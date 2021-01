NUKI : Une serrure connectée plus autonome avec le Power Pack !

Pour ouvrir ou fermer la serrure existante, la Nuki Smart Lock 2.0 dispose d’un moteur puissant qui tourne la clef. Pour l’alimenter, Nuki offre désormais la possibilité de remplacer les piles par un Power Pack équipé d’une batterie rechargeable. Le premier bénéfice est d’étendre l’autonomie de plusieurs mois à un an environ (avec une moyenne de huit verrouillages ou déverrouillages par jour). C’est aussi meilleur pour la planète car cela évite le remplacement de piles à usage unique.

Toujours plus de simplicité

L’application Nuki suit la consommation du Power Pack et montre l’état de charge en temps réel. Une notification prévient l’utilisateur lorsque le niveau de charge passe sous les 20%. Rappelons que la serrure peut toujours s’ouvrir avec une clef au cas où. La recharge se fait par un câble USB-C fourni et dure environ 10 heures. N’importe quel chargeur USB convient et le plus simple est de mettre le Power Pack en charge durant la nuit. Cependant, on peut le recharger sur la serrure directement sans l’enlever alors que la serrure reste fonctionnelle. Il est même possible d’alimenter en permanence le Power Pack si vous disposez d’une prise de courant à proximité de votre porte. Cela peut s’avérer pratique s’il s’agit d’une location de vacances.