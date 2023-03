Le nouvel OPPO A78 5G avec charge rapide 33W et appareil photo de 50MP disponible dès à présent en Belgique

OPPO a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau OPPO A78 5G en Belgique. Grâce à des améliorations aussi bien au niveau matériel que logiciel, l’OPPO A78 5G offre des performances globales souples, en plus d’un appareil photo de 50MP amélioré et d’une expérience de charge rapide SUPERVOOC 33W digne de confiance. Le smartphone est équipé de ColorOS 13 et présente un design tendance avec la finition iconique OPPO Glow. L’OPPO A78 5G est immédiatement disponible dans la boutique en ligne OPPO et via d’autres canaux.

Des performances de batterie renforcées par la technologie de charge rapide

Grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOC 33W, la batterie de 5.000mAh du OPPO A78 5G se recharge entièrement jusqu’à 100% en 67 minutes 1. Avec une charge complète, le téléphone peut assurer jusqu’à 22,85h de conversation téléphonique, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont aucun souci à se faire de toute la journée sur le statut de leur batterie.

De plus, l’OPPO A78 5G embarque une série de fonctionnalités de gestion d’énergie intelligentes, qui aident les utilisateurs à améliorer les prestations et la durée de vie globale de la batterie. Le mode Super Power Saving permet ainsi d’extraire le maximum des derniers pourcents de la batterie, tandis que la fonctionnalité Super Night Standby se familiarise avec le rythme de sommeil de l’utilisateur afin de limiter la consommation de courant pendant la nuit à seulement 2%.

Des capacités photo améliorées et une expérience de divertissement immersive

L’OPPO A78 5G est équipé d’un appareil photo principal de 50MP grâce auquel les utilisateurs peuvent prendre des photos haute résolution d’une clarté époustouflante, tandis que l’objectif d’autoportrait de 2MP de profondeur et l’effet bokeh permettent des portraits de grande qualité. À l’avant, on retrouve un appareil photo de 8MP pour capturer des selfies et passer des appels vidéo avec ses amis et sa famille.

Pour garantir encore plus de détails visuels, l’OPPO A78 5G utilise un algorithme logiciel qui augmente la résolution jusqu’à 108MP, ce qui délivre une netteté d’image impressionnante. Avec une gamme de fonctionnalités d’image intelligentes comme AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement et Ultra Night Mode, les utilisateurs peuvent laisser libre court à leur créativité.

Au niveau du son, des haut-parleurs stéréo double assurent un son surround immersif, tandis que la technologie Real Original Sound optimise le son pour la musique, la vidéo et les jeux. Avec le mode Ultra Volume, les utilisateurs peuvent augmenter le volume des haut-parleurs jusqu’à 200%, ce qui garantit un son cristallin même dans les environnements les plus bruyants.

Du côté de l’affichage, un écran haut en couleurs de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 90Hz fournit une expérience de visionnage souple et confortable. La fonction All-Day AI Eye Comfort est également incluse et adapte l’écran à l’environnement et au moment de la journée, pour une protection et un confort des yeux à chaque instant.

Design tendance et durable

L’OPPO A78 5G présente un design remarquable avec de magnifiques détails, comme par exemple des cercles polis autour du module d’appareil photo et un motif sur la face arrière qui ressemble à un faisceau lumineux. Le processus de finition OPPO Glow a également été appliqué afin de créer un look scintillant à la finition mate et résistante aux traces de doigts.

Le smartphone est disponible en deux couleurs : Glowing Black et Glowing Blue. Avec un poids de seulement 188 grammes et une épaisseur de 7,99 mm, l’appareil a un look élégant et offre un excellent toucher et une prise en main confortable 2.

Afin de garantir aux utilisateurs une tranquillité d’esprit lors de l’utilisation quotidienne du téléphone, chaque OPPO A78 5G est soumis à plus de 320 tests de qualité complets et à plus de 130 tests de fiabilité extrêmes pour s’assurer que le téléphone est résistant aux éclaboussures, aux griffes, à l’abrasion et aux autres traces d’usure habituelle.

Du meilleur matériel et ColorOS 13 garantissent une expérience souple

La puce Mediatek Dimensity 700 est efficace et promet des prestations 5G puissantes. Elle est accompagnée de 4GB de RAM et 128GB de ROM. L’OPPO A78 5G offre suffisamment de mémoire et de stockage pour une utilisation quotidienne standard mais permet également d’étendre les deux. La capacité de stockage peut être étendue jusqu’à 1TB avec une carte micro-SD externe, tandis que la technologie RAM Expansion d’OPPO permet d’étendre virtuellement la mémoire RAM (jusqu’à 4GB en plus) pour une expérience plus souple lors de l’utilisation simultanée de plusieurs applications.

Grâce à ColorOS 13, les utilisateurs profitent d’encore plus d’efficacité et de sécurité sur leur téléphone. Celui-ci embarque des fonctionnalités telles que FlexDrip pour du multitâche plus efficace et Three-Finger Translate avec la Google Lens qui permet de traduire une zone de texte choisie sur une capture d’écran. Au niveau de la confidentialité, les métadonnées des photos et vidéos peuvent être rapidement effacées avec Photo Information Protection, afin de prévenir une fuite accidentelle de données privées sensibles.

Prix et disponibilité

L’OPPO A78 5G est immédiatement disponible en Belgique dans la boutique en ligne OPPO et via d’autres canaux. Le smartphone est proposé dans les couleurs Glowing Black et Glowing Blue au prix conseillé de 295 euros pour 4GB de RAM et 128GB de ROM.