 4K et en 3D grâce à la technologie de partage d’écran ZCentral Remote Boost.