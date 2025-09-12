Sony réinvente sa série 10 avec le Xperia 10 VII

Sony annonce aujourd’hui le lancement du smartphone Xperia 10 VII de la série 10 redéfinie, dont le design rafraîchi, élégant et sophistiqué rassemble une multitude de fonctionnalités améliorées. Le nouveau « bouton déclencheur » lance instantanément l’appareil photo et permet de prendre plusieurs photos simultanément pour une expérience photographique améliorée.

L’écran agrandi et les haut-parleurs frontaux améliorés offrent un divertissement immersif, et l’autonomie de la batterie dure environ deux jours vous permettant de profiter de vos divertissements pendant plusieurs jours. De plus, grâce à l’extension et à l’amélioration de la durée des mises à jour de sécurité et de la période de garantie pour les mises à niveau de la version du système d’exploitation par rapport aux modèles précédents, les utilisateurs peuvent profiter d’une utilisation à long terme en toute tranquillité. Le Xperia 10 VII est équipé de la fonction Circle to Search : tracez un cercle, griffonnez, surlignez ou appuyez pour rechercher n’importe quoi sur votre téléphone.

Prise de vue rapide grâce au « bouton de l’obturateur » pour une fonctionnalité améliorée de l’appareil photo



Le « bouton de l’obturateur » dédié situé sur le côté du smartphone permet à la fois de lancer l’application appareil photo et de prendre des photos d’une simple pression. Même lorsque l’écran est verrouillé, une pression longue sur le bouton lance instantanément l’application appareil photo afin que vous ne manquiez jamais de clichés importants.

Capturez des images lumineuses et nettes, en particulier dans des conditions de faible luminosité, grâce aux nouveaux capteurs plus puissants. L’objectif 16 mm est équipé d’un capteur 1/3 pouce, et l’objectif 24 mm dispose d’un nouveau capteur 1/1,56 pouce, environ 1,6 fois plus grand que le modèle précédent.

Les deux objectifs arrière prennent en charge trois distances focales (16 mm/24 mm/48 mm) pour des prises de vue polyvalentes; couvrez toute la scène grâce à un ultra grand angle de 16 mm, un grand angle de 24 mm, et rapprochez-vous de votre sujet avec un zoom de 48 mm.

Conçu pour l’avenir avec une batterie longue durée et une période de mise à jour prolongée



Le Xperia 10 VII est équipé d’une batterie qui peut durer deux jours consécutifs, vous offrant une tranquillité d’esprit lors de longues excursions ou lorsque vous ne pouvez pas le recharger régulièrement. La fonction unique « Adaptive charging » empêche la dégradation de la batterie même après quatre ans d’utilisation, vous pouvez donc être sûr que votre Xperia 10 VII résistera à l’épreuve du temps.

Le Xperia 10 VII prend en charge six ans de mises à jour de sécurité et jusqu’à quatre mises à niveau de la version du système d’exploitation, ce qui permet une utilisation sur le long terme.

IA haute performance et vitesse de traitement améliorée par Google



« Gemini » de Google est désormais disponible pour le Xperia 10 VII. Discutez avec Gemini pour booster vos idées. Obtenez de l’aide pour apprendre de nouvelles méthodes, rédiger des e-mails, planifier des événements et bien plus encore. Utilisez du texte, votre voix, des photos et votre appareil photo pour obtenir de l’aide de manière innovante. Grâce à cette fonctionnalité, le smartphone peut être lancé instantanément en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation pour une efficacité accrue. Il dispose également de Circle to Search tracez un cercle, griffonnez, surlignez ou appuyez pour rechercher n’importe quoi sur votre téléphone.

Pour éviter les ralentissements et assurer un chargement fluide des pages et des vidéos, il est également équipé du chipset Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm qui améliore la vitesse de traitement.

Affichage immersif et performances audio avancées pour une meilleure visualisation du contenu



Le nouveau format d’image 19,5:9 rend le visionnage de contenu et la navigation sur Internet plus confortables. De plus, grâce à la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’affichage et le défilement sont extrêmement fluides. Les haut-parleurs avant nouvellement conçus, avec une vibration réduite du boîtier, suppriment le bruit et reproduisent un son plus riche et plus profond, avec des gammes de basses et de médiums améliorées.

La puissance de transmission Bluetooth a été doublée par rapport au modèle précédent afin de garantir une connexion encore plus fiable. De plus, lors des connexions AAC (Advanced Audio Coding), l’appareil ajuste temporairement la qualité sonore afin de privilégier la connectivité dans les environnements encombrés ou instables, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter du contenu quel que soit l’endroit où ils se trouvent.

Boîtier léger et nouveau design sophistiqué



Le Xperia 10 VII a été entièrement repensé. Le nouveau format est léger de 168 g, élégant et remodelé pour une meilleure visibilité grâce à un nouvel écran et une prise en main plus confortable. Le design arrière a été revu en modifiant la disposition de la caméra et en utilisant un revêtement lisse au toucher, ce qui confère à la fois une impression d’unité dans la zone de la caméra et une texture mate.

L’écran utilise le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, un verre hautement résistant aux chutes et aux rayures, garantissant une durabilité pour une plus grande tranquillité d’esprit.

En combinant le Xperia 10 VII avec la coque (vendue séparément), les utilisateurs peuvent personnaliser leur appareil en y apposant leurs autocollants et photos préférés.

Initiatives environnementales



Le matériau composite original de Sony est utilisé pour la boîte du smartphone, ce qui permet d’atteindre zéro utilisation de plastique dans les emballages individuels. Environ 77% des matières premières utilisées pour certains composants à l’intérieur et à l’extérieur du smartphone sont des résines respectueuses de l’environnement (résines recyclées et résines d’origine végétale), y compris le plastique écologique SORPLAS.

Disponibilité et prix



Le Xperia 10 VII sera disponible à l’achat en blanc, bleu et noir à partir de septembre directement sur le site Sony et au prix public conseillé de 449€.

Accessoires (vendus séparément)



La nouvelle coque pour le Xperia 10 VII (XQZ-CBFE), conçue pour s’harmoniser avec le nouveau design du smartphone, présente un dégradé de trois couleurs assorti aux couleurs du téléphone. Les côtés de la coque sont conçus pour faciliter l’utilisation des boutons, et le dos est fabriqué dans un matériau résistant au jaunissement. De plus, sa conception robuste garantit une utilisation quotidienne sans souci.