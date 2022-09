DJI lance l’Osmo Action 3 pour capturer des moments au-delà des limites du possible

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie des caméras créatives, présente aujourd’hui l’Osmo Action 3, la caméra d’action la plus puissante et la plus axée sur le contenu que DJI ait jamais fabriquée. Grâce à une batterie qui permet aux utilisateurs de faire face aux conditions les plus extrêmes et à une prise de vue verticale native pour une nouvelle perspective de liberté créative, l’Osmo Action 3 est la caméra d’action la plus polyvalente, robuste et fiable disponible aujourd’hui.

“Depuis que nous avons lancé l’Osmo Action originale en 2019, nous avons été continuellement inspirés par les séquences étonnantes capturées avec celle-ci”, a déclaré Paul Pan, Senior Product Line Manager chez DJI. “Comme nos utilisateurs continuent de repousser les limites, de se déplacer plus rapidement et de plonger plus en profondeur, notre mission est de fournir un appareil conçu pour les accompagner. Chaque nouvelle fonctionnalité a fait de l’Osmo Action 3 la caméra d’action la plus fiable, la plus résistante et la plus facile à utiliser. Nous sommes impatients de voir ce que nos utilisateurs créeront lorsqu’ils repousseront encore plus loin leurs limites grâce à l’Osmo Action 3.”

L’Osmo Action 3 a été conçu comme une solution unique pour capturer un mode de vie dynamique, aussi aventureux soit-il. Tout commence par une batterie Extreme 1770mAh qui permet à la caméra d’enregistrer jusqu’à 160 minutes.[1] Elle supporte également des températures aussi basses que -20° C (-4° F)[2] et se charge de 0 à 80 % en 18 minutes seulement et de 0 à 100 % en 50 minutes, et ce grâce à la prise en charge native de la charge rapide. Ceci est une première pour les caméras d’action.[3] La batterie Extreme de l’Osmo Action 3 est fournie en standard avec l’Osmo Action 3 donc aucun achat séparé n’est nécessaire.

Des aventures, désormais verticales

Un monde alimenté par les médias sociaux a besoin d’une façon verticale de capturer des actions captivantes – et l’Osmo Action 3 répond à cette demande. La caméra est dotée d’un système de montage intégré qui la fixe instantanément et en toute sécurité aux guidons, aux casques et à d’autres objets, optimisant le système de fixation rapide. Ce système, vu pour la première fois dans l’Action 2, est doté d’encoches pour une fixation verrouillée et résistante aux chocs. Le nouveau cadre de protection horizontal-vertical permet d’utiliser cette technologie de fixation rapide dans une orientation verticale, idéale pour les plateformes de médias sociaux. Grâce à une fixation solide et fiable qui résiste aux chocs, aux chutes et aux vagues, l’Osmo Action 3 vous permet de vivre vos moments les plus extrêmes dans un cadre parfait.

Une puissance d’imagerie dynamique

L’Osmo Action 3 est doté d’un matériel et d’un logiciel de pointe pour suivre votre style de vie dynamique. Son système d’imagerie de 1/1,7 pouce filme en 4K/120fps, offre un FOV super large de 155° et filme des séquences fluides avec une suite EIS de pointe. Un système amélioré de gestion de la chaleur permet d’enregistrer en continu en 4K/60fps jusqu’à ce que la batterie soit épuisée, ce qui résout le problème de surchauffe commun à de nombreuses autres caméras d’action. Le mode couleur D-Cinelike est disponible en mode vidéo, ralenti et timelapse pour ceux qui recherchent plus d’espace pour le montage en post-production. Et pour ceux qui souhaitent plonger plus profondément, l’Osmo Action 3 est étanche jusqu’à 16 mètres de profondeur sans nécessiter de boîtier supplémentaire.

Des séquences stables et fluides avec RockSteady

L’Osmo Action 3 s’appuie sur l’héritage de DJI en matière de stabilisation d’image innovante qui a transformé la cinématographie et la photographie aérienne. Pour une multitude de scénarios de tournage dynamiques, l’Osmo Action 3 dispose de trois options distinctes de stabilisation électronique de l’image :

RockSteady 3.0 élimine efficacement les vibrations de la caméra dans toutes les directions. Il fonctionne jusqu’à 4K/120fps, offrant une perspective stable et immersive à la première personne. Il s’agit de la stabilisation idéale pour les prises de vues sportives, comme les randonnées à vélo, et les prises de vues à main levée en déplacement.

élimine efficacement les vibrations de la caméra dans toutes les directions. Il fonctionne jusqu’à 4K/120fps, offrant une perspective stable et immersive à la première personne. Il s’agit de la stabilisation idéale pour les prises de vues sportives, comme les randonnées à vélo, et les prises de vues à main levée en déplacement. HorizonSteady aide à éliminer les tremblements de la caméra dans toutes les directions et corrige même horizontalement l’inclinaison quel que soit l’angle. Cela signifie que les séquences peuvent rester horizontales, même en cas de chocs violents et de rotations à 360°, créant ainsi l’effet d’un horizon parfait sans aucune post-production, même dans le cas d’activités extrêmes comme le surf.

