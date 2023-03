Les dernières montres Garmin Forerunner 265 et 965 vous préparent aux plus grandes courses à pied de Belgique

Vous vous entraînez peut-être (déjà) pour les 10 Miles d’Anvers (23 avril) ou pour les 20km de Bruxelles (28 mai)? En plus d’un entraînement sur mesure, il est indispensable de se munir de la bonne montre connectée. Pour ce faire, Garmin dévoile aujourd’hui la Forerunner® 265 et Forerunner® 965, ses premières montres connectées GPS dédiées à la course à pied, dotées d’écrans AMOLED lumineux. Légères, lumineuses et conçues pour parcourir toutes les distances, les smartwatches Forerunner 265 et Forerunner 965 sont dotées d’écrans couleur permanents en option.

Ceux-ci facilitent la lecture quelles que soient les conditions météorologiques. Un écran tactile réactif complète le design traditionnel à 5 boutons, permettant un accès rapide aux fonctions sportives et de santé quotidiennes, aux notifications intelligentes et bien plus encore. Les mesures d’entraînement avancées et les informations sur la récupération vous aideront à vous préparer efficacement pour votre prochaine grande course, sans pour autant sacrifier l’autonomie de la batterie. ​

Franchissez la ligne d’arrivée avec les nouvelles Forerunner 265 et Forerunner 965

Les Forerunner 265 et Forerunner 965 offrent des fonctionnalités innovantes et haut de gamme pour aider les athlètes à repousser leurs limites :

Un rapport matinal fournit une vue d’ensemble de la nuit passée et des perspectives d’entraînement de la journée, ainsi que le statut VRC (2) et la météo (3) .

fournit une vue d’ensemble de la nuit passée et des perspectives d’entraînement de la journée, ainsi que le statut VRC et la météo . Le widget de course offre des conseils d’entraînement, des suggestions d’exercices quotidiens personnalisés et des prévisions de temps de parcours à venir en fonction des détails de la course, de la météo et des performances.

offre des conseils d’entraînement, des suggestions d’exercices quotidiens personnalisés et des prévisions de temps de parcours à venir en fonction des détails de la course, de la météo et des performances. Les entraînements quotidiens personnalisés suggérés s’adaptent après chaque course pour correspondre aux performances et à la récupération tout en tenant compte des courses futures qui sont ajoutées au calendrier Garmin Connect™.

suggérés s’adaptent après chaque course pour correspondre aux performances et à la récupération tout en tenant compte des courses futures qui sont ajoutées au calendrier Garmin Connect™. Un score de préparation à l’entraînement basé sur la qualité du sommeil, la récupération, la charge d’entraînement et plus encore.

basé sur la qualité du sommeil, la récupération, la charge d’entraînement et plus encore. La variabilité de la fréquence cardiaque , mesurée pendant le sommeil, vous permettra de mieux gérer la récupération et d’obtenir une image globale de votre bien-être.

, mesurée pendant le sommeil, vous permettra de mieux gérer la récupération et d’obtenir une image globale de votre bien-être. La puissance et la dynamique de course , telles que la cadence, la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et bien plus encore, sont visibles directement au poignet.

Forerunner 265 : pour un meilleur entraînement et une bonne connaissance de son corps

Pour vous aider à devenir meilleurs, plus rapides et plus efficaces le jour de la course, la montre Forerunner 265 comprend des outils de suivi des performances de Garmin Firstbeat Analytics™, comme le VO2 max, l’état des performances, l’effet de l’entraînement et plus encore . Celles et ceux qui s’entraînent pour leur prochaine course peuvent profiter de deux options de plan d’entraînement adaptatif :

Soit saisir les informations relatives à la course dans le calendrier Garmin Connect™ et recevoir des suggestions d’entraînement quotidiennes.

Soit utiliser les plans Garmin Coach gratuits de coachs experts. Lorsque vous vous entraînez à l’extérieur, vous pouvez planifier votre stratégie le jour de la course à l’aide de PacePro™ (des conseils d’allure ajustés à la pente pour des parcours ou des distances sélectionnés) et courir en toute confiance en sachant que la technologie SatIQ™ et le GPS multibande fourniront une précision de positionnement supérieure, même dans les environnements les plus difficiles.

Conçue pour suivre votre santé et bien-être 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la Forerunner 265 comprend un capteur Pulse Ox au poignet(4), un suivi de l’énergie Body Battery™, un suivi avancé du sommeil, du stress, du cycle menstruel et de la grossesse , et bien plus encore. Munie d’un panel de fonctionnalités connectées, la Forerunner 265 permet : de recevoir des notifications intelligentes, de télécharger des chansons sur Spotify®, Deezer ou Amazon Music (abonnement premium requis) pour une écoute sans téléphone, de courir avec une plus grande tranquillité d’esprit grâce à la détection d’incidents, l’assistance et LiveTrack, de payer sans contact grâce à Garmin Pay™ , et plus encore.

Juliette Thomas, jeune espoir au sein de la fédération d’athlétisme francophone, nous confie : « Votre montre connectée Garmin Forerunner vous aidera à établir vos zones d’entraînement et à maintenir la bonne allure durant vos courses pour atteindre vos objectifs. Le paramètre à ne surtout pas sous-estimer est le « Body Battery », qui vous indiquera votre niveau d’énergie. Veillez à toujours écouter votre corps pour éviter les blessures inutiles. Le paramètre « Sommeil » est aussi un indispensable, il vous aidera à maintenir un bon équilibre : le sommeil est réparateur et il vous permettra de récupérer plus efficacement de vos séances d’entraînement. Pour finir, le paramètre « Statut d’entraînement » vous indiquera si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre objectif fixé. Un surentraînement risque d’entraîner de la fatigue et/ou des blessures. À éviter ! »

Forerunner 965 : conçue pour donner le meilleur de soi-même ​

La Forerunner 965 s’appuie sur la Forerunner 265 tout en ajoutant des mesures de performance supplémentaires, une cartographie intégrée et la possibilité de stocker davantage de chansons directement sur la montre. Pour rester au top de l’entraînement, utilisez la nouvelle fonction de ratio de charge pour suivre le ratio de charge à court et moyen terme, le tout dans des limites qui vous aideront à rester en bonne santé et à éviter les blessures. Pour éviter l’épuisement, la montre propose des fonctionnalités révolutionnaires :

Il est possible de retrouver des indications en temps réel sur l’endurance permettant de suivre et de gérer les niveaux d’effort.

ClimbPro permet d’obtenir des informations en temps réel sur les ascensions en cours et à venir, notamment la pente, la distance et le dénivelé. Que vous courriez en ville ou que vous rouliez à vélo, les cartes intégrées en couleur vous aideront à rester sur la bonne voie.

Top départ avec les Forerunner 265 et 965 ​

La Forerunner 965 sera disponible fin mars au prix de vente conseillé de 649,99 €, tandis que la Forerunner 265 est disponible dès maintenant au prix de 499,99 €.

La Forerunner 265 est disponible en deux tailles : la Forerunner 265S de 42 mm offre jusqu’à 24 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 15 jours en mode smartwatch, tandis que la Forerunner 265 de 46 mm offre jusqu’à 20 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 13 jours en mode smartwatch.

La Forerunner 965 quant à elle, est dotée d’une lunette légère en titane, qui fait sensation, d’un boîtier de 47 mm et du plus grand écran AMOLED de Garmin (1,4 pouce). Elle offre jusqu’à 31 heures d’autonomie en mode GPS et jusqu’à 23 jours en mode smartwatch.

9 conseils essentiels de Juliette Thomas pour franchir haut la main la ligne d’arrivée de vos prochaines courses :