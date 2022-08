5 bonnes raisons d’utiliser un VPN en 2022

Les protection vpn sont utilisés par les gens ordinaires, les grandes entreprises et même les pirates informatiques. Nous vous recommandons de lire le nouvel article – casino paypal en ligne.

A quoi sert un vpn, pourquoi un vpn au quotidien et quels en sont les avantages? Nous avons présenté les 5 connu principales raisons qui affectent directement pourquoi utiliser un vpn.

1. Visualisation de YouTube et d’autres médias à grande vitesse en contournant les limites de votre fournisseur d’accès à Internet

La vitesse des données est très importante pour les utilisateurs et les FAI la ralentissent souvent. Il existe même des sites web qui mesurent l’indice de vitesse des différents FAI, que vous pouvez utiliser pour vérifier les performances des différentes connexions des FAI dans le monde.

Si vous voulez regarder des vidéos ou des films sur gratuit YouTube et d’autres plateformes sans déconnexions gênantes, mises en mémoire tampon ou autres obstacles, un bon utiliser un vpn est votre aide de confiance.

2. Seconnecterentoutesécurité à n’importequelréseauWi-Fi

Les connexions Wi-Fi sont très vulnérables. Votre connexion peut être compromise ou mise sur écoute à tout moment. Le piratage est toujours un énorme problème pour tout internaute, quel que soit le lieu ou le mode d’accès à l’internet. Les attaquants qui tentent d’accéder à votre ordinateur ou à votre appareil exploitent toujours les faiblesses de la sécurité informatique.

3. Éviter la détection par la surveillance des concurrents

Il y a des moments où l’anonymat est essentiel à votre réussite. Prenez la recherche sur Internet, par exemple. Lorsque vous visitez un site web, votre visite est enregistrée. Le webmaster peut utiliser gratuits Google Analytics et d’autres outils pour savoir, à partir de votre empreinte numérique, qui vous êtes et ce qui vous intéresse sur son site. Si vous devez faire des recherches sur un concurrent, ou sur tout autre site web, et que vous souhaitez rester incognito, vous pouvez utiliser un vpn.

4. Débloquer les bibliothèques internationales de contenus à diffusion régionale restreinte

Le déblocage des contenus géo-restreints est une bonne raison d’utiliser un VPN.

Netflix et Hulu regorgent de contenus souvent indisponibles dans certains pays en raison des lois sur les droits d’auteur ou de la censure. Ces sites disposent de bibliothèques de contenu différentes selon les pays. En tant que fournisseur de contenu, ils peuvent ne passerelle être disponibles dans votre pays, mais cela signifie que tout le contenu de ce site ne sera pas disponible pour vous. Les autres raisons du géoblocage sont les différents accords de licence et les pratiques de discrimination par les prix.

5. Protégez vos appels téléphoniques Skype et IP

L’une des utilisations les plus originales utilité d’unvpn est la protection vpnde la voix sur IP. Des services tels que Skype et d’autres services de téléphonie par internet sont pratiquement à l’abri du piratage, mais tout à fait accessibles aux censeurs, aux pirates et aux géo-restricteurs. Pour infiltrer l’une de ces connexions, vous devez avoir une connaissance de niveau intermédiaire des protocoles Internet et trouver les bonnes instructions sur Internet pour y parvenir. Bien sûr, dans ce cas, la protection de vos appels personnels est déjà un défi pour les autorités, mais au moins utiliser un vpn.