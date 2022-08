TEST – Jimmy HW10, un luxueux aspirateur balai auto-tracté qui nettoie à l’eau et sèche le sol !

Un site tech qui teste un aspirateur ? Vous allez sans doute rigoler, mais j’attendais avec autant d’impatience la livraison du Jimmy HW10 que de l’imprimante 3D Artillery Hornet ou du Laser Sculpfun S9. Non pas que je sois une fée du logis, mais j’étais curieux d’essayer un aspirateur intelligent 3 en 1.

Qui est Jimmy ?

Bien que peu connue en Europe, la marque Jimmy (qui appartient à la société KingClean Electric Co.) existe depuis 1994, rien que ça ! Sur le site de Jimmy, on peut voir une vidéo de la chaîne de montage des aspirateurs. Le montage est fait de manière automatique avec des robots, comme pour une voiture. Jimmy a écoulé, depuis sa création, plus de 160 millions d’aspirateurs à travers le monde. La société emploie plus de 700 ingénieurs en Recherche et Développement et possède plus de 1700 brevets. Jimmy n’est pas un petit poucet ou un nouvel arrivant dans l’univers du nettoyage, au contraire, c’est un mastodonte que les marques européennes ou américaines doivent craindre.

Unboxing et découverte

Lors de la livraison, le facteur a dû me prendre pour un taré en me voyant sauter de joie devant la boîte du Jimmy HW10. La boîte est grande et plus lourde que ce à quoi je m’attendais. L’aspirateur en lui-même pèse 7kg, batterie incluse, la base de recharge est de même dimension que la tête de nettoyage.

Sur les photos que j’ai vues avant de me faire livrer, l’aspirateur semblait magnifique avec sa finition cuivrée et son écran OLCD. En réalité, il est l’est encore plus, il mélange le côté geek et futuriste à un objet design de qualité. Je ne me suis jamais autant extasié devant un produit électroménager et j’étais encore plus impatient de le tester ! Le Jimmy HW10 est tellement beau que je pourrais le laisser dans un coin de mon salon comme pièce décorative. Il est livré avec plusieurs accessoires dont : deux rouleaux de brosse professionnels et trois têtes de brosse différentes, un liquide de nettoyage de 480ml.

Avant de pouvoir l’utiliser, il faut d’abord monter l’aspirateur qui est livré en plusieurs morceaux. Comme à mon habitude, je crois gagner du temps en ne lisant pas le manuel, et finalement, le montage devant se faire dans un certain ordre, ça m’a pris plus de temps que prévu.

Un aspirateur vraiment 3 en 1

Je possède un aspirateur sans fil Bosch dont je suis entièrement satisfait. Il a une batterie suffisante pour nettoyer une ou deux pièces de mon appartement, avant de devoir le recharger, et sa puissance permet de venir à bout de la poussière sur tous types de sols (parquet, tapis, carrelage). Aspirer ne me dérange pas, contrairement à nettoyer à l’eau avec une serpillière, tâche dont j’ai horreur.

Ce qui me faisait rêver, n’ayons pas peur des mots, c’est que le Jimmy HW10 pouvait en plus d’aspirer, nettoyer à l’eau (grâce à un réservoir d’eau de 0,5L incorporé) et sécher le sol. Ça permet, théoriquement, d’effectuer deux tâches (la troisième étant le séchage) avec un seul appareil.

Lors de la première mise en route, j’ai été surpris que l’aspirateur soit « autotracté », comme une tondeuse. Au début, c’est déroutant, mais à la longue très agréable à utiliser. En revanche, le Jimmy HW10 est tellement puissant, qu’Olivia, la fille de 9 ans de ma compagne avait du mal à garder le contrôle. Pour mon premier test, j’ai nettoyé le carrelage de ma cuisine, souillé d’éclaboussure d’huile ou de beurre. Grâce à son moteur de 400W (et une capacité d’aspiration de 18 000 Pa), à son réservoir d’eau (dans lequel j’ai ajouté un peu de produit), en quelques passages, le sol est propre et sec !

Petit conseil, pour nettoyer efficacement, j’asperge légèrement le sol lorsque je passe l’aspirateur en arrière, le sol est ensuite nettoyé et séché en quelques va et viens. Malgré la taille du balai-brosse, le Jimmy HW10 aspire proche des bords des murs ce qui permet d’avoir une surface propre beaucoup plus grande. Cependant, la tête de brosse est grande et aura du mal à se faufiler dans les petites pièces et recoins comme les toilettes ou salle de bain. Pour contenir l’eau sale, le Jimmy est équipé d’un réservoir de 0,4L, facile à enlever, vider et nettoyer. Il nous signale même gentiment lorsqu’il faut le vider. Le Jimmy WH10 est aussi efficace sur mon tapis à poil court qu’à poil long que sur parquet ou carrelage. En fait, il est tellement puissant, qu’il peut aspirer n’importe quelle surface.

Utilisation

Au niveau du bruit, en mode ECO, c’est comparable à un aspirateur classique, en revanche, en mode Turbo, ça dépote pas mal. Le bruit est acceptable compte tenu de la puissance et de l’efficacité de l’engin. Ça aurait été ridicule que ça fasse du bruit et que ça n’aspire rien, comme les mobylettes 50cc qui font autant de bruit que des motos sportives, mais qui n’avancent pas.

La conduite de l’aspirateur est différente de mes autres modèles (avec ou sans fil). Ça m’a demandé un petit temps d’adaptation, mais finalement, ce n’est ni plus compliqué, ni moins agréable, c’est juste une question d’habitude.

Une de mes fonctions préférées est le nettoyage automatique de la brosse. Quel plaisir de ne pas devoir effectuer cette tâche manuellement. Il suffit d’enclencher le mode « Autonettoyage » et le tour est joué en seulement 2 minutes 30 ! Pour que ça fonctionne, il faut mettre du liquide dans le réservoir et s’assurer que le réservoir d’eau sale est vide. Pour le nettoyage, le système asperge de l’eau sur la paroi de la station d’accueil (sans en mettre une seule goutte à côté), qui coule sur la brosse et la nettoie. La tâche terminée, un mode séchage s’enclenche. Après trois heures d’attente, nous avons compris que nous devions l’arrêter nous-mêmes. Le nettoyage est bruyant mais court, le séchage est, cependant, très silencieux.

Malgré l’énorme batterie de 3800 mAh lithium, l’autonomie n’est pas démentielle avec le mode d’aspiration Turbo. Dans n’importe quel mode, n’espérez pas laver un appartement de 100m² avec une seule charge. En mode Turbo, vous tiendrez entre 20 et 30 minutes, et en mode ECO, un peu plus d’une heure. La charge n’est pas non plus des plus rapides, mais c’est rarement le cas pour les aspirateurs sans fil, comptez cinq heures pour une charge complète. Cet aspirateur est équipé d’une batterie amovible, ce qui vous permettra d’en acheter une deuxième (au prix de 120€ environ) pour doubler le temps d’utilisation.

Comme beaucoup d’aspirateurs portatifs, il est possible de séparer le scinder du balai-brosse pour le transformer en aspirateur de « table ». Cela peut s’avérer utile pour aspirer dans les recoins, les fauteuils, ou même dans sa voiture. La puissance reste identique qu’avec le balai-brosse.

C’est plutôt un gadget qu’une grande avancée technologique, le Jimmy parle pour annoncer que le réservoir d’eau est plein, qu’il faut ajouter de l’eau dans le réservoir… Afficher l’information sur l’écran OLCD aurait été suffisant.

Conclusion

Ce fut un réel plaisir de tester ce produit qui me fait gagner du temps dans mes tâches ménagères hebdomadaires. Quel bonheur de pouvoir aspirer, nettoyer à l’eau et sécher avec un seul appareil, qui plus est autonettoyant. Certains trouvent le Jimmy HW10 bruyant, moi je trouve le bruit proportionnel à la puissance développée. C’est un peu comme dire de l’avion Concorde qu’il était bruyant ! Comparé à une célèbre marque d’aspirateur, le prix du Jimmy HW10, compte tenu des services rendus est totalement justifié, aux alentours de 460€ chez Geekbuyong (envoi de Pologne sans frais de douane). Attention, avec le code promo “JIMMYHW10″, il vous en coutera 429€. Pour ceux qui craindraient d’acheter un produit d’une marque inconnue, pour rappel, la marque qui produit le Jimmy existe depuis 1994, soit 3 ans seulement après l’un de ses concurrents principaux.

