Placez vos répéteurs WiFi au bon endroit pour améliorer les performances du réseau WiFi

Les répéteurs WiFi donnent un coup de pouce à votre réseau domestique sans fil lorsque la connexion laisse à désirer. Toutefois, pour que votre WiFi en bénéficie vraiment, vous devez tenir compte d’un certain nombre de facteurs. Voici des informations et des conseils précieux pour installer un répéteur WiFi de manière optimale.

Comment fonctionne exactement un répéteur ?

Le fonctionnement d’un répéteur WiFi est simple. Le répéteur reçoit le signal WiFi transmis par la box Internet, qu’il amplifie et retransmet ensuite. C’est pour cette raison que les répéteurs sont souvent appelés « boosters WiFi » : ils étendent la portée effective de la box Internet. La qualité de la connexion entre la box Internet et le répéteur est un facteur important pour la vitesse et la stabilité de cette « extension Wi-Fi ». Il est donc essentiel de bien placer un répéteur pour améliorer autant que possible le Wi-Fi de la box Internet.

À quelle distance ?

Lorsqu’on détermine la position du répéteur, il faut se souvenir que l’endroit le plus proche n’est pas forcément le meilleur. Pourquoi ? Imaginez une maison dont le bureau est éloigné de la box Internet, et où la connexion WiFi n’est donc pas bonne. On pourrait croire que la solution consisterait à installer le répéteur dans le bureau pour que le WiFi y soit aussi fort que possible. Le problème, cependant, est que si un répéteur WiFi reçoit un signal faible, il ne peut transmettre qu’un signal faible. Dans l’exemple précédent, la mauvaise connexion entre la box Internet et le répéteur ne renforcerait guère la connexion dans le bureau.

Il convient plutôt d’appliquer la règle suivante : un répéteur doit être placé à peu près à mi-chemin entre la box Internet et les appareils utilisant le WiFi dans la maison. De cette façon, le répéteur reçoit un signal suffisamment fort pour être transmis. De plus, si possible, le répéteur doit être placé dans un lieu central et non caché dans un coin d’une pièce, par exemple. Les murs et les meubles nuisent à la capacité de transmission et affaiblissent en conséquence le signal WiFi.

Causes inattendues d’interférences

Personne n’ignore que les murs et les plafonds ralentissent la connexion Wi-Fi. Mais peu de gens savent quels objets du quotidien nuisent aux connexions WiFi. Les fours à micro-ondes, les accessoires sans fil des ordinateurs et les babyphones sont quelques exemples d’appareils pouvant interférer avec le WiFi à cause de leurs ondes radio. Même l’eau ralentit les signaux – et on ne parle pas forcément d’un grand aquarium. Les conduites d’eau et le chauffage par le sol, mais aussi les vases de fleurs et les étendoirs avec des vêtements humides peuvent empêcher certaines pièces de recevoir un signal WiFi puissant. Et le bon endroit ?

Ces obstacles peuvent significativement compliquer votre quête de l’emplacement idéal pour un répéteur. En général, il est conseillé d’essayer différents endroits et de tester la qualité de la connexion, par exemple en effectuant des tests de vitesse. Les répéteurs les plus modernes, comme ceux de devolo, vous facilitent la vie : des LED sur la face avant indiquent la qualité du signal reçu, ce qui vous permet de voir immédiatement la qualité de la connexion.

Si vous souhaitez mesurer la connexion avec plus de précision et que vous disposez de quelques connaissances techniques, vous pouvez chercher sur Internet diverses solutions logicielles permettant de créer des cartes thermiques WiFi. Installez-en une sur un ordinateur portable, par exemple, pour vérifier la qualité du signal dans différentes parties de la maison – et pour marquer les lacunes de la connexion sans fil sur un plan de la maison.

Alternative pour les longues distances

S’ils sont placés au bon endroit, les répéteurs améliorent la couverture WiFi domestique à long terme et assurent une connexion WiFi nettement plus stable et plus rapide. Mais même les répéteurs peuvent avoir des limites – surtout dans les maisons à plusieurs étages. Dans ce cas, nous vous recommandons d’utiliser la technologie CPL, que devolo propose dans sa gamme de produits Magic. Ces adaptateurs sont très conviviaux : il suffit de les brancher dans une prise murale. La différence avec un répéteur traditionnel est qu’ils utilisent les fils électriques comme un câble de données pour communiquer entre eux. Ainsi, le signal du réseau peut passer d’un étage à l’autre sans être ralenti par les plafonds ou les conduites d’eau. Vous pouvez ensuite connecter des appareils compatibles WiFi avec ou sans fil dans la pièce de votre choix.

En conclusion, les répéteurs ou les adaptateurs CPL avec une fonction WiFi créent un puissant réseau domestique sur mesure.