Lave-linge séchant Xiaomi Mijia à 579 € : l’intelligence connectée pour votre linge, bientôt disponible en Europe !

Xiaomi poursuit son ambition d’intégrer la technologie dans le quotidien avec le Mijia Lave-linge séchant, un appareil qui combine lavage et séchage tout en proposant des fonctions connectées avancées. Avec son design épuré et ses fonctionnalités intelligentes, il s’adresse à tous ceux qui veulent gagner du temps tout en prenant soin de leur linge.

Historique de Mijia : l’écosystème de Xiaomi

Mijia (“Jia” signifie “Le foyer, la maison”) est la branche d’électroménager et d’objets connectés de Xiaomi, lancée en 2016 pour proposer des produits domotiques accessibles et design. Elle s’intègre dans l’écosystème Xiaomi Smart Home, qui connecte plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels via l’application Xiaomi Home .

Dès ses débuts, Mijia a connu un succès fulgurant. En 2023, Xiaomi a écoulé plus de 20 millions de produits connectés sous la marque Mijia, incluant des appareils comme des purificateurs d’air, des climatiseurs, des réfrigérateurs et des lave-linges .

Ce succès repose sur une stratégie de conception axée sur l’intégration transparente, la connectivité mobile et une accessibilité tarifaire. Les produits Mijia sont conçus pour être simples à utiliser, souvent contrôlables via l’application Xiaomi Home, et s’intègrent harmonieusement dans l’écosystème Xiaomi, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et cohérente.

Design et caractéristiques techniques

Le Mijia Lave-linge séchant adopte un design minimaliste et compact, adapté aux appartements et maisons modernes.

Capacité de lavage : 9 kg

Capacité de séchage : 5 kg

Moteur : Entraînement direct, silencieux et durable

Dimensions : 60 x 60 x 85 cm (approximatif)

Consommation de lavage : Environ 58 litres d’eau et 1.5 kWh par cycle de lavage (moyenne sur base annuelle).

Consommation de séchage : entre 1400 et 1800 W par cycle

Fonctionnalités intelligentes

Le point fort du Mijia réside dans son écosystème connecté et ses nombreuses fonctions intelligentes :

Contrôle à distance via Xiaomi Home : Démarrage, pause ou arrêt d’un cycle depuis votre smartphone.

Programmation des horaires de lavage pour s’adapter à votre emploi du temps.

Notifications instantanées lorsque le cycle est terminé ou si une intervention est nécessaire. Programmes de lavage avancés : Mode rapide : cycle express pour un linge légèrement sale en moins d’une heure.

Mode vapeur : élimine les bactéries, les acariens et réduit les plis.

Mode délicat : pour la soie, la laine ou les tissus fragiles.

Eco : lavage optimisé pour économiser eau et énergie. Séchage intelligent : Séchage adapté à la charge pour éviter le surchauffage ou l’humidité résiduelle.

Détection automatique du type de tissu et ajustement du temps et de la température. Dosage automatique de lessive : Capteur intégré qui ajuste la quantité de lessive et d’adoucissant selon la charge et le niveau de saleté.

Évite le gaspillage tout en optimisant l’efficacité du lavage. Maintenance simplifiée et diagnostic à distance : Alertes automatiques pour le nettoyage du filtre ou l’entretien du tambour.

Détection des anomalies moteur ou de fuite et recommandations via l’application. Connectivité et compatibilité : Compatible Android et iOS via l’application Xiaomi Home.

Intégration possible avec d’autres appareils Xiaomi pour automatiser la maison.

Prix et disponibilité en Europe

Le Mijia Lave-linge séchant est proposé à un prix indicatif de 579 €. La disponibilité en France est prévue fin 2025, avec commercialisation via les revendeurs Xiaomi et plateformes d’e-commerce partenaires.

En résumé

Le Mijia Lave-linge séchant n’est pas seulement un appareil qui lave et sèche : il transforme le processus de lessive en une expérience connectée et personnalisée. Avec des fonctionnalités intelligentes complètes, du dosage automatique de lessive au contrôle à distance, il répond aux besoins des foyers modernes.