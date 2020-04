Sonos Radio, le nouveau service de streaming bientôt disponible en France et en Belgique.

Sonos lance Sonos Radio, un service de radio en streaming gratuit, financé par la publicité, disponible exclusivement pour les clients Sonos, soit plus de 10 millions de foyers dans le monde. Ce nouveau service vient compléter les centaines d’options de streaming déjà disponibles sur Sonos.

Sonos Radio introduit une nouvelle façon d’explorer la radio, plus globale et cohérente, en rassemblant plus de 60 000 stations issues de multiples partenaires de streaming, ainsi qu’une programmation originale de Sonos.

Sonos Stations : triées sur le volet par une équipe de spécialistes, de DJ et d’artistes, les Sonos Stations proposent de très nombreuses sélections musicales couvrant les genres préférés des utilisateurs de la marque, inspirées tant par les classiques que par les hits du moment.

: triées sur le volet par une équipe de spécialistes, de DJ et d’artistes, les Sonos Stations proposent de très nombreuses sélections musicales couvrant les genres préférés des utilisateurs de la marque, inspirées tant par les classiques que par les hits du moment. Les Artist Stations , disponibles sans publicité, dévoilent les influences et inspirations des artistes, à l’image de la station de Thom Yorke disponible dès aujourd’hui.

, disponibles sans publicité, dévoilent les influences et inspirations des artistes, à l’image de la station de Thom Yorke disponible dès aujourd’hui. Sonos Sound System présentera de nouveaux artistes, des anecdotes et des informations sur les dernières sorties.

Les utilisateurs peuvent dès maintenant découvrir Sonos Radio dans le monde entier via une mise à jour logicielle gratuite.

Aujourd’hui, près de la moitié du temps d’écoute sur Sonos est consacré à l’écoute des radios. À l’heure du streaming, la radio continue d’évoluer, inspirant et enrichissant les services de musique à la demande et les podcasts, connectant des publics du monde entier avides de découvrir et de partager leurs expériences musicales.

« Depuis toujours, Sonos permet à ses clients de découvrir facilement la richesse des services de streaming, en élaborant des produits Premium au son remarquable et en laissant les utilisateurs libres d’utiliser les services de leur choix », explique Patrick Spence, PDG de Sonos. « Sonos Radio rassemble d’une manière simple et élégante, des services de radio en streaming et un ensemble de stations de radio soigneusement sélectionnées. Ce n’est qu’un début, car nous nous efforçons d’offrir à nos clients des services qui enrichissent leur expérience, et à nos partenaires de streaming, une occasion de mettre en valeur leur meilleur contenu. »

Des stations du monde entier en streaming

Avec Sonos Radio, il devient facile de découvrir de nouvelles stations de radio locales déterminées en fonction de son code postal, comme Nostalgie ou Bel RTL, pour écouter de la musique, du sport ou les actualités. Grâce aux multiples services de radio en streaming comme TuneIn, il sera également possible d’explorer des stations de radio du monde entier, comme par exemple la station californienne SomaFM ou les stations britanniques BBC Radio 6 Music et Rinse FM. Sonos Radio sera continuellement mis à jour pour intégrer de nouvelles stations partenaires, comme par exemples stations UK Global et Radio.com prochainement disponibles aux Etats-Unis.

Découvrez ce qui inspire les artistes

Sonos Radio introduit une programmation originale signée Sonos, présentant un large éventail de musiques soigneusement sélectionnées par des DJ et des artistes. La programmation de Sonos Sound System, la station signature de Sonos disponible sans publicité, est choisie et animée par l’équipe Sonos, et enregistrée dans le studio de radio récemment installé dans notre magasin de New-York. Les auditeurs profiteront de la diffusion des dernières sorties, d’autres plus connus, ou de redécouvertes, ainsi que d’anecdotes sur les coulisses.

Tous les mercredis, un créneau spécial de Sonos Sound System sera animé par un artiste invité, comme Angel Olsen, JPEGMAFIA, Phoebe Bridgers, Jeff Parker (Tortoise), Vagabon…Une émission de radio de 60 minutes remplie de musique, d’anecdotes et d’éclairages partagés par l’invité sur les artistes qui l’ont inspiré, les sorties du moment et ses dernières productions.

Les stations programmées par des artistes et disponibles sans publicité présenteront un flux régulièrement mis à jour de centaines de titres d’artistes inspirés par leurs propres influences et obsessions. La station de Thom Yorke, In the absence thereof…, est lancée aujourd’hui. Selon Thom : « Ici, sous une nouvelle forme, vous retrouverez cette habitude que j’ai de constamment compiler, organiser, rassembler ce que j’ai découvert récemment, ce qui me fascine ou m’émeut, m’obsède ou me fait me remettre en question, m’ouvre de nouvelles portes, me rappelle ce que j’avais peut-être oublié, ce qui est incroyablement complexe ou élégamment simple, violent, amusant, désordonné, lourd ou léger. En un mot, tout ce qui m’a tapé dans l’œil. Ça peut être quelque chose de nouveau, d’ancien ou juste une redécouverte. Avec tout ce temps que nous passons chez nous, j’espère que ça fournira une connexion et une évasion bienvenues… et adoucira peut-être un peu le sentiment d’enfermement. »

Les prochaines Artist Stations, consacrées à Brittany Howard d’Alabama Shakes et à David Byrne, commenceront dans les semaines à venir. De nouvelles stations d’artistes seront lancées régulièrement.

Sonos Stations, inspiré par les genres préférés des utilisateurs Sonos, inclut plus de 30 stations avec de la publicité. Un mélange surprenant de musiques soigneusement sélectionnées par Sonos. Profitez de stations comme Concert Hall, Country Outlaws, Hip Hop Archive, Kids Rock, etc.

Explorez plus de 100 services sur Sonos

Sonos a rassemblé ses partenaires historiques pour offrir une remarquable expérience d’écoute dans Sonos Radio, comme TuneIn ou Napster, le tout premier service de streaming sur Sonos et celui qui alimente le catalogue des Sonos Stations.

Sonos Radio a été pensé pour offrir à ses clients non seulement une source d’explorations musicales, mais aussi de découvertes des autres services proposés par Sonos. En tant que plateforme, Sonos Radio continuera d’intégrer et de mettre à l’honneur de nouvelles stations et la programmation des centaines de services disponibles sur Sonos.

Comment y accéder ?

Sonos Radio offre aux clients une remarquable expérience musicale dès son installation. La mise à jour logicielle est disponible dès aujourd’hui, et Sonos Radio est préinstallée dans le menu Parcourir de l’application Sonos.

Les stations locales et internationales seront disponibles pour tous les utilisateurs Sonos dans le monde entier. Les programmes originaux Sonos seront disponibles à partir d’aujourd’hui dans les pays suivants : Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Allemagne, Irlande et Australie. Les autres pays, dont la Belgique, suivront prochainement.