Tout sur le nouveau POCO F2 Pro 5G. Disponible pour 500€ ! (6/128 Go)

Derrière la marque propre “POCO”, on retrouve Xiaomi qui a décidé de supprimer la partie “Phone” de sa dénomination et, bonne nouvelle, le successeur du fabuleux Pocophone F1 est disponible en la présence de ce POCO F2 Pro.

A l’intérieur et pour faire fonctionner ce “flagship killer”, on découvre le fameux Snapdragon 865 qui intègre évidemment la 5G. On retrouve déjà ce SoC de Qualcomm dans le dernier Samsung Galaxy S20 ainsi que sur des modèles très haut de gamme comme le Xiaomi Mi 10 ou encore le Redmi K30 Pro. Au niveau de l’écran, nous trouvons un écran Super AMOLED de 6.67 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels.

Côté photo, nous sommes face à un quadruple capteur :

Le capteur principal de 64 MPixels fourni par Sony et son capteur Sony IMX686 d’une ouverture de f/1.89 garantissant d’excellentes prestations en faible luminosité.

fourni par Sony et son capteur Sony IMX686 d’une ouverture de f/1.89 garantissant d’excellentes prestations en faible luminosité. Un capteur de 13 MPixels pour des photos “super-wide” à 123 degrés (f/2.4).

pour des photos “super-wide” à 123 degrés (f/2.4). Un capteur de 5 MPixels spécifique pour la macro-photo (f/2.2) avec un auto-focus garanti jusqu’à 3 à 10 cm du sujet.

spécifique pour la macro-photo (f/2.2) avec un auto-focus garanti jusqu’à 3 à 10 cm du sujet. Un capteur de 2 Mpixels qui vous garanti un effet de flou à l’arrière de vos portraits.

A l’avant, pour les selfies, nous trouvons un désormais classique “pop-up” qui intègre un capteur de 20 MPixels. La batterie garanti une autonomie assez sympathique avec ses 4700 mAh qui permet, par exemple de filmer en full HD 6 heures d’affilée ou encore de jouer 12 heures sans aucun problème.

Vous l’aurez compris et hormis la puissante brute de la bête, ce Poco F2 Pro dispose d’un écran sans bord, sans encoche et sans aucun trou. Bref, du grand art.

Ce Poco F2 Pro est disponible dés maintenant chez Gearbest pour 503€.