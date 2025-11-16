Xiaomi YU7 : le SUV électrique qui veut transformer Tesla en simple option de mise à jour

Xiaomi, connu pour ses smartphones et son écosystème connecté tentaculaire, ne se limite désormais plus à l’électronique du salon. La marque s’attaque à l’industrie automobile avec un SUV 100 % électrique baptisé YU7, qui se présente comme un projet très ambitieux, techniquement affûté et stratégiquement agressif.

Design et dimensions

Le YU7 se classe comme un SUV crossover au gabarit généreux : environ 4,99 m de long, 1,99 m de large et 1,60 m de haut. Sa silhouette est travaillée avec des détails modernes comme des poignées affleurantes, des rétroviseurs au style épuré et un traitement aérodynamique abouti avec un coefficient annoncé autour de 0,245, ce qui est remarquable pour un véhicule de ce type. Neuf teintes sont annoncées, dont un vert inspiré des émeraudes colombiennes.

Motorisations et performances

Le véhicule existe en propulsion arrière (RWD) et en transmission intégrale (AWD) avec double moteur. La version la plus puissante peut atteindre 508 kW, ce qui permettrait un 0 à 100 km/h en environ 3,2 secondes selon certaines estimations. L’architecture électrique à 871 V témoigne d’une orientation axée sur le rendement et la performance, digne des plateformes les plus avancées.

Batterie et autonomie

Deux capacités de batterie sont proposées : environ 96 kWh (LFP) ou 101 kWh (NMC). L’autonomie annoncée peut atteindre jusqu’à 835 km selon le protocole CLTC, une norme chinoise réputée optimiste. L’architecture haute tension permet une recharge plus rapide, ce qui place le YU7 parmi les modèles particulièrement efficaces sur le papier.

Technologies embarquées et confort

L’habitacle met fortement l’accent sur le numérique : affichage tête haute panoramique, grand écran central, dispositifs pour les passagers arrière et commandes numériques intégrées. Les versions hautes bénéficient d’une suspension pneumatique multi-niveaux permettant une variation dynamique de la hauteur et de la rigidité, ainsi qu’un toit panoramique électrochrome sur la version la plus aboutie.

Positionnement commercial

Le tarif annoncé en Chine débute autour de 253 500 yuans, ce qui le situe approximativement à 30 000 euros, un positionnement particulièrement offensif compte tenu des prestations. La demande sur le marché chinois est très importante, avec des délais de livraison qui peuvent dépasser une année selon certaines estimations. Concernant l’Europe, Xiaomi ne viserait pas une commercialisation avant 2027, patience donc.

Chiffres de vente

Le Xiaomi YU7 monte rapidement en puissance : en octobre 2025, Xiaomi a livré 33 662 unités de son SUV, un chiffre qui dépasse selon eux les livraisons “domestiques” estimées du Tesla Model Y en Chine.

Dès lors, Xiaomi dépasse le seuil des 30 000 ventes sur un mois, ce qui confirme la forte traction commerciale du modèle.

L’empire Xiaomi

Xiaomi est devenue une sorte de supermarché high-tech made in futurland, capable de poser ses valises dans presque tous les domaines imaginables, tant qu’il y a de l’électronique dedans.

À l’origine centrée sur les smartphones, la marque s’est ensuite étendue vers les objets connectés, la domotique, les télés, les bracelets de santé, les tablettes, les montres, les routeurs, les aspirateurs robots, les purificateurs d’air, les trottinettes électriques, et même les frigos intelligents.

L’entreprise ne se contente plus de “brancher le monde”, elle cherche désormais à l’organiser, le synchroniser et l’optimiser, allant jusqu’à se lancer dans l’automobile électrique avec une ambition assez proche de la conquête spatiale privée. Xiaomi, ce n’est plus un fabricant : c’est un écosystème sous stéroïdes numériques.

Bref …

Le Xiaomi YU7 est un concentré d’ambition industrielle et technologique. Il propose un positionnement tarifaire très agressif, un arsenal numérique complet et des performances impressionnantes pour un véhicule issu d’un constructeur encore nouveau dans l’automobile.

Si le modèle confirme ses promesses au-delà des chiffres annoncés, il pourrait devenir un acteur majeur du segment des SUV électriques. L’avenir dira si ce projet était une démonstration ou une véritable révolution roulante.