TEST – Nuki Power Pack : Enfin une batterie pour cette serrure connectée.

Je me souviens, c’était en novembre 2017, année où j’ai testé pour la première fois cette serrure connectée autrichienne. Par la suite, ce fabricant m’a en permanence envoyé la totalité de ses produits afin que je vous transmette mon ressenti objectif. Après mon emménagement dans ma nouvelle maison, j’ai installé la dernière version et aussi laissé l’ancienne dans mon habitation précédente, pour que les nouveaux propriétaires puissent en bénéficier. Toutefois, un petit inconvénient remontait toujours à la surface : La Nuki fonctionnait avec des piles AA. Et bien, c’est terminé : place au Nuki Power Pack !

On déballe et on installe le bazar…

Bon, il ne faut pas se mentir, il s’agit bêtement d’un pack de batterie AA. On retrouve donc une puissance de 2500 mAh, soit l’équivalent d’une batterie de smartphone actuel, histoire de comparer. La qualité de fabrication est présente et, analysée dans tous les sens, ce produit me paraît bien assemblé.

Au niveau recharge, nous pouvons compter sur un port USB Type-C, tout comme une petite LED qui vous indique que la charge est en cours. Ce petit monde affiche des dimensions raisonnables : 33 x 55 x 70 mm. Il faudra toutefois vous habituer à un encombrement plus conséquent, comme l’atteste ces photos :

Il faut savoir que la recharge peut être effectuée directement sur la serrure, sans enlever le Power Pack. Bref, si vous avez le bonheur de bénéficier d’une prise de courant et d’un câble assez long, vous n’aurez jamais à déboiter la batterie pour la recharger. Ce n’est malheureusement pas mon cas et j’ai donc dû la recharger via un simple câble USB type-C. Vous remarquerez le poil de Socrate sur la photo, un épagneul français qui dort 25 heures par jour.

Et l’autonomie ?

Je vous attends au tournant pour cette question. Installé le 22 janvier 2021, nous en sommes aujourd’hui à 50% de la capacité de batterie. Etant donné que nous sommes le 2 avril, je pense que celle-ci tiendra quatre ou cinq mois sans la moindre recharge, à compter d’une utilisation assez conséquente d’une bonne dizaine d’ouvertures par jour, ce qui est plutôt pas mal.

En conclusion, ce Nuki Power Pack fait le job en toute efficacité, pour un prix assez contenu de 49€. Il est en vente sur le site du fabricant ou encore sur Amazon.

Nuki Power Pack 49 € 9.1 Autonomie 9.5/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Encombrement 9.0/10

















Rapport qualité/prix 9.0/10

















Fiabilité 9.0/10

















