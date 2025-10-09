JBL Endurance Zone : les écouteurs ouverts pour le sport en mouvement

La marque JBL élargit sa gamme sportive avec les Endurance Zone, des écouteurs sans fil conçus pour les activités physiques. Leur particularité : un format open-ear (il ne s’insère pas dans l’oreille) qui permet d’écouter de la musique tout en restant attentif à son environnement. L’objectif affiché est de combiner sécurité, confort et autonomie.

À l’opposé de la frénésie des mégapixels auditifs

Les Endurance Zone proposent une approche différente de la performance sonore : pas d’isolation totale, pas de basses étouffantes. Ici, la technologie OpenSound diffuse le son près du conduit auditif sans l’obstruer. Tu entends la musique, mais aussi la voiture qui s’approche ou le partenaire d’entraînement qui râle derrière. Une forme d’équilibre entre sécurité, confort et plaisir musical.

Le design, lui, suit la logique sportive : un crochet souple en silicone liquide qui maintient fermement l’écouteur même lors des mouvements les plus désordonnés. C’est robuste, confortable, et conçu pour tenir bon face à la sueur, la pluie et la poussière, grâce à une certification IP68.

Autonomie et connectivité

Les écouteurs annoncent jusqu’à 32 heures d’autonomie combinée : 8 heures par charge et 24 heures supplémentaires via l’étui de transport. Une charge rapide de 10 minutes permet environ 3 heures d’écoute. La connexion repose sur la norme Bluetooth 5.3, compatible avec la plupart des smartphones et montres connectées.

Les commandes sont tactiles et personnalisables depuis l’application JBL Headphones. L’utilisateur peut y ajuster le volume, les fonctions de lecture, ou encore activer un assistant vocal.

La voix du sportif connecté

Pour les appels, JBL a intégré quatre microphones avec réduction de bruit et traitement de la voix. Les commandes sont tactiles et personnalisables via l’application JBL Headphones, histoire d’ajuster les fonctions à ton rythme. Lecture, pause, volume, assistant vocal : tout se pilote d’un simple geste.

Le Bluetooth 5.3 assure une connexion stable, même quand ton téléphone reste au fond du sac de sport. L’étui de charge compact se glisse sans problème dans une poche de veste ou de short, et le tout pèse à peine plus qu’un gel énergétique.

Pensés pour l’action (et pas pour le canapé)

Le format ouvert vise avant tout les activités sportives en extérieur : course, vélo, randonnée ou marche urbaine. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre leur musique, podcasts ou appels tout en conservant une perception sonore du milieu environnant. L’étui de charge compact et léger permet un transport aisé dans une poche de veste ou un sac de sport.

Type Écouteurs sans fil à oreille ouverte Maintien Crochet en silicone liquide flexible Étanchéité IP68 (poussière, pluie, sueur) Autonomie 8 h + 24 h via étui Charge rapide 10 min = 3 h d’écoute Connectivité Bluetooth 5.3 Microphones 4 micros avec traitement vocal Commandes Tactiles et personnalisables Application JBL Headphones Poids 10 gr par écouteur. 90 gr au total avec l’étui de recharge (USB-C)

Prix

Intéressé ? Foncez acheter les JBL Edurance Zone pour 129€ sur Amazon ! Ils sont aussi disponibles dans une élégante couleur blanche, au même tarif.

Plus d’info (et de couleurs disponibles) sur le site de JBL.