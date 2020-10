Logitech Trackball ERGO M575 : confort et économie d’espace avec un nouveau trackball sculpté ergonomique

Logitech dévoile aujourd’hui le Trackball ERGO M575 sans-fil, une élégante souris trackball sans-fil avec un contrôle facile du pouce et élaborée afin de maximiser le confort et économiser de l’espace.

Sans avoir besoin de bouger le bras pour contrôler le curseur, la main et l’avant-bras restent relaxés pendant les heures d’utilisation. Avec son design ergonomique élégamment sculpté décliné en graphite et blanc cassé, la souris propose un excellent support de la paume pour un grand nombre de tailles de mains. Sa conception la rend également idéale pour toutes les dimensions de bureaux ou tables à la maison.

« Nous observons tous de réelles tendances de fonds autour du télétravail, de l’ergonomie et de l’importance confort au sein de l’espace du travail » déclare Delphine Donne-Crock, Directeur Général de la créativité et de la productivité chez Logitech. « Comme le prouve notre ErgoLab dédié – une approche scientifique et centrée sur l’humain pour créer des produits et des solutions aidants les gens à se sentir mieux – le soutien ergonomique reste une priorité pour Logitech. Notre nouvelle souris ERGO M575 permet de rester confortable tout en travaillant. Avec son trackball, elle est l’outil idéal pour compléter son équipement à la maison et pour les espaces de travail restreints ».

Le contrôle fluide et réactif de l’ERGO M575 permet de l’utiliser quel que soit l’endroit où on a besoin de travailler. Le tout sans avoir besoin de bouger le bras grâce à la molette de défilement inclinée qui garde les doigts dans une position plus naturelle pour un meilleure confort tout au long de la journée. Son suivi précis peut être ajusté avec le logiciel Logitech Options qui permet de gérer la vitesse du curseur. Elle peut se connecter à l’appareil via son récepteur USB inclus ou via Bluetooth Low Energy pour une expérience sans-fil exceptionnelle sur Mac, iPad ou PC avec une pile AA fournie qui dure 24 mois. La ERGO M575 est facile et pratique à utiliser. Elle offre toutes les fonctionnalités essentielles pour des heures de productivités et de confort.

En plus d’une belle forme ergonomique, la ERGO M575 a été conçue de manière responsable. Une partie des pièces en plastique du ERGO M575 est fabriquée à partir de plastique recyclé post-consommation (PCR) – 50% pour le graphite et 21% pour le blanc cassé. Le programme PCR illustre l’engagement de Logitech à concevoir de manière responsable et sa capacité à innover pour donner une seconde vie à l’électronique grand public en fin de vie. D’ici fin 2021, la moitié de la gamme de souris et claviers « Créativité et Productivité » seront composés de plastique PCR. De plus, l’utilisation du plastique PCR dans la conception des futurs produits est privilégié.

Enfin, l’emballage en papier du ERGO M575 provient également de forêts certifiées FSC, ce qui reflète l’engagent de la marque de soutenir une gestion responsable des forêts du monde.

Prix et disponibilité



La souris ERGO M575 sera disponible en octobre 2020 sur Logitech.com au prix de 49,99 euros.