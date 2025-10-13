Google lance un abonnement AI Pro gratuit pour les étudiants belges

Les étudiants âgés de 18 ans ou plus en Belgique peuvent désormais bénéficier d’un accès gratuit à Google AI Pro pendant un an.. Ils bénéficieront ainsi de fonctionnalités supplémentaires, de moins de limitations et de 2 To d’espace de stockage dans leur compte Google. De cette manière, Google souhaite aider les étudiants à exploiter l’IA de manière utile et responsable dans le cadre de leurs études. L’offre est valable jusqu’au 9 décembre 2025.

Grâce à Google AI Pro, les étudiants bénéficient pendant douze mois d’un accès étendu à Gemini 2.5 Pro, le meilleur modèle d’IA de Google. Avec une fenêtre de contexte élargie à 1 million de tokens, soit environ 1 500 pages de texte, ils peuvent réaliser des travaux plus volumineux ou des projets complexes en une seule fois. Avec Deep Research, les étudiants peuvent facilement extraire des informations de centaines de sources fiables sur le web. Ils peuvent ensuite transférer leur travail directement depuis Gemini vers Google Documents, sans avoir à copier-coller.

Google AI Pro donne également aux étudiants accès à Veo 3, le générateur de vidéos IA de Google qui transforme les textes en courtes vidéos de huit secondes avec du son.. Pour les scènes cinématographiques plus longues, il existe Flow : un outil IA qui aide à générer des clips, des scènes et des scénarios cinématographiques. En outre, les étudiants qui préfèrent apprendre en écoutant peuvent générer davantage de résumés audio dans NotebookLM afin de convertir leurs notes ou leurs rapports en podcast. L’abonnement comprend également les avantages premium de Google One, avec 2 To d’espace de stockage pour les fichiers dans Google Drive, Gmail et Photos.

NotebookLM



Bien que NotebookLM soit accessible à tous, les étudiants avec Google AI Pro bénéficient de cinq fois plus de synthèses audio et vidéo, de carnets de notes et de sources par carnet. Ils peuvent ainsi analyser et organiser leur matériel d’étude de façon plus approfondie. Grâce à l’intégration de Gemini dans Gmail, Documents et Spreadsheets, les étudiants continuent de travailler dans leurs applications habituelles, tandis que l’IA les aide à rédiger, structurer et améliorer leurs contenus.

L’IA comme partenaire d’apprentissage



Au sein de Gemini, Guided Learning agit comme un partenaire d’apprentissage. Ce mode ne donne pas seulement une réponse, mais guide les étudiants étape par étape avec des questions et des explications. L’outil favorise ainsi la compréhension et la pensée critique. Par exemple, si un étudiant bloque sur un exercice d’algèbre linéaire, au lieu de simplement donner la réponse, Guided Learning le guide étape par étape dans le calcul jusqu’à ce qu’il comprenne le raisonnement par lui-même.

« À l’avenir, nous estimons que deux tiers des emplois exigeront une bonne maîtrise de l’IA », explique Rachid Finge, Communications Manager chez Google Benelux. « C’est pourquoi il est important que les étudiants puissent déjà s’y former dès maintenant. Avec Google AI Pro, ils ont la possibilité d’apprendre et d’expérimenter davantage avec la meilleure IA de Google, sans se heurter à des limites. Ils développent ainsi des compétences qui leur seront utiles non seulement en tant qu’étudiants, mais aussi sur le marché du travail de demain. »

Rendez-vous sur cette page chez Google pour profiter de cette offre !