aide à éliminer les tremblements de la caméra dans toutes les directions et corrige même horizontalement l’inclinaison quel que soit l’angle. Cela signifie que les séquences peuvent rester horizontales, même en cas de chocs violents et de rotations à 360°, créant ainsi l’effet d’un horizon parfait sans aucune post-production, même dans le cas d’activités extrêmes comme le surf. HorizonBalancing corrige l’inclinaison horizontale à ±45° et prend en charge l’enregistrement de vidéos 4K/60fps stables. Intermédiaire parfait entre RockSteady et HorizonSteady, ce mode est idéal lorsque la priorité est une image 4K fluide dans un environnement dynamique, comme une course de drones à obstacle d’obstacles avec vue à la première personne (FPV). Être vu et entendu, haut et fort L’Osmo Action 3 est plus qu’une caméra robuste pour les actions de haute intensité ; c’est aussi la caméra parfaite pour les vlogueurs et les streamers. L’Osmo Action 3 est la première caméra d’action dotée d’un double écran tactile, permettant aux utilisateurs d’accéder aux réglages depuis n’importe quel angle tout en maintenant la caméra dans une position parfaite. L’enregistrement stéréo à trois microphones réduit le bruit du vent et améliore la qualité audio des séquences. La fonction Livestream Wi-Fi prend en charge les formats 1080p/30fps, 720p/30fps et 480p/30fps, et permet de mettre l’enregistrement en pause pendant le flux. La prise en charge de la webcam UAC/UVC offre une vidéo et un son de haute qualité pour les conférences téléphoniques et les livestreams. Autres fonctionnalités Le bouton d’obturateur/d’enregistrement et le bouton de changement rapide offrent un enregistrement immédiat et un changement de mode instantané.

offrent un enregistrement immédiat et un changement de mode instantané. La commutation rapide entre cinq modes personnalisés permet d’accéder aux modes de l’appareil photo créés par l’utilisateur par simple pression d’un bouton.

permet d’accéder aux modes de l’appareil photo créés par l’utilisateur par simple pression d’un bouton. L’étui à piles multifonctionnel permet de ranger trois piles et deux cartes microSD, de charger rapidement et intelligemment trois piles, et peut être utilisé avec ces piles comme une batterie pour charger d’autres appareils comme votre smartphone.

permet de ranger trois piles et deux cartes microSD, de charger rapidement et intelligemment trois piles, et peut être utilisé avec ces piles comme une batterie pour charger d’autres appareils comme votre smartphone. Le guidage vocal informe les utilisateurs des modes en cours sans qu’il soit nécessaire de démonter l’appareil photo.

informe les utilisateurs des modes en cours sans qu’il soit nécessaire de démonter l’appareil photo. La fonctionnalité de contrôle vocal reconnaît les commandes vocales avec un taux de reconnaissance élevé pour contrôler l’appareil photo lorsque les mains sont occupées. [4]

reconnaît les commandes vocales avec un taux de reconnaissance élevé pour contrôler l’appareil photo lorsque les mains sont occupées. Le dispositif InvisiStick for Skiing reconnaît et cache numériquement le bâton à selfie dans les situations de sport de neige [5]

reconnaît et cache numériquement le bâton à selfie dans les situations de sport de neige Résistance aux chutes de 1,5 m grâce au verre Corning Gorilla pour les écrans tactiles et le cache-objectif. [6]

grâce au verre Corning Gorilla pour les écrans tactiles et le cache-objectif. Un timelapse à faible consommation d’énergie, préréglé pour les scénarios les plus courants (foule, nuages, coucher de soleil), et stabilisation dynamique de la vidéo timelapse pour une exposition fluide et des changements de température de couleur.

à faible consommation d’énergie, préréglé pour les scénarios les plus courants (foule, nuages, coucher de soleil), et stabilisation dynamique de la vidéo timelapse pour une exposition fluide et des changements de température de couleur. L’objectif numérique permet de filmer en standard (Dewarp), en grand angle et en ultra grand angle pour tous les modes de prise de vue. DJI Mimo et LightCut : Deux façons de créer L’Osmo Action 3 se connecte à l’application smartphone DJI Mimo via Wi-Fi ou Bluetooth pour offrir encore plus de fonctionnalités, notamment un flux en direct de la caméra, divers modèles de story, une édition rapide dans l’application, etc. En outre, l’application d’édition vidéo LightCut a été optimisée pour être utilisée avec l’Action 3. Elle peut sélectionner automatiquement des clips et les associer de manière intelligente à des modèles exclusifs pour générer des montages vidéo prêts à être partagés. Encore plus d’action grâce aux accessoires L’Osmo Action 3 a été conçue pour capturer tout et n’importe quoi. Pour chaque scénario, une suite d’accessoires dédiés vous aide à maximiser toutes les possibilités de cette caméra d’action, notamment : [7] Étui étanche Osmo Action 3 Osmo Action 3 [8]

La batterie Extreme pour Osmo Action 3

L’étui à batterie multifonctionnel pour l’Osmo Action 3.

Le kit de base adhésive pour l’Osmo Action 3 [9]

La housse de protection de l’objectif pour l’Osmo Action 3 [10]

Le kit de tige de rallonge de 1, 5 m pour l’Osmo Action 3.

Le support d’adaptateur à rotule magnétique pour l’Osmo Action 3.

Le montage de la sangle de poitrine pour l’Osmo Action 3

Le support de guidon pour l’Osmo Action 3

Le montage sur le menton du casque pour l’Osmo Action 3 Prix et disponibilité L’Osmo Action 3 est disponible dès aujourd’hui sur store.dji.com et auprès de la plupart des revendeurs agréés sous plusieurs configurations. Le Combo Osmo Action 3 Standard est vendu à partir de 359 EUR et comprend l’Osmo Action 3, une batterie Osmo Action 3 Extreme, le cadre de protection horizontal et vertical Osmo Action 3, l’adaptateur de montage à fixation rapide Osmo Action 3 et la base adhésive plate Osmo. Le Combo Osmo Action 3 Adventure se vend à partir de 459 EUR et comprend l’Osmo Action 3, trois piles Osmo Action 3 Extreme, le cadre de protection horizontal et vertical Osmo Action 3, deux supports d’adaptateur à libération rapide Osmo Action 3, une base adhésive plate Osmo et l’étui à piles multifonctionnel Osmo Action 3.