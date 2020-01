LESNULS – C’est quoi la bande passante ?

Bon, allez, je me lance dans ce qui sera peut-être une longue lignée d’hyper vulgarisation de l’informatique qui nous entoure. Nous verrons bien si nous serons lus. Oui, nous sommes plusieurs dans ma tête mais, rassurez-vous, sa schizophrénie s’amenuise de jour en jour et nous allons mieux.

La “bande passante“. Vous avez plus que certainement déjà eu l’occasion d’entendre votre collègue ou votre vieux pote vous lâcher un “Et toi, t’as quoi comme bande passante ? Purée, moi c’est hyper rapide !“. Mouais, sauf que vous, le gars qui se contente uniquement de poster deux photos et demie sur Facebook ou de regarder la TV via Proximus TV, vous vous en foutez comme de votre premier presse-agrume électrique, de cette “bande passante”.

En gros, nous pouvons la comparer à une paille, que dis-je, un gros tuyau d’évacuation d’égout. Au plus le tuyau est large, au plus nous allons pouvoir faire circuler de l’eau d’un bout à l’autre à une vitesse constante.

Si vous remplacez donc un énorme pipeline par un spaghetti, il va vous falloir 12 ans pour remplir votre cuve à mazout. Et bien, la bande passante pour votre connexion Internet, c’est la même chose : Si elle est relative élevée (disons 30 MBits/seconde), vous pourrez télécharger beaucoup plus rapidement votre film que le voisin d’en face qui bénéficie d’une connexion pourrie et qui frôle les 2 ou 3 Mbits/secondes. Quel naze, ce voisin d’en face.

Bon, évidemment, si vous être six à la maison et que vous êtes tous en train de regarder des vidéos débiles sur YouTube en Full HD (ça vous comprenez, j’espère) et que papa télécharge illégalement Jurassic World en qualité BluRay, je sens que certains vont râler en lançant le désormais célèbre “C’est quoi ce WiFi de merde, bordel !“.

Donc, moralité, avant de jurer par tous les Dieux que votre connexion est une vraie bouse, vérifier votre bande passante sur des sites comme www.Speedcheck.org, en vous assurant que vous êtes seul sur votre réseau WiFi et, encore mieux, connecté avec un câble directement sur votre box Internet.

Personnellement, j’ai opté pour la TV via le satellite (Tele Sat), de cette manière, j’ai toujours mes 35 Mbits/sec de connexion qui fonctionnent plein pot.

Bon, compris cette bande passante ? Si pas, posez vos questions, c’est gratuit et on est même gentils : On vous répond !