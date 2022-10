Prises connectées Konyks : Découvrez la saison 3 !

A la base de toute installation domotique, il y a la prise connectée qui permet de piloter à distance tout appareil électrique, du luminaire au ventilateur. Konyks a décidé de renouveler sa gamme, largement plébiscitée par la presse et les consommateurs, pour améliorer et innover en s’appuyant principalement sur le retour des utilisateurs.

Bien entendu, en termes de prises connectées, Konyks améliore en permanence sa gamme pour ajouter des fonctions, miniaturiser ou encore associer plus de services. Pour cette troisième génération, Konyks a surtout décidé d’écouter ses utilisateurs, qui ont été très nombreux à faire des suggestions, parfois avec une analyse très pointue qui témoigne de leur intérêt. Konyks a donc transformé ces suggestions en réalité, dans la mesure des possibilités techniques. Voici le résultat !

Priska Max 3 : la prise conçue pour et par ses utilisateurs

Konyks améliore sa prise connectée Star, la Priska Max, qui a conquis les consommateurs par sa petite taille, ses performances et ses fonctions. La Priska Max 3 introduit des innovations basées sur les demandes des utilisateurs. Pratique, le voyant lumineux peut dorénavant être éteint via l’application afin, par exemple, d’obtenir le noir complet dans une chambre à coucher. De même, le “verrouillage enfants” a été développé à la demande des parents afin que les petits ne puissent pas perturber le fonctionnement des appareils en appuyant sur le bouton de la prise.

Dans le registre de la sécurité, Konyks a ajouté une fonction de planning aléatoire pour simuler la présence. Des lumières qui s’allument irrégulièrement dissuadent plus efficacement !

Autre demande des utilisateurs, la réaction appropriée après une coupure de courant, hélas pas si exceptionnelle dans notre pays. Désormais, l’utilisateur peut décider du statut quand le courant revient, le même que lors de la coupure, allumé ou éteint.

Enfin, l’application fournit désormais un historique des actions sur la prise ce qui peut s’avérer utile, par exemple quand plusieurs personnes l’utilisent.

Toujours équipée de l’incontournable compteur de consommation, elle vous permettra, comme la plupart des prises Konyks, d’avoir un œil sur votre consommation et donc de réaliser des économies d’énergie.

La mention Easy ne fait plus partie du nom des derniers produits Konyks mais la fonctionnalité d’installation simplifiée et accélérée grâce au Bluetooth est bien présente sur l’ensemble des nouveaux produits de la marque. La Priska Max 3 est disponible sur Amazon pour 24.90€.

Priska Mini 3

La Priska Mini 3 hérite de toutes les qualités de sa grande sœur : Compteur de consommation, Bluetooth en plus du Wifi, nouvelles fonctions, tout y est. Seule différence: l’ampérage limité à 10A (2300 Watts). Elle est disponible sur Amazon pour 17.90€.

Priska USB : maîtriser la charge des appareils mobiles

La Priska USB innove en ajoutant deux ports USB à la prise 230V. Les utilisateurs ont été nombreux à demander cette intégration. Il ne s’agit pas seulement de pouvoir recharger sur les ports USB mais aussi de pouvoir les piloter à distance, comme pour la partie 230V. Cela permet par exemple de programmer des plages pour la recharge et de ne pas consommer inutilement comme le font les chargeurs classiques.

De plus, cela permet d’arrêter la charge du smartphone quand elle est complète et donc de ne pas fatiguer inutilement la précieuse batterie. Sans compter que l’espace occupé par cette prise et station de recharge optimise largement l’encombrement. Comme les deux autres prises, cette Priska USB est dotée du Wi-Fi et du Bluetooth pour une installation automatique. Comme toutes les prises connectées Konyks, le pilotage se fait par l’application avec la possibilité de créer des routines et des scénarios très simplement ou encore d’associer plusieurs appareils connectés pour un groupe que l’on commande ensemble. De même, les trois prises se pilotent aussi à la voix avec la compatibilité Alexa et Google Home. Elle disponible sur Amazon pour 29.90€.