40Minutes : La belge Cindy Jacob prend soin des femmes avec sa lingerie.

Faisant fi du nombre, 40minutes est le défi de ne pas s’oublier dans un quotidien surchargé mais aussi d’appeler chaque femme à prendre soin de soi avec bienveillance.

Pourquoi la lingerie ?

Parce qu’elle parle et touche à votre intimité, 40Minutes est une marque qui s’adresse à vous. Vous qui êtes timide, vous qui êtes fonceuse, vous qui voulez être séduite, vous qui voulez prendre les devants. Soyez qui vous voulez, seule devant votre miroir ou dans la rue sous vos vêtements tant que cela vous convient.

40Minutes veut aller à contre-pied et offrir une ligne de lingerie où la femme se retrouve, s’affirme, prend confiance en elle et se séduit elle-même. Elle est au centre, elle n’attend plus dans des poses lascives, elle est maitresse de son propre jeu. La séduction ne doit plus être exclusivement guidée à travers le regard de l’homme, 40Minutes est pensé pour les femmes.

Processus de création

Wallonne par ses origines, ayant vécu en Flandre, mais surtout à Bruxelles, elle fut son second coup de foudre après la Belgique. Par sa marque, elle a envie de raconter sa Bruxelles qu’elle aime, loin du bashing dont cette capitale fait souvent l’objet et, plus encore, avec les actualités de ces dernières années.

Le Bruxelles qu’elle aime, c’est aussi tous les évènements culturels qui sont proposés et qui se réinventent. Il y en a pour tous les gouts ! Bruxelles, c’est voyager de la Villa Empain, au musée du Kanal, en passant par son célèbre musée du Cinquantenaire.

Aimant prendre la STIB (les transports en communs bruxellois) pour passer dans chacun de ces endroits et, ensuite, participant à la tendresse qu’elle a pour Bruxelles, elle a décidé de s’inspirer de ses arrêts pour débuter chacune de ses collections. Le plus ardu en création étant de débuter avec une feuille blanche, les transports en commun lui offre, à l’occasion, un terrain de jeu amusant !

Comme elle aime se lancer des défis et, surtout, parce qu’elle a pleinement conscience de l’impact négatif de la mode sur l’environnement, sa contribution “colibri” à travers sa marque sera de travailler uniquement avec des tissus provenant de stocks dormants (les invendus) et de produire uniquement en Belgique. Dès lors, ses collections seront produites en petites séries disponibles sur son site web https://www.40minutes.be dès l’automne.

Cependant, toujours ouverte à quelques défis couturiers, il sera néanmoins possible de passer des commandes privées sur-mesure via ses différents réseaux sociaux, elle se fera un plaisir de vous répondre.

Qui se cache derrière 40Minutes ?

Cindy Jacob est une styliste qui a décidé de se spécialiser en tant que créatrice de lingerie belge. Sa vie pouvant être à l’image du Konda du parc d’attraction de Walibi, du stylisme à l’informatique, de la chaise de bureau au lit d’hôpital, de la maternité à l’oncologie, son cerveau a beaucoup cogité ces dernières années.

Quel temps a-t-elle consacré à elle-même ? Comment se ressentait-elle ? Les comptes étaient faits : 40 Minutes par semaine était le temps qu’elle consacrait à prendre des moments pour elle.

Où était la jeune femme pétillante, un brin allumeuse, la jeune femme confiante, un brin arrogante ? 40Minutes est né de ce désir de dessiner des collections qui lui rappelleront toujours de prendre du temps pour elle en espérant faire écho à de nombreuses autres femmes.

Web : https://www.40minutes.be Crédit photo : David Loretta Modèles : Elodie Leroy et Laura G. Bass Les photos sont disponibles sur Google Photo.