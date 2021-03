PASS.ME : Des solutions numériques aux tests rapides Covid.

L’intérêt pour la numérisation des tests Covid avec pass.me est immense. Tant pour les gouvernements que pour les clients et les fabricants. Par conséquent, plusieurs fabricants d’Allemagne, de Scandinavie et d’autres pays ont déjà pris la décision de mettre à niveau leurs tests rapides avec le procédé pass.me.

Une société de diagnostic de premier plan au niveau mondial est à bord et met à niveau ses tests afin que les résultats puissent être affichés et stockés individuellement et en toute sécurité sur un smartphone. L’armée suisse a aussi immédiatement manifesté son intérêt pour la solution pass.me.

« Nous sommes très heureux de cet élan d’intérêt et nous allons intégrer à pass.me de nombreux autres fabricants de tests rapides dûment qualifiés », déclare Jean-Paul Saija, CEO de Mindnow.

Les premières tranches des nouveaux tests rapides numérisables seront en place dès la fin du mois d’avril. L’une des premières entreprises allemandes à utiliser les tests rapides numérisables est la chaîne de bars et de restaurants Sausalitos, qui compte 45 établissements dans le pays. « La situation en Allemagne est catastrophique. La gastronomie est en train de mourir et de nombreuses mesures ne sont tout simplement pas réalisables. Cependant, la numérisation d’un test au coronavirus personnel en toute sécurité est formidable et a le potentiel de résoudre réellement le problème », explique Christoph Heidt, directeur général de Sausalitos.

Il y a maintenant de nombreux tests rapides de détection au Covid sur le marché. Corowell, avec son test olfactif rapide, a été le premier à intégrer les tests à une solution digitale. Grâce à pass.me, tous les tests rapides au coronavirus peuvent être désormais détectés numériquement.

Cela signifie que la stratégie numérique requise par le gouvernement peut être mise en œuvre très facilement et de façon conforme à toutes les exigences locales, sur la base de multiples méthodes de test. Une telle stratégie de tests numérisables ne constitue pas seulement une contribution majeure à la lutte contre la pandémie, mais représente aussi un outil important pour l’économie. La demande mondiale de tests numérisables est déjà immense et va encore augmenter dans les jours et semaines à venir.

Avec pass.me, les invités, les clients et les employés d’entreprises, de restaurants, d’hôtels, organisateurs d’événements et bien d’autres peuvent à l’avenir s’enregistrer rapidement avec des tests rapides numérisés et vérifiés. Ainsi, pass.me est très populaire dans tous les secteurs.

L’un des premiers soutiens a été Andreas Angehrn, CEO de Ticket Corner, qui fait partie du groupe Eventim. « Notre secteur a été très durement touché. Chaque jour, nous analysons toute solution innovante permettant une ouverture plus rapide mais aussi plus sûre. pass.me est une solution extrêmement judicieuse et surtout réalisable ».

pass.me rend chaque test identifiable individuellement et donc sécurisé via un QR code. Avec la solution web pass.me, ou l’application plus confortable, toute personne disposant d’un appareil numérique peut enregistrer le résultat de son test et le récupérer sous la forme d’un e-passeport numérique sécurisé. Les opérateurs peuvent utiliser le passeport pour identifier le moment du contrôle et sa validité et ainsi assurer un accès sécurisé aux invités et aux visiteurs. Les données personnelles des utilisateurs sont uniquement stockées localement sur leur « propre » smartphone. Sur l’application web ou l’application pass.me, les résultats des tests sont lus et visualisés via un QR-Code.

Le défi de vérifier, numériser et personnaliser les résultats d’un test autoadministré a été surmonté par pass.me et les premiers tests numériques des fabricants agréés par pass.me seront lancés dès la fin du mois d’avril.

En plus des défis médicaux et numériques, la protection des données des utilisateurs a été une priorité.

Désormais, tous les concepts « Click & Meet » peuvent accéder à pass.me, l’intégrer et utiliser cette technologie à l’échelle nationale.

Grâce à l’interface API fournie par pass.me, l’intégration est facile et gratuite pour toutes les entreprises. Ce sera le tournant décisif dans la lutte contre la pandémie.