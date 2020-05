Utiliser Internet pour profiter des films à la maison : Conseils de devolo pour le streaming

Le streaming est partout

De nos jours, il n’y a pratiquement plus d’obstacle initial pour se lancer. Presque tous les appareils équipés sont équipés pour le streaming. Les téléviseurs intelligents permettent aux utilisateurs d’accéder aux bonnes applications directement. L’Apple TV® ou les clés USB telles que les Amazon Fire TV Sticks® permettent de diffuser en continu sur des téléviseurs plus anciens également. C’’est aussi le cas de box Android comme l’Ematic de Strong. Il en va de même pour les consoles de jeux les plus récentes. À l’exception du Nintendo Switch®, elles peuvent également être utilisées pour la diffusion en continu. Et puis bien sûr, il y a les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones. Les services de streaming sont accessibles sur tous ces appareils. Vous pouvez soit utiliser des applications, qui sont disponibles pour tous les systèmes d’exploitation courants, soit accéder au contenu de la plupart des fournisseurs dans un navigateur web. Cela signifie donc qu’il existe toujours un moyen de bénéficier du streaming. Toutefois, il reste une condition préalable essentielle : le réseau domestique.