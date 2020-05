Les escaliers dans vos habitations : des outils pratiques et indispensables

Dans les constructions à étages, tout le monde a souvent envie d’aller d’un niveau à un autre. Mieux, dans les maisons, les travaux de rénovation conduisent beaucoup de personnes à aller sur le toit. Mais comment se déplacer facilement et en toute sécurité d’un étage à un autre, ou de la chambre à la toiture de sa maison? L’escalier de par son aspect pratique et confortable est quotidiennement utilisé pour faciliter la tâche aux êtres humains dans ce déplacement ascendant ou descendant. Qu’est-ce qu’un escalier ? Quelles sont ses différentes formes ? Quels sont les avantages des escaliers escamotables, qui sont de plus en plus utilisés aujourd’hui ?

Que devons-nous savoir des escaliers ?

Avant de vous parler des différentes formes d’escaliers et des multiples fonctions de ces derniers dans les habitations, il paraît judicieux de définir le mot escalier. En réalité, un escalier est une construction en pierre, en bois, en métal, en béton, en verre ou en plâtre caractérisée par une suite régulière de marches. L’escalier a pour fonction première de permettre aux hommes d’accéder à un étage ou d’y descendre. Toutefois, il permet également d’accéder aux toits de la maison. Ainsi, il existe fondamentalement deux types d’escaliers : il y a les escaliers traditionnels ou classiques et les escaliers escamotables comme par exemple ceux vendus par Fontanotshop, fabriquant d’escaliers pliables. Vous vous posez certainement la question de savoir ce qui fait la différence entre les escaliers classiques et les escaliers escamotables. En réponse à ce questionnement, il faut retenir que les escaliers classiques facilitent la circulation entre différents niveaux de votre maison. Or, les escaliers escamotables vont au-delà de cette fonction pour vous permettre d’accéder parfois à votre grenier, au tiroir contenant un objet de luxe placé en hauteur par exemple. La particularité de ces derniers est qu’ils sont pliables, c’est-à-dire manipulables au besoin. Selon le goût de chaque propriétaire d’habitation, on peut rencontrer plusieurs formes d’escaliers à savoir : les escaliers droits et les escaliers tournants. Les escaliers droits servent généralement d’escalier principal pour monter ou descendre d’un étage supérieur d’une habitation ; alors que l’escalier tournant est composé d’un ou de deux angles. Qu’ils soient dénommés entre autres escalier hélicoïdal, escalier en colimaçon, escaliers en spirale, escaliers en vis, l’escalier en pas-d’âne, escalier rampe-sur-rampe, escalier tournant à droite ou à gauche ; ces derniers sont très indispensables à la mobilité des hommes au sein d’une habitation. Toutefois, il est très important de prendre des renseignements sur les escaliers avant d’opérer votre choix.

Avantages des escaliers escamotables

Plusieurs experts en construction ou en architecture s’accordent à reconnaître que l’escalier escamotable est moins coûteux comparativement aux escaliers classiques. De même, les escaliers escamotables sont manipulables et accordent à l’utilisateur une réelle liberté. Moins encombrantes et confortables, ces formes d’escaliers donnent la chance d’obtenir des espaces supplémentaires dans vos maisons. Ainsi, ces espaces qui se créent sous ces types d’escaliers sont de plus en plus utilisés pour servir de placards, d’étagères ou de petits magasins. En d’autres termes, on dira que les escaliers escamotables qui fonctionnent au moyen de commande ou de façon manuelle augmentent vos marges de manœuvre dans la gestion de l’espace domestique ou professionnel.