Le OnePlus 10 Pro 5G arrive en Belgique !

Aujourd’hui, la marque technologique mondiale OnePlus lance officiellement son tout nouveau smartphone phare – le OnePlus 10 Pro5G – en Europe, en Inde et en Amérique du Nord. Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération, offre les performances les plus rapides jamais vues sur un smartphone OnePlus, et dispose d’un écran 120 Hz avec la technologie LTPO améliorée et l’étalonnage Dual Color Calibration. En outre, l’appareil est doté d’un éventail de nouvelles fonctions de jeu rendues possibles par le moteur de jeu HyperBoost et arbore un tout nouveau design qui s’inscrit dans la tradition de OnePlus de proposer des produits conviviaux et élégants. OnePlus propose par ailleurs la nouvelle couleur Radiant Silver pour les OnePlus Buds Pro en Europe, en Inde et en Amérique du Nord, qui reproduit l’aspect et la sensation de l’acier inoxydable.

« Nous sommes particulièrement heureux de lancer le OnePlus 10 Pro en Inde, en Europe et en Amérique du Nord, et de proposer les OnePlus Buds Pro en Radiant Silver », déclare Pete Lau, le fondateur de OnePlus. « Avec le module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération, la charge ultrarapide et les performances les plus élevées de tous les smartphones OnePlus à ce jour, nous pensons que le OnePlus 10 Pro est un smartphone phare équilibré et proposé à un prix extrêmement compétitif. »

Le OnePlus 10 Pro

Module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération

Le module photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération du OnePlus 10 Pro dispose de la solution OnePlus Billion Color, qui permet d’appliquer l’étalonnage naturel des couleurs avec Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. Chacun des trois capteurs arrière du OnePlus 10 Pro peut prendre des photos couleurs en mode 10 bits intégral. En conséquence, l’appareil traite 64 fois plus de couleurs que les smartphones qui prennent des photos couleurs en 8 bits. En outre, le OnePlus 10 Pro capture des images en utilisant la gamme de couleurs DCI-P3, dont la couverture est supérieure de 25 % à la gamme de couleurs sRGB utilisée sur d’autres smartphones.

Le module photo du OnePlus 10 Pro arbore un nouveau capteur ultra grand-angle offrant un champ de vision de 150° – jusqu’à quatre fois plus large que les objectifs ultra grand-angle de 120° des autres smartphones. L’extension du champ de vision offert par le module photo ultra grand-angle du OnePlus 10 Pro encourage la créativité et permet de capturer davantage d’une scène sur chaque cliché.

Le mode Hasselblad Pro du OnePlus 10 Pro permet de prendre des images en RAW 12 bits sur les trois modules photo arrière, avec la solution Hasselblad Natural Color pour mobile. En outre, ce mode supporte un nouveau mode RAW, baptisé RAW+, qui permet aux utilisateurs de prendre des photos en RAW 12 bits tout en conservant les éléments de photographie numérique du OnePlus 10 Pro. Les photos sont ainsi de meilleure qualité, avec plus d’informations, une gamme dynamique améliorée et une réduction du bruit accrue.

Le OnePlus 10 Pro est le premier téléphone OnePlus à disposer d’un mode Cinéma, qui permet de régler des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation et la balance des blancs avant et pendant la capture vidéo. Le mode Cinéma permet aussi de filmer au format LOG sans profil d’image prédéfini, offrant aux vidéastes une toile vierge pour étalonner les couleurs après le tournage.

Aussi rapide que fluide

Grâce à la puissance de la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 1, le OnePlus 10 Pro perpétue la tradition de la marque d’offrir des performances rapides et fluides, à la pointe du secteur. Le OnePlus 10 Pro est en outre équipé d’un système de refroidissement passif 3D à 5 couches, le plus avancé jamais installé dans un téléphone OnePlus, qui permet de maximiser les performances du processeur.

Grâce à une vitesse de charge filaire la plus rapide de l’histoire de OnePlus – 80W SUPERVOOC –, l’énorme batterie de 5 000 mAh du OnePlus 10 Pro peut être rechargée de 1 à 100 % en 32 minutes à peine. 80W SUPERVOOC peut fournir une journée d’énergie en seulement 15 minutes de charge et dispose de la fonction Smart Charge Protection, conçue pour préserver la santé de la batterie. La recharge sans fil est également incroyablement rapide, puisque AIRVOOC 50W fait passer le OnePlus 10 Pro de 1 à 100 % en 47 minutes.

Écran

L’écran QHD+ de 6,7 pouces du OnePlus 10 Pro bénéficie de la technologie LTPO améliorée, qui permet à l’appareil d’ajuster son taux de rafraîchissement entre 1 Hz et 120 Hz encore plus vite que le OnePlus 9 Pro, en fonction du type de contenu visionné. Par conséquent, l’écran du OnePlus 10 Pro consomme moins d’énergie que les écrans dont le taux de rafraîchissement est fixé à 90 Hz.

Traditionnellement, les smartphones ont leur écran calibré pour un niveau de luminosité spécifique, ce qui signifie que les couleurs peuvent devenir moins précises si la luminosité est significativement accrue ou réduite. Grâce à Dual Color Calibration, l’écran du OnePlus 10 Pro a été étalonné à deux niveaux de luminosité – 500 nits et 100 nits –, ce qui améliore de 50 % la précision des couleurs lorsque la luminosité est faible.

Moteur de jeu HyperBoost

Le OnePlus 10 Pro prend en charge le moteur de jeu HyperBoost qui alimente une série de nouvelles fonctionnalités de jeu conçues pour offrir une expérience de jeu plus stable et plus réactive – notamment l’adaptateur de performance générale (GPA), le stabilisateur d’image et O-Sync.

Le stabilisateur d’image GPA vise à réduire les fluctuations de la fréquence de trame en mode jeu sur le OnePlus 10 Pro et veille à ce que les éventuelles baisses de fréquence soient progressives plutôt qu’abruptes.

O-Sync multiplie jusqu’à six fois la vitesse de synchronisation entre le processeur et l’écran du OnePlus 10 Pro en mode jeu.. Il réduit le temps de réponse au toucher jusqu’à 30 millisecondes, ce qui signifie que l’appareil réagit plus rapidement à chaque toucher et glissement.

OxygenOS 12

Le OnePlus 10 Pro est préinstallé avec OxygenOS 12.1 basé sur Android™ 12, avec un design convivial et de nouvelles fonctionnalités centrées sur le travail, le repos et le jeu. À l’instar des autres appareils phares de OnePlus, le OnePlus 10 Pro recevra 3 mises à jour majeures d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Design

La philosophie de conception épurée, unifiée et élégante de OnePlus entre dans une nouvelle dimension avec le OnePlus 10 Pro, notamment grâce au module photo revu, offrant une transition progressive du cadre en aluminium du téléphone au panneau de verre arrière. Le module photo du OnePlus 10 Pro est recouvert de céramique, qui non seulement donne une impression de plus grande qualité, mais est en outre 30 % plus résistant aux rayures.

Le OnePlus 10 Pro est proposé dans deux couleurs – Volcanic Black et Emerald Forest – en Inde, en Europe et en Amérique du Nord.

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10 Pro sera en vente sur oneplus.com, Telenet, Proximus, Fnac, Vanden Borre, Krefel et Coolbue à partir du 5 avril 2022.

8+128 GB | Volcanic Black | 899 Euros

12+256 GB | Volcanic Black | 999 euros

12+256 GB | Emerald Forest | 999 euros

Le OnePlus 10 Pro sera disponible en précommande sur oneplus.com et Amazon à partir du 31 mars à 16h20 CEST. Les utilisateurs qui précommandent sur oneplus.com recevront gratuitement des écouteurs OnePlus Buds Pro sans fil haut de gamme ainsi que des primes de reprise intéressantes s’ils possèdent un appareil OnePlus. Les acheteurs passant par les autres canaux de vente, dont Amazon, doivent associer leur OnePlus 10 Pro à leur compte OnePlus et réclamer les Buds Pro sur l’application OnePlus store. En outre, tous les utilisateurs qui précommandent le OnePlus 10 Pro sur oneplus.com bénéficieront d’une réduction de 30 % sur les Buds Z 2 et de 20 % sur les étuis.

OnePlus a amélioré ses services de livraison au Royaume-Uni et en Allemagne et propose une livraison rapide sur oneplus.com, avec entre autres une livraison le lendemain. Pour découvrir tous les avantages et les détails, rendez-vous sur oneplus.com.