TikTok racheté par Microsoft ? Les négociations avancent et Trump s’en mèle.

Ce n’est un secret pour personne, TikTok, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs qui s’abreuvent de vidéo exposant de jeunes (et moins jeunes) personnes en train de danser et de se soumettre à d’étranges chorégraphies, va bientôt être banni du territoire des Etats-Unis pour que, dixit Trump, “La Chine n’interfère pas dans les élections présidentielles”.

Trump essaie par tous les moyens d’éviter d’avoir des bâtons dans les roues de ses cheveux oranges et, à coup de tweets vengeurs, essaie tant bien que mal de tenir le gouvernail vers le prochain scrutin présidentiel qui arrive à grand pas.

Donald souhaite tout particulièrement que TikTok soit banni du pays de l’Oncle Sam. Toutefois, on se demande s’il n’y a pas anguille sous roche. En effet, depuis quelques jours, Microsoft sort de sa tanière et pointe le bout de son nez pour racheter l’App qui connait une croissance assez dingue chez les ados. Même si l’application est hautement soupçonnée de récupérer pas mal de données privées vers la Chine, il se pourrait donc que, en passant sous le giron américain, celle-ci soit totalement blanchie de ce genre de supposition. Hallucinant, non ? Surtout lorsque l’ont sait que Facebook, Google & Co procèdent exactement de la même manière.

La porte-parole de TikTok aux USA a d’ailleurs rappelé que des centaines d’emplois étaient directement en jeux, tout en mentionnant que des millions de dollars étaient prévus pour investir encore dans ce réseau social encore très jeune.

Bref, d’ici la mi-septembre, Microsoft devrait récupérer TikTok, en allongeant quelques millions de dollars, tout en bénéficiant de l’appui de Donald Trump qui a déjà rencontré Satya Nadella, le boss de la firme de Redmond. Un jeu de dupe, comme nous habitue souvent le locataire de la Maison Blanche qui, espérons-le, dégage rapidement de son siège poisseux.