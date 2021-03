TEST – Neewer 2-Pack 480 RGB LED – Un kit d’éclairage polyvalent et compact.

Alors, pour ceux qui le savent (ou pas), je crée des vidéos sur YouTube dont le contenu parle quasi exclusivement de cinéma et, pour m’aider dans cette dure besogne, il est indispensable de bénéficier d’un éclairage au petits oignons. Á l’époque, j’ai décidé d’investir dans un kit de softbox afin de donner un look un peu plus pro à mes petites productions. Ces softbox étaient énormes, les ampoules mesuraient la taille d’une brique et elles étaient dès lors assez encombrantes. Je les ai gardées durant près de quatre années quand, un jour, le Jeff Bezos de Tinynews (coucou papa) m’a proposé de les remplacer par des nouvelles bien plus compacte. De plus, une nouveauté s’offre à moi : elles sont RGB !

Dans la boite …

Qui-a-t-il dans cette boite ? Ne t’inquiète pas, Brad, je vais te le dire. On peut y retrouver un sac de rangement Neewer de bonne qualité qui contient tout ce dont nous avons besoin : Deux trépieds qui serviront à suspendre les deux panneaux LED, les câbles d’alimentation, les deux panneaux LED et, en petit bonus, deux diffuseurs de lumières pour obtenir un environnement un peu plus doux.

Les trépieds sont assez basiques mais toutefois bien assez robustes pour pouvoir soutenir les LED et c’est tout ce qu’on leur demande, après tout. Les panneaux LED sont construits dans un mélange de métal et de plastique bien résistant donc, si par malheur vous les faites tomber, ceux-ci ne devraient pas se retrouver éparpillés façon puzzle dans la pièce. Non, je n’ai pas testé cet incident mais ça ne saurait tarder. Autre point extrêmement positif : la présence, derrière les panneaux, d’emplacements pour pouvoir y glisser des batteries Sony NP-F550 ou NP-F970 afin de ne pas vous empêtrer dans les câbles au risque, je vous avez prévenu, de se retrouver avec les panneaux LED explosés sur la parquet.

L’assemblage de ce kit est vraiment très simple à réaliser : Il suffit de déployer les trépieds et d’y attacher les panneaux sur le dessus et le tour est joué. Toutefois, Neweer a pensé à joindre une petite notice façon Ikéa dans la boite, tout en vous assurant que cela ne prendra pas plus de quelques minutes, ce qui n’est pas souvent le cas avec le fabricant suédois.

Lumière. Action !

A l’utilisation, ces lumières sont vraiment faciles à appréhender. Derrière les panneaux LED, nous pouvons trouver deux petites molettes, une dédiée au réglage de l’intensité et une autre qui modifie la température oscillant entre 3200K à 5600K, mais ce n’est pas tout !

En effet, juste à côté, nous pouvons trouver un bouton qui permet de modifier le mode RGB, et c’est là que ça devient intéressant. Avec votre téléphone, vous pourrez télécharger une application qui permettra de contrôler le système d’éclairage. Vous les connectez en Bluetooth et, hop, vous rentrez dans la Matrix ! Plus sérieusement, l’application est très bien pensée. Au début, j’avais peur qu’on ne puisse pas modifier la couleur des deux LED de manière indépendant mais c’est tout à fait possible et c’est magique : bBeu ciel à gauche et vert gazon à droite. Vous aurez compris qu’il est possible de bien s’amuser !

Pour ce qui est des points négatifs, je n’en vois pas encore et nous analyserons cela au fur et à mesure de l’utilisation. Peut-être que, si les lumières sont alimentée assez longtemps elles commenceront à chauffer mais rien de rédhibitoire à ce niveau. J’émets toutefois un bémol sur la qualité des trépieds qui pourraient, semble-t-il, perdre de leur stabilité si on les démonte souvent.

Bon, je vous laisse, je dois écrire ma prochaine vidéo qui sortira peut-être bientôt. Mais ce qui est certain c’est que, avec ces lumières, vous deviendrez le prochain Roger Deakins en puissance (ou pas).

Le kit Neewer 2-Pack 480 RGB LED est disponible sur Amazon pour 256€ (sans batterie mais avec alimentation).