Microsoft présente le nouveau Surface Laptop 3 et le Surface Duo !

Pete Kyriacou, Vice President Surface chez Microsoft, vient de présenter dans ce blog le nouveau Surface Laptop 4 et les nouveaux accessoires Surface, tels que les Surface Headphones 2+ pour entreprises, les Microsoft Modern USB & Wireless Headsets et la Microsoft Modern Webcam. Ces nouveaux accessoires permettent de créer un espace de travail unique et hybride à la maison et dans d’autres lieux.