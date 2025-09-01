Nouveaux lancements et innovations FRITZ! pour la fibre optique, le Wi-Fi 7, le Wi-Fi Mesh et le câble : voici les temps forts de l’IFA 2025

FRITZ! présentera à l’IFA 2025, du 4 au 9 septembre, ses dernières innovations pour la fibre optique, le Wi-Fi 7, le Wi-Fi Mesh et l’Internet par câble. En tant que fabricant européen, FRITZ! connaît les exigences des différents réseaux haut débit. FRITZ! propose des modèles FRITZ!Box faciles à installer, aussi bien côté réseau que par l’utilisateur final, tout en offrant des performances optimales. La grande nouveauté est la FRITZ!Box 6690 Pro, un routeur câble avec Wi-Fi 7 tri-bande.

FRITZ! propose également un large portefeuille pour toutes les connexions fibre optique, des modèles d’entrée de gamme pour le DSL et l’internet mobile, des répéteurs Wi-Fi 7 puissants ainsi que de nouveaux ensembles Mesh pour offrir la meilleure expérience Wi-Fi 7 à la maison.

FRITZ!Box 6690 Pro : une première pour les connexions câble avec Wi-Fi 7 et puissance tout-en-un

Avec la FRITZ!Box 6690 Pro, FRITZ! franchit une nouvelle étape. C’est le premier routeur câble au monde à combiner le Wi-Fi 7 tri-bande avec un modem DOCSIS intégré et une prise en charge Smart Home via Zigbee et DECT. Résultat : un Internet ultra-rapide et fiable, des vitesses Wi-Fi allant jusqu’à 12 Gbit/s et une couverture homogène dans toute la maison. La FRITZ!Box 6690 Pro regroupe toutes les fonctions de téléphonie avec la domotique via Zigbee/Matter et DECT ULE, ainsi que les fonctionnalités FRITZ!OS les plus populaires, telles que le VPN, le contrôle parental et le serveur multimédia. Un ensemble complet et performant pour les utilisateurs câble les plus exigeants.

Une portée renforcée grâce aux répéteurs Wi-Fi 7 et Mesh Sets : jusque dans le jardin

Pour une couverture encore meilleure, FRITZ! présente les FRITZ!Repeater 1700 et 2700 ainsi que les FRITZ!Mesh Sets correspondants. Ce lancement garantit des connexions puissantes avec faible latence et haut débit, même dans les grandes maisons à plusieurs étages. Autre nouveauté : le FRITZ!Repeater 1610 Outdoor, un amplificateur Wi-Fi résistant aux intempéries avec Wi-Fi 6 et PoE, idéal pour le jardin ou la terrasse.

Premières pour l’Internet mobile et le Wi-Fi 7

À l’IFA, la FRITZ!Box 6825 4G fait sa première apparition : un modèle compact d’entrée de gamme pour l’Internet mobile, parfait en déplacement grâce à un Wi-Fi 6 stable et une compatibilité mondiale. FRITZ! lance également la FRITZ!WLAN Stick 6700, qui permet aux ordinateurs portables et de bureau de profiter facilement du Wi-Fi 7 tri-bande.

FRITZ!Box 7630 et 4630 : le Wi-Fi 7 pour chaque foyer

Avec les FRITZ!Box 7630 et 4630, FRITZ! rend le Wi-Fi 7 accessible à tous. La FRITZ!Box 7630 est idéale comme modèle DSL d’entrée de gamme avec Multi-Link Operation (MLO). La FRITZ!Box 4630 est le choix parfait pour ceux qui disposent déjà d’un modem fibre et souhaitent profiter d’un Wi-Fi 7 stable, d’une faible latence et d’un streaming fluide. Les deux modèles offrent également toutes les fonctions FRITZ! familières pour la téléphonie, la domotique et la sécurité du réseau.

Les nouveaux modems fibre

En tant que fabricant européen, FRITZ! connaît les besoins des réseaux GPON, AON et XGS-PON avec des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s. Les modèles fibre FRITZ!Box 5690 XGS, FRITZ!Box 5690 Pro et FRITZ!Box 5690 offrent les meilleures performances et une expérience utilisateur optimale, que ce soit en connexion directe sur la fibre ou via un modem. Tous les modèles allient grande interopérabilité et fonctionnalités complètes pour le Wi-Fi, le VPN, la domotique et la téléphonie.

Nouveautés pour la domotique et FRITZ!OS

Pour les passionnés de Smart Home, FRITZ! lance le FRITZ!Smart Energy 201. Les visiteurs peuvent découvrir ce produit et d’autres solutions intelligentes en direct dans la zone Smart Home de l’IFA. Par ailleurs, FRITZ!OS 8.20 est déployé, avec notamment une gestion de l’énergie améliorée, une prise en charge élargie de Zigbee et Matter, FRITZ! Failsafe et des optimisations pour le Wi-Fi Mesh.

Retrouvez FRITZ! à l’IFA, hall 5.2, stand 177.

Les spécifications produits peuvent être téléchargées ici.