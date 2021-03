Sony présente le microphone sans fil ECM-W2BT et le micro-cravate compact stéréo ECM-LV1

Sony annonce aujourd’hui deux nouveaux microphones : le micro sans fil ECM-W2BT compatible avec la griffe Multi-Interface, et le micro-cravate compact stéréo ECM-LV1. Le micro sans fil ECM-W2BT permet un enregistrement du son sans fil en haute qualité, avec un bruit réduit et une connexion stable. Associé au micro-cravate ECM-LV1 et une caméra ou un appareil photo Sony compatible avec l’audio numérique, cet ensemble fournit une solution parfaite pour répondre aux besoins des vlogueurs, youtubers et autres créateurs de contenus, qui désirent une capture sonore claire et fiable dans des environnements très variés : spectacles de rue, tests de produits, vlogs de voyage, etc.

Le micro sans fil ECM-W2BT permet d’enregistrer un son numérique avec un bruit réduit, en se branchant sur une caméra ou un appareil photo compatibleidoté d’une griffe Multi-Interface qui intègre une interface audio numérique. Le signal audio numérique généré par le récepteur peut être enregistré directement dans l’appareil, sans câble supplémentaire.

Le ECM-W2BT profite d’une conception entièrement nouvelle pour une qualité sonore élevée, grâce à une capsule omnidirectionnelle qui capture un son clair, quelle que soit sa direction. Le ECM-W2BT offre également une grande souplesse d’enregistrement en améliorant la stabilité de la connexion entre le micro et le récepteur, même en présence d’obstacles ou dans les environnements surchargés d’autres connexions sans fil. Lorsque les conditions sont bonnes, la communication est possible jusqu’à 200 m.

Le micro sans fil ECM-W2BT offre également une liberté créative complète grâce à ses différents modes de prise de son. Trois modes de capture (mode MIC, mode MIX et le nouveau mode RCVR) permettent à l’utilisateur d’enregistrer l’audio et les bruits ambiants selon ses préférences. Le mode MIC ne capture que le signal du micro sans fil : seul le son du sujet est enregistré. Le mode RCVR ne capture que le son du micro intégré au récepteur, ce qui permet à l’opérateur de s’enregistrer lui-même. Le mode MIX capture à la fois les flux du micro sans fil et du récepteur, ce qui est utile pour conserver simultanément le son du sujet et celui de l’utilisateur. Le micro ECM-W2BT intègre une entrée audio stéréo et une entrée mini-jack 3,5 mm, permettant une capture stéréo : il peut donc être associé à un micro-cravate stéréo tel que le ECM-LV1 – un modèle discret qui se fixe aux vêtements du sujet et enregistre un son particulièrement réaliste. Comme le récepteur est équipé d’une sortie audio de 3,5 mm, l’ECM-W2BT peut être utilisé avec des caméras ne disposant pas d’une griffe porte accessoire.

Pour les environnements difficiles, le ECM-W2BT comporte une fonction d’atténuation du son ambiant. En fonction du volume de la source sonore, l’utilisateur peut sélectionner un des trois niveaux d’atténuation afin de réduire le volume des bruits excessivement puissants, ou d’amplifier un bruit faible. Le ECM-W2BT dispose également d’une bonnette pour réduire le bruit parasite du vent, ce qui est particulièrement utile lors d’enregistrements en extérieur. Pour prolonger la durée d’utilisation, la fonction de charge de la batterie via l’alimentation de la griffe Multi-Interface de la caméra permet d’utiliser le récepteur jusqu’à 9 heures d’affilée. Pour une utilisation simplifiée, le ECM-W2BT comporte un témoin LINK qui indique à l’utilisateur l’état de la connexion entre le micro et le récepteur, ainsi qu’un témoin lumineux POWER afin de vérifier facilement la charge de la batterie.

De plus, un support de protection pour le pied de la griffe Multi-Interface est fourni : il permet de transporter ensemble le micro et son récepteur et peut également servir de trépied afin de placer le micro dans une position stable lors d’interviews ou d’autres utilisations statiques.

Le micro-cravate stéréo ECM-LV1 offre également une capture sonore de qualité élevée, associée à un design compact qui assure un transport facile et un enregistrement pratique. Le ECM-LV1 dispose d’une bonnette pour une meilleure réduction du bruit et sa pince rotative à 360 degrés permet aussi bien une fixation horizontale sur une cravate qu’une installation verticale sur une poche, le micro restant placé sous le même angle. Ce microphone est alimenté par la prise jack.

Le micro sans fil ECM-W2BT sera disponible pour un tarif d’environ 240 €, et le micro-cravate stéréo ECM-LV1 sera également disponible en avril 2021 pour environ 35 €. Ces micros seront proposés chez les revendeurs autorisés de Sony.