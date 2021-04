devolo France lance son nouveau site de vente en ligne

Un large choix de produits et de services

Sur www.devolo.fr, le fabricant allemand propose de nombreuses illustrations, des vidéos et guides accessibles au plus grand nombre pour montrer comment les produits de réseau domestique facilitent la vie du quotidien. Des conseils aident le client à choisir le bon modèle, mais aussi pour l’installation et l’optimisation du Wi-Fi. En outre, les clients bénéficient d’offres attrayantes, disponibles exclusivement sur www.devolo.fr. Selon Philippe Gourion, Country Manager de devolo en France, ” La nouvelle boutique en ligne devolo nous permet d’atteindre les clients qui ne souhaitent pas s’adresser à la grande distribution. Elle nous donne également la possibilité d’entrer directement en contact avec les clients et de répondre plus rapidement à leurs besoins.”