ReMarkable Paper Pro Move : le carnet numérique qui veut voler la vedette à votre bloc-notes

Il y a des objets du quotidien qui refusent obstinément de mourir. Le carnet en papier, par exemple. On l’aime pour son odeur, sa texture, sa simplicité. Pourtant, depuis quelques années, une marque norvégienne s’acharne à le dématérialiser sans lui retirer son âme.

Et voici que débarque le ReMarkable Paper Pro Move, le petit dernier de la famille, version miniaturisée et nomade du fameux carnet électronique. Un peu comme si votre vieux Moleskine avait décidé de s’offrir un exosquelette numérique et de partir en Erasmus.

Un carnet fin et discret

L’idée de ce nouveau modèle est simple : alléger la besace. Le ReMarkable Paper Pro Move réduit le format de l’écran à 7,3 pouces, tout en conservant cette texture légèrement granuleuse qui donne l’illusion d’écrire sur une vraie feuille. L’objectif ? Pouvoir griffonner, annoter et croquer vos idées partout, sans devoir sortir une tablette format planche à découper. Avec ses 230 grammes et ses 6,5 millimètres d’épaisseur, il se glisse dans un sac, une veste, voire une grande poche (si vous n’avez pas peur de ressembler à un bibliothécaire du futur).

L’art d’écrire sans distractions

Le grand charme de la série ReMarkable, c’est cette philosophie du “moins, c’est mieux”. Pas d’applications tape-à-l’œil, pas de notifications intempestives ni de réseaux sociaux déguisés en piège à procrastination. Juste un espace pour écrire, dessiner, ou annoter vos documents. Le Move reprend cette idée avec une interface d’une sobriété monastique. On peut y griffonner avec un stylet sensible à la pression et à l’inclinaison, comme sur un vrai carnet, sauf qu’ici, aucun risque de tacher les marges avec un café renversé.

De la couleur, mais pas trop

Petite nouveauté : le Move introduit un écran couleur, mais de manière subtile. Pas question d’un feu d’artifice numérique, seulement quelques teintes pour surligner, distinguer ou hiérarchiser vos notes. C’est un peu comme si votre carnet s’était acheté trois feutres et refusait obstinément d’en demander un quatrième. Cette palette limitée donne du relief à vos pages sans trahir l’esprit “papier” de la marque.

La technologie à la rescousse de la concentration

Sous sa coque minimaliste, le Paper Pro Move embarque 64 Go de stockage pour accueillir vos notes, vos PDF et vos esquisses, et une connectivité Wi-Fi pour synchroniser le tout avec vos autres appareils. Il dispose également d’une reconnaissance d’écriture manuscrite, capable de transformer vos pattes de mouche en texte dactylographié. L’autonomie, elle, reste l’un des arguments solides : jusqu’à deux semaines selon l’usage, ce qui, dans un monde où tout se recharge plus souvent qu’on ne dort, tient presque du miracle.

Le compagnon de route des idées pressées

Le Move vise les utilisateurs qui jonglent entre réunions, transports et inspirations soudaines. Il s’adresse à ceux qui aiment le geste de l’écriture, mais qui veulent garder la souplesse du numérique : un carnet qui ne se perd pas, ne se tache pas, et dont les pages ne se déchirent pas. Ce n’est ni un gadget, ni une tablette complète : c’est une sorte de refuge pour la pensée claire, sans publicité ni tentation d’ouvrir une application de météo en plein milieu d’un brainstorming.

Un design qui ne cherche pas l’effet “wow”

Côté esthétique, on reste dans le style scandinave typique : angles doux, sobriété assumée, matériaux robustes. Le Move ne crie pas, il chuchote. Il se contente d’être élégant, fonctionnel et discret. Sa vocation n’est pas d’attirer le regard, mais de servir la main et l’esprit.

Écran 7,3 pouces e-ink couleur (Canvas Color) Résolution 1260 × 1680 pixels Stylet Sensible à la pression et à l’inclinaison Stockage interne 64 Go Connectivité Wi-Fi double bande Autonomie Jusqu’à 2 semaines Poids 230 g Épaisseur 6,5 mm Particularités Écriture manuscrite fluide, écran couleur discret, synchronisation cloud Public visé Étudiants, professionnels nomades, créatifs

Prix

Le prix de ce ReMarkable Paper Pro Move est de 479€, disponible sur le site de la marque.

Aussi, un pack incluant un Stylet Marker Plus avec Gomme intégrée ainsi qu’une housse Book Folio Basalte est disponible sur Amazon, au prix de 599€.

Comparatif