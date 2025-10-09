TEST – Casque HyperX Cloud III S Wireless : La marque de gaming HP dégaine une incroyable autonomie

Théoriquement c’est Matyas qui devait tester ces écouteurs HyperX Cloud III S Wireless, mais après les avoir mis sur ses oreilles, il m’a dit : « Je ne sais pas quoi écrire ». Pour tester du matériel il faut de l’expérience dans le domaine et des idées. C’est donc moi qui m’y colle, et je dois avouer, que j’étais assez impatient et content de tester ces écouteurs.

Découverte

Je ne suis plus vraiment dans le monde du gaming, c’est donc en les recevant que j’ai appris que HyperX est une marque gaming qui appartient à HP !

La boîte est sobre mais attire l’œil, ça donne un côté pro mais pas “bling-bling” avec des néons partout. Personnellement, c’est le genre de boîte que j’aime bien, avec des détails à gogo.

Les éléments qui m’interpellent le plus sont, d’une part, l’autonomie annoncée qui atteint les 120 heures et, d’autre part, le son DTS X (une technologie de son surround immersif qui traite l’audio comme des objets individuels se déplaçant dans un espace 3D).

Le reste retient moins l’attention : des haut-parleurs de 53 mm légèrement inclinés, un microphone à restitution claire et une connectivité Bluetooth ou Wi-Fi. J’ai omis de le préciser, mais il est évident qu’il s’agit d’écouteurs circum-auriculaires, fermés et entièrement sans fil.

Les écouteurs peuvent se brancher sur PC, PS5-PS4, Nintendo Switch et Mobile, cependant le son DTS X n’est disponible que sur PC (avec l’installation des drivers).

Enfin, le dongle offre la possibilité de connecter les écouteurs à un ordinateur dépourvu de Wi-Fi ou de Bluetooth, tout en garantissant une latence réduite.

Installation

Sur un PC portable, la connexion s’établit automatiquement : les écouteurs sont détectés et configurés sans intervention. Sur un PC fixe, en revanche, il faut brancher la clé sans fil et effectuer l’installation manuelle.

Une fois la connexion établie, je lance une chanson sur YouTube pour tester les écouteurs. Matyas m’avait prévenu : « le son est étrange, on dirait qu’il manque quelque chose ». Et il avait raison. Sans les pilotes HyperX NGENUITY, qui activent le son spatial DTS X, le rendu est plat, presque fade, inférieur à celui de simples haut-parleurs d’ordinateur. Mais dès que les pilotes sont installés, le son prend une toute autre dimension : celle du jeu vidéo. Ces écouteurs ont donc été conçus avant tout pour le gaming, bien plus que pour l’écoute musicale.

Avant même de les brancher, ce qui m’a frappé, c’est le confort exceptionnel des coussinets. Sans prétendre avoir testé tous les modèles du marché, j’en ai tout de même essayé un grand nombre, à divers prix, et rares sont ceux qui offrent une telle sensation de douceur : même mon casque professionnel Shure SRH1440 ne rivalise pas. Les mousses sont d’une souplesse surprenante, au point qu’on se demande si elles garderont leur forme après de longues sessions de jeu. Dans le doute, la garantie de deux ans apporte une certaine tranquillité d’esprit.

Qualité du son

Sans les pilotes, la qualité sonore reste correcte, mais sans éclat particulier. Pour un usage sur console, ces écouteurs ne sont sans doute pas le meilleur choix : ils révèlent tout leur potentiel sur ordinateur, où les pilotes dédiés font réellement la différence.

J’ai ensuite connecté les écouteurs à mon smartphone pour écouter un peu de musique. Sans surprise, ils ne visent pas la restitution audiophile : leur terrain de jeu, c’est clairement le son puissant et immersif des jeux vidéo. Cela dit, une fois le pilote configuré sur ordinateur, l’écoute musicale devient tout à fait agréable. Mais ce qui ressort le plus, encore une fois, c’est le confort remarquable des coussinets.

En mode jeu, surtout dans les FPS que Matyas et moi affectionnons, on aime sentir les tirs et les explosions nous surprendre avec puissance. C’est précisément là que les HyperX Cloud III S Wireless excellent. Même lors de longues sessions, Matyas pouvait jouer sans ressentir de chaleur excessive ni d’inconfort, preuve que le design a été pensé pour durer.

La nouvelle application HyperX NGENUITY

On ne va pas se mentir, l’ancienne application HyperX NGENUITY était, comment dire, assez nulle.

Quasiment aucune option de configurée, on pouvait juste activer DTS X et jouer à des jeux qui pètent bien fort.

Avec cette nouvelle version, l’expérience est très réussie. Le seul point perfectible serait la possibilité d’adapter le profil audio selon le type de jeu — un mode optimisé pour les FPS, et un autre pour les jeux narratifs, où les dialogues et les musiques méritent d’être mieux mis en valeur. Le rendu sonore varie nettement selon le profil choisi, ce qui apporte une différence clairement perceptible.

Autonomie

Matyas a utilisé les écouteurs pendant environ trente heures sans constater de baisse de performance. Je ne peux pas confirmer qu’ils supportent réellement 120 heures, mais si l’autonomie atteint 100 heures, à raison de quatre heures de jeu par jour, cela représenterait environ 25 jours d’utilisation. Étant de l’ancienne génération, je considère déjà satisfaisant qu’un casque tienne une semaine complète de jeu.

Conclusion

Je ne savais pas à quoi m’attendre venant d’écouteurs gaming. Ce casque est orienté gaming pour des longues périodes grâce à une autonomie impensable !

Ce que j’ai préféré, c’est le confort des mousses aux oreilles : du jamais vu, tout comme les options de configuration avec le nouveau logiciel. Pouvoir configurer les écouteurs selon le type de jeu est logique et indispensable.

Je n’ai par contre pas aimé devoir télécharger les drivers car la boîte ne contenait pas le CD avec les drivers (c’est une blague de boomer).

Je ne pourrais pas utiliser ces écouteurs à l’extérieur ou au travail car ils ne sont pas équipés de réduction de bruit et, en milieu « hostile », je préfère être isolé du monde.

En matière de tarif, ces écouteurs se situent dans la moyenne des modèles gaming sans fil. Comme pour tout produit de qualité, un certain investissement est nécessaire, et pour les fonctionnalités et le confort proposés, un prix aux alentours 140 € est cohérent